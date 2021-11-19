"Mất máu" khi ngắm nam thần Vbiz khoe bụng 6 múi, có người còn được sờ hiện vật sướng phát điên

Giải trí 19/11/2021 22:22

Khoe body "bốc lửa" ngay trên sân khấu, các nam thần Vbiz khiến dân tình "gào thét" vì quá phấn khích.

'Mất máu' khi ngắm nam thần Vbiz khoe bụng 6 múi, có người còn được sờ hiện vật sướng phát điên - Ảnh 1

Kay Trần khoe body "bốc lửa" làm fan chao đảo khi trình diễn tại một club. Anh sẵn sàng cởi áo, tự tin với cơ thể săn chắc cùng cơ bụng 6 múi, một số fan còn không "kiềm chế" được mà thi nhau sờ vào múi bụng đầy cuốn hút của Kay Trần. 

'Mất máu' khi ngắm nam thần Vbiz khoe bụng 6 múi, có người còn được sờ hiện vật sướng phát điên - Ảnh 2

Ngoại hình của Kay Trần còn được fans khen giống hệt Jay Park. 

'Mất máu' khi ngắm nam thần Vbiz khoe bụng 6 múi, có người còn được sờ hiện vật sướng phát điên - Ảnh 3

Trong một sự kiện âm nhạc Việt - Hàn diễn ra vào năm 2020, khi biểu diễn Isaac đã khéo léo sử dụng một động tác vũ đạo để kéo áo khoe cơ bụng. Khỏi phải nói, khoảnh khắc này ngay sau đó đã được cộng đồng fan "share lia lịa" trên mạng xã hội.

'Mất máu' khi ngắm nam thần Vbiz khoe bụng 6 múi, có người còn được sờ hiện vật sướng phát điên - Ảnh 4

'Mất máu' khi ngắm nam thần Vbiz khoe bụng 6 múi, có người còn được sờ hiện vật sướng phát điên - Ảnh 5

Trong một đêm nhạc, Trọng Hiếu đã không ngần ngại cởi phăng áo và khoe cơ bắp cuồn cuộn. Hình ảnh này còn được cộng đồng mạng so sánh với vận động viên thể hình vì anh sở hữu body quá chuẩn.

'Mất máu' khi ngắm nam thần Vbiz khoe bụng 6 múi, có người còn được sờ hiện vật sướng phát điên - Ảnh 6

Song Luân sexy hết nút khi để bạn diễn nữ... vén áo khoe cơ bụng 6 múi

'Mất máu' khi ngắm nam thần Vbiz khoe bụng 6 múi, có người còn được sờ hiện vật sướng phát điên - Ảnh 7

Song Luân sở hữu hình thể tuyệt đẹp, bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng ngã khụy vì quá mlem.

'Mất máu' khi ngắm nam thần Vbiz khoe bụng 6 múi, có người còn được sờ hiện vật sướng phát điên - Ảnh 8

Erik khác ngày xưa rất nhiều nhờ chăm chỉ tập luyện. Nam ca sĩ vừa "đô con" hơn và cũng có cơ bắp chuẩn đàn ông khi xuất hiện cơ bụng 6 múi.

Khởi My vừa khéo khoe vòng eo con kiến, cơ bụng 6 múi "hiếm có khó tìm" vừa tiện khoe ông chồng "đáng đồng tiền bát gạo"

Khởi My vừa khéo khoe vòng eo con kiến, cơ bụng 6 múi "hiếm có khó tìm" vừa tiện khoe ông chồng "đáng đồng tiền bát gạo"

Để giúp vợ có những bức ảnh xịn sò khoe với chị em mà nam ca sĩ Kelvin Khánh đã không ngần ngại hỗ trợ làm "giá" đỡ gương khiến dân tình cười xỉu.

Xem thêm
Từ khóa:   Kay Trần Trọng Hiếu Isaac

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc