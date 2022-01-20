Nam diễn viên tên 'Bình' bị bóc phốt gạ tình, lăng nhăng với nhiều cô gái?

Giải trí 20/01/2022 19:53

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin khá tiêu cực về một nam diễn viên khiến dư luận vô cùng xôn xao.

Ít giờ trước, trên MXH đã lan truyền bài đăng tố cáo diễn viên T. Bình từ một cô gái tên T.T. Cô nàng này cho biết mình hẹn hò với T. Bình, tuy nhiên trong khoảng thời gian sống chung, nam diễn viên vẫn nhiều lần lên mạng "thả thính", than vãn cô đơn.

Không chỉ thế, T.T bóc phốt T. Bình không chỉ quen một mình cô, mà còn qua lại với nhiều phụ nữ khác. Thế nhưng khi cùng đối chất về vấn đề này, T. Bình lại vội vã chối bay. Bên cạnh bài tốm T.T còn đăng ảnh chụp chung với T. Bình, cùng loạt tin nhắn được cho là của nam diễn viên này.

Hiện tại, bài đăng "bóc phốt" đời tư diễn viên T. Bình đang là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, mọi thông tin đưa ra vẫn chỉ là một phía, dư luận vẫn đang chờ đợi T. Bình lên tiếng phản hồi.

Nam diễn viên tên 'Bình' bị bóc phốt gạ tình, lăng nhăng với nhiều cô gái? - Ảnh 1
Nam diễn viên tên 'Bình' bị bóc phốt gạ tình, lăng nhăng với nhiều cô gái? - Ảnh 2 

Nam diễn viên tên 'Bình' bị bóc phốt gạ tình, lăng nhăng với nhiều cô gái? - Ảnh 3

Thanh Bình bị cô gái tên T.T bóc phốt bắt cá nhiều tay

Nam diễn viên tên 'Bình' bị bóc phốt gạ tình, lăng nhăng với nhiều cô gái? - Ảnh 4
Nam diễn viên tên 'Bình' bị bóc phốt gạ tình, lăng nhăng với nhiều cô gái? - Ảnh 5

Nam diễn viên tên 'Bình' bị bóc phốt gạ tình, lăng nhăng với nhiều cô gái? - Ảnh 6

Cô gái này tung nhiều bằng chứng để chứng minh nam diễn viên tên T. Bình có lỗi

Ảnh: Internet

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