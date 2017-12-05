Lê Giang lộ ảnh hiếm hoi thời trẻ khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ

Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng nữ diễn viên vẫn không quên được những ngày tháng sống kiếp chồng chung và chịu những trận đòn nhừ tử. Thậm chí, Lê Giang còn khiến khán giả rất sốc khi kể lại thời khắc bị chồng cũ đạp xuống cầu thang dù đang mang thai.

Mới đây, Lê Giang khiến nhiều người bật khóc khi trải lòng về cuộc hôn nhân đầy cay đắng với danh hài Duy Phương trong chương trình Sau ánh hào quang.

Gắn liền với các show hài, thường xuyên khiến khán giả cười lăn với những màn diễn xuất dí dỏm trên sân khấu, thế nhưng Lê Giang lại có con đường tình duyên quá lận đận.

18 tuổi, cô đào sân khấu Lê Giang gặp danh hài Duy Phương rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình của người đàn ông từng trải. Sự ngây thơ, trong sáng của nữ diễn viên khi đó đã khiến cô rơi vào những chuỗi ngày đầy bi kịch. Kết quả của cuộc tình bồng bột là nhiều năm tháng tháng Lê Giang phải đi làm với gương mặt bầm tím vì bị chồng bạo hành.

Mãi đến sau này, nữ danh hài mới dám dũng cảm “dứt áo ra đi” vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

Khi từ bỏ gia đình, Lê Giang lại tiếp tục bị khủng hoảng tinh thần vì hai con không nhận mẹ, cứ thấy bóng dáng mẹ ở đâu là chạy trốn. Quá đau đớn, nữ diễn viên bỏ sang Úc và làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Năm năm lăn lộn trên đất khách, Lê Giang từng trải qua không ít ca phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. Điều này đã được chị thừa nhận trong một bài phỏng vấn trên báo chí cách đây không lâu.

Trước thông tin trên, không ít người nghĩ rằng vợ cũ Duy Phương hẳn có nhan sắc bẩm sinh “xấu tệ” nên mới bị chồng bạo hành. Tuy nhiên, thời trẻ Lê Giang đã rất xinh xắn với khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt biết nói và gương mặt tròn. Nhiều người cho rằng, phẫu thuật thẩm mỹ chỉ giúp nữ diễn viên trông thu hút hơn chứ không làm thay đổi nét đẹp vốn có.