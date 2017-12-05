Lê Giang lộ ảnh hiếm hoi thời trẻ khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ

Giải trí 05/12/2017 16:32

Một bức ảnh thời trẻ của Lê Giang mới đây được dân mạng khai quật, phát tán đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ về nhan sắc trước phẫu thuật thẩm mỹ của nữ diễn viên xinh đẹp.

Mới đây, Lê Giang khiến nhiều người bật khóc khi trải lòng về cuộc hôn nhân đầy cay đắng với danh hài Duy Phương trong chương trình Sau ánh hào quang.

Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng nữ diễn viên vẫn không quên được những ngày tháng sống kiếp chồng chung và chịu những trận đòn nhừ tử. Thậm chí, Lê Giang còn khiến khán giả rất sốc khi kể lại thời khắc bị chồng cũ đạp xuống cầu thang dù đang mang thai.

Lê Giang lộ ảnh hiếm hoi thời trẻ khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Lê Giang lập gia đình rất sớm nhưng không có được hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh: Internet

Gắn liền với các show hài, thường xuyên khiến khán giả cười lăn với những màn diễn xuất dí dỏm trên sân khấu, thế nhưng Lê Giang lại có con đường tình duyên quá lận đận.

18 tuổi, cô đào sân khấu Lê Giang gặp danh hài Duy Phương rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình của người đàn ông từng trải. Sự ngây thơ, trong sáng của nữ diễn viên khi đó đã khiến cô rơi vào những chuỗi ngày đầy bi kịch. Kết quả của cuộc tình bồng bột là nhiều năm tháng tháng Lê Giang phải đi làm với gương mặt bầm tím vì bị chồng bạo hành.

Mãi đến sau này, nữ danh hài mới dám dũng cảm “dứt áo ra đi” vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

Lê Giang lộ ảnh hiếm hoi thời trẻ khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Nhan sắc hiện tại của Lê Giang sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Khi từ bỏ gia đình, Lê Giang lại tiếp tục bị khủng hoảng tinh thần vì hai con không nhận mẹ, cứ thấy bóng dáng mẹ ở đâu là chạy trốn. Quá đau đớn, nữ diễn viên bỏ sang Úc và làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Năm năm lăn lộn trên đất khách, Lê Giang từng trải qua không ít ca phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. Điều này đã được chị thừa nhận trong một bài phỏng vấn trên báo chí cách đây không lâu.

Trước thông tin trên, không ít người nghĩ rằng vợ cũ Duy Phương hẳn có nhan sắc bẩm sinh “xấu tệ” nên mới bị chồng bạo hành. Tuy nhiên, thời trẻ Lê Giang đã rất xinh xắn với khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt biết nói và gương mặt tròn. Nhiều người cho rằng, phẫu thuật thẩm mỹ chỉ giúp nữ diễn viên trông thu hút hơn chứ không làm thay đổi nét đẹp vốn có.

Lê Giang lộ ảnh hiếm hoi thời trẻ khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3
Thời trẻ, Lê Giang cũng rất xinh xắn nhưng thiếu tự tin về diện mạo của mình - Ảnh: Internet

Lê Giang lộ ảnh hiếm hoi thời trẻ khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
Lê Giang (thứ 2 từ trái sang) xinh đẹp xuất sắc thời mới gia nhập làng giải trí - Ảnh: Internet

Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc

Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc

Thái độ khi gặp lại chồng cũ Duy Phương của Lê Giang trong một chương trình truyền hình khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Giang Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ Lê Giang bị chồng bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 40 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 25 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp