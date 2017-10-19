Nghệ sĩ Lê Bình nổi trận lôi đình khi bị giới truyền thông khơi lại chuyện vợ cờ bạc nợ nần, con nghiện ngập

Giải trí 19/10/2017 16:49

Sau những thông tin được đăng tải gần đây về chuyện con nghiện ngập còn vợ gây nợ vì mê cờ bạc, diễn viên Lê Bình cảm thấy giận vì bị nhắc lại chuyện cũ.

Mặc dù sự nghiệp khá thành công nhưng đời sống hôn nhân của diễn viên Lê Bình lại không được mấy hạnh phúc. Theo chia sẻ của Lê Bình, trước đây, người vợ mà ông hết mực thương yêu qua 37 năm chung sống gây nợ nần vì thói quen cờ bạc, đề đóm. Bao nhiêu tiền ông mang về, bà đều "nướng" sạch, thậm chí còn đi vay mượn khắp nơi.

Nam nghệ sĩ phải dùng số tiền dành dụm bao năm làm việc để chi trả. 

Nghệ sĩ Lê Bình nổi trận lôi đình khi bị giới truyền thông khơi lại chuyện vợ cờ bạc nợ nần, con nghiện ngập - Ảnh 1
Năm 2014, nghệ sĩ Lê Bình quyết định ra tòa ly dị vợ - Ảnh: Internet

Không chỉ khổ sở vì vợ, nam diễn viên phim Đất Phương Nam còn phải chịu thêm nỗi đau khi đứa con trai thứ nhì của ông vì đua đòi với chúng bạn mà tập tành hút xách. Không thể đứng nhìn con chịu đựng những cơn đau vật vã, ông đã chi rất nhiều tiền cho con trai. Đến một ngày Lê Bình buộc phải cho con vào trại cai nghiện.

Nghệ sĩ Lê Bình nổi trận lôi đình khi bị giới truyền thông khơi lại chuyện vợ cờ bạc nợ nần, con nghiện ngập - Ảnh 2
Con trai thứ 2 của nam diễn viên gạo cội vướng vào con đường nghiện ngập khiến nhiều tiền bạc của ông tan theo mây khói - Ảnh: Internet

Câu chuyện buồn tưởng chừng đã trôi qua thì mới đây, một vài trang tin bỗng đưa lại sự việc này, thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Mới đây, Lê Bình đã cho biết cảm thấy buồn và giận khi chuyện cũ bị nhắc lại. Ông cũng nói thêm, chuyện đã qua từ lâu, vợ cũ ông đã có cuộc sống mới, cuộc sống hiện tại bên con trai của ông rất yên bình.

Lê Bình bộc bạch với Khám Phá: "Sự việc này đã xảy ra cách đây 4 năm rồi. Và hiện tại, vợ cũ của tôi đã có cuộc sống mới, đã kiếm được tiền và không còn dính dáng cờ bạc nữa. Lâu lâu nếu khó khăn gì tôi vẫn chu cấp một ít tiền cho vợ. 

Tôi hiện tại cũng đã có cuộc sống mới bên cạnh con trai trong căn nhà nhỏ ở TP.HCM. Cuộc sống của tôi hiện tại đang rất yên bình cho đến sáng nay, tôi đọc được những thông tin không hay trên bài báo kia. Tôi rất buồn và đang cảm thấy rất giận người viết bài báo đó. Tôi là đàn ông mà, cho nên phải rộng lượng và tôi đã tha thứ cho vợ cũ rồi. Tôi không muốn có một sự việc mà cứ phải nhắc đi, nhắc lại để làm gì. Nó đã xảy ra 4 năm về trước rồi ".

Nghệ sĩ Lê Bình nổi trận lôi đình khi bị giới truyền thông khơi lại chuyện vợ cờ bạc nợ nần, con nghiện ngập - Ảnh 3
Hiện tại, Lê Bình đang sống bình yên bên cậu con trai út và vợ cũ của ông đã không còn nghiện cờ bạc - Ảnh: Internet

Lê Bình được biết đến là một diễn viên kỳ cựu của nền điện ảnh Việt Nam và được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Ông đã giành được ba huy chương vàng, ba huy chương bạc tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu IDECAF, 5B, kịch Phú Nhuận...

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