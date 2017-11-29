Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây

Giải trí 29/11/2017 16:48

Hoa hậu Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã cùng nhau tổ chức buổi tiệc sinh nhật 7 tuổi hoành tráng cho cậu con trai thứ hai - Vương Khôi.

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng chồng đại gia đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng và đầy ắp tiếng cười tại một khu vui chơi nổi tiếng ở TP.HCM dành cho cậu con trai thứ hai - Vương Khôi. 

Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây - Ảnh 1
Vương Khôi là con trai thứ 2 của Hoa hậu năm 1992 và đại gia Huỳnh Trung Nam - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con hào hứng chia sẻ: "Mừng sinh nhật người đàn ông lạnh lùng của mẹ tròn 7 tuổi. Năm nay, con lớn rồi nên tự chọn nơi tổ chức sinh nhật cho mình và mẹ chỉ là người thừa lệnh. Trong ba anh em, con là đứa trầm tính, ít nói nhất nhưng lại rất tình cảm và chu đáo quan tâm đến mọi người. Mẹ chỉ mong sao các con của mẹ luôn được sống vui vẻ, khỏe mạnh, trưởng thành; đó là điều tuyệt vời nhất. Cám ơn tất cả mọi người đã đến chúc mừng sinh nhật cháu Vương Khôi. Các em bé đã có một ngày quậy tưng bừng hết cỡ".

Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây - Ảnh 2
Vợ chồng Hà Kiều Anh cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con trai - Ảnh: FBNV

Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây - Ảnh 3
Theo chia sẻ của người đẹp 41 tuổi, Vương Khôi là cậu bé trầm tính nhưng lại rất chu đáo và quan tâm đến người khác - Ảnh: FBNV

Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây - Ảnh 4
Để con có một buổi tiệc sinh nhật như ý, Hà Kiều Anh đã cho cậu bé toàn quyền quyết định còn cô chỉ có nhiệm vụ thực hiện - Ảnh: FBNV

Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây - Ảnh 5
Vương Khôi hào hứng với những trò chơi trong buổi tiệc của mình - Ảnh: FBNV

Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây - Ảnh 6
Vương Khôi cùng chụp hình với anh trai Vương Khang (bìa trái) - Ảnh: FBNV

Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây - Ảnh 7
Vương Khang, con trai đầu của Hà Kiều Anh năm nay 9 tuổi, vui vẻ tham gia trò chơi cùng em trai - Ảnh: FBNV

Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây - Ảnh 8
Linh Nga (thứ 3 từ trái qua) cùng con gái đến chúc mừng sinh nhật con trai Hà Kiều Anh - Ảnh: FBNV

Mừng sinh nhật con trai, Hà Kiều Anh và chồng đại gia đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng thế này đây - Ảnh 9
Ở tuổi 41, Hà Kiều Anh vẫn giữ được thân hình thon gọn và vẻ đẹp như thiếu nữ khiến nhiều người phải ganh tỵ- Ảnh: FBNV

Hà Kiều Anh là một trong những hoa hậu có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô và chồng đại gia có 3 con chung, 2 trai 1 gái, vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh. Ngoài ra, chồng Hà Kiều Anh có một con trai riêng với vợ trước hiện đang sống tại Mỹ.

Hà Kiều Anh thẫn thờ trước những ngôi nhà đổ nát ở Khánh Hòa: 2 tuần sau bão nhưng cảnh tượng vẫn đầy ám ảnh

Hà Kiều Anh thẫn thờ trước những ngôi nhà đổ nát ở Khánh Hòa: 2 tuần sau bão nhưng cảnh tượng vẫn đầy ám ảnh

Sau chuyến từ thiện ở tỉnh Khánh Hòa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 12, Hoa hậu Hà Kiều Anh cứ ray rứt mãi vì không thể làm được gì nhiều để giúp đỡ người dân.

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