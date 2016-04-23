Kim Nhã BB&BG lên tiếng về việc lấn sân làm model chuyên nghiệp

Mới đây, Vũ Trần Kim Nhã gây chú ý khi xuất hiện trong vòng thi online của Vietnam's Next Top Model 2016. Cô tham gia tranh tài cuộc thi khi sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt cá tính, phong cách thời trang ấn tượng. Được biết, trước Kim Nhã, trưởng nhóm BB&BG Trần Bảo Bảo cũng thử sức cuộc thi mùa trước nhưng không đi sâu vào vòng trong.

BB&BG là một trong những nhóm hài nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ hiện nay. Ngoài các sản phẩm hài đình đám, hút triệu lượt xem trên YouTube, các thành viên trong nhóm cũng nhận được sự quam tâm lớn từ dư luận.

Liên hệ với Kim Nhã, cô chia sẻ: "Nhã muốn thực hiện đam mê đứng trên sàn diễn chuyên nghiệp từ cách đây 7 năm trước, khi tham gia cuộc thi Teen model 2009 và là thành viên của câu lạc bộ người mẫu teen Bến Thành (TP HCM). Lần này, Nhã quyết định tham gia Vietnam's Next Top Model 2016 khi bản thân cảm thấy đủ tự tin và bản lĩnh sân khấu".

Nếu như lần lấn sân trước của Trần Bảo Bảo không mấy khởi sắc thì cô gái sinh năm 1990 hi vọng năm nay mình sẽ làm nên chuyện. "Nếu Nhã làm không được thì mong rằng những năm sau sẽ có người trong nhóm làm được, bởi tất cả thành viên đều có chung niềm đam mê thời trang" - Kim Nhã bày tỏ.

Trước khi đưa ra quyết định tham gia cuộc thi, Kim Nhã cho hay, cô mất 2 đêm suy nghĩ. Cô chỉ chia sẻ điều này người bạn thân Trần Bảo Bảo, chồng và gia đình chưa hề hay biết.

Hiện cô gái 26 tuổi đang gấp rút chuẩn bị về hình thể. 9X khẳng định, nếu cơ hội đến cô không ngại lấn sân sang làm model. "Nếu không đậu thì coi như bản thân có được thân hình dễ nhìn" - Kim Nhã hài hước nói.

Với lượng fan đông đảo trên mạng xã hội, Kim Nhã hiện đang dẫn đầu về số lượng bình chọn trong vòng thi online Vietnam's Next Top Model 2016. Hot girl nhóm hài nhận được nhiều tin nhắn động viên, chúc mừng và hi vọng cô tiến xa hơn để thỏa niềm đam mê.

Về nhóm BB&B, mỗi thành viên hiện đều có hướng đi riêng trong cuộc sống và công việc, song họ luôn hướng về "ngôi nhà vui vẻ", sẵn sàng dành thời gian ghi hình, cho ra sản phẩm mới khi cần.