Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây

Hoa hậu Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã cùng nhau tổ chức buổi tiệc sinh nhật 7 tuổi hoành tráng cho cậu con trai thứ hai - Vương Khôi.

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng chồng đại gia đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng và đầy ắp tiếng cười tại một khu vui chơi nổi tiếng ở TP.HCM dành cho cậu con trai thứ hai - Vương Khôi.

Trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con hào hứng chia sẻ: "Mừng sinh nhật người đàn ông lạnh lùng của mẹ tròn 7 tuổi. Năm nay, con lớn rồi nên tự chọn nơi tổ chức sinh nhật cho mình và mẹ chỉ là người thừa lệnh. Trong ba anh em, con là đứa trầm tính, ít nói nhất nhưng lại rất tình cảm và chu đáo quan tâm đến mọi người. Mẹ chỉ mong sao các con của mẹ luôn được sống vui vẻ, khỏe mạnh, trưởng thành; đó là điều tuyệt vời nhất. Cám ơn tất cả mọi người đã đến chúc mừng sinh nhật cháu Vương Khôi. Các em bé đã có một ngày quậy tưng bừng hết cỡ".

Hà Kiều Anh là một trong những hoa hậu có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô và chồng đại gia có 3 con chung, 2 trai 1 gái, vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh. Ngoài ra, chồng Hà Kiều Anh có một con trai riêng với vợ trước hiện đang sống tại Mỹ.

Hà Kiều Anh thẫn thờ trước những ngôi nhà đổ nát ở Khánh Hòa: 2 tuần sau bão nhưng cảnh tượng vẫn đầy ám ảnh Sau chuyến từ thiện ở tỉnh Khánh Hòa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 12, Hoa hậu Hà Kiều Anh cứ ray rứt mãi vì không thể làm được gì nhiều để giúp đỡ người dân.

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