Kay Trần khoe body "bốc lửa" làm fan chao đảo khi trình diễn tại một club. Anh sẵn sàng cởi áo, tự tin với cơ thể săn chắc cùng cơ bụng 6 múi, một số fan còn không "kiềm chế" được mà thi nhau sờ vào múi bụng đầy cuốn hút của Kay Trần.

Trong một sự kiện âm nhạc Việt - Hàn diễn ra vào năm 2020, khi biểu diễn Isaac đã khéo léo sử dụng một động tác vũ đạo để kéo áo khoe cơ bụng. Khỏi phải nói, khoảnh khắc này ngay sau đó đã được cộng đồng fan "share lia lịa" trên mạng xã hội.

Trong một đêm nhạc, Trọng Hiếu đã không ngần ngại cởi phăng áo và khoe cơ bắp cuồn cuộn. Hình ảnh này còn được cộng đồng mạng so sánh với vận động viên thể hình vì anh sở hữu body quá chuẩn.

Song Luân sexy hết nút khi để bạn diễn nữ... vén áo khoe cơ bụng 6 múi

Song Luân sở hữu hình thể tuyệt đẹp, bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng ngã khụy vì quá mlem.

Erik khác ngày xưa rất nhiều nhờ chăm chỉ tập luyện. Nam ca sĩ vừa "đô con" hơn và cũng có cơ bắp chuẩn đàn ông khi xuất hiện cơ bụng 6 múi.