Khối tài sản "kếch xù" gây choáng của quán quân "Ca sĩ mặt nạ" Ngọc Mai và "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp

Tối 19/11, quán quân cuộc thi The Masked Singer Vietnam (Ca Sĩ Mặt Nạ) chính thức lộ diện, đó là nữ ca sĩ - giảng viên thanh nhạc Ngọc Mai (nhân vật O Sen). Dõi theo hành trình của O Sen - Ngọc Mai tại cuộc thi, phần đông khán giả nhận định đây là một chiến thắng cực kỳ xứng đáng. Ca sĩ Ngọc Mai không chỉ giỏi thanh nhạc mà còn đa phong cách, thiên biến vạn hóa, thể hiện được nhiều thể loại khác nhau.

Vượt qua nhiều giọng ca "khủng" khác để trở thành quán quân, Ngọc Mai ngay lập tức trở thành cái tên được nhiều người chú ý. Cô tên thật là Lê Như Ngọc Mai, sinh năm 1987. Hiện tại, Ngọc Mai vừa là ca sĩ, vừa là giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Ngoài ra, cô cũng được biết đến chính là vợ của "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp.

Cuộc hôn nhân của Ngọc Mai - Quốc Nghiệp được nhiều người ngưỡng mộ bởi vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Cặp đôi có với nhau 2 người con (1 trai và 1 gái) và sắp đón thêm nhóc tỳ thứ ba. Cả vợ và chồng đều gây dựng được sự nghiệp riêng vững chắc nên khối tài sản của họ cũng "không phải dạng vừa".

Gia đình Ngọc Mai - Quốc Nghiệp đang sống trong 1 ngôi nhà theo phong cách Nhật Bản. Cơ ngơi này nằm ở vùng ngoại ô TP.HCM, vị trí đi lại khá thuận lợi. Vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp trang trí ngôi nhà với gam trắng chủ đạo, đặc biệt có rất nhiều hình ảnh được treo từ phòng khách cho đến lối đi ở cầu thang. Đó là những khung hình kỷ niệm trong sự nghiệp của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, bà xã Ngọc Mai và 2 nhóc tỳ từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời.

Không chỉ có không gian sống rộng rãi, khang trang, vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp còn sở hữu xe hơi sang trọng làm phương tiện đi lại. Bên cạnh niềm đam mê với xiếc, Quốc Nghiệp còn tìm thêm cho mình một sở thích mới đó chính là golf - bộ môn thể thao dành cho giới nhà giàu.

Có thể thấy, cả Ngọc Mai và Quốc Nghiệp đều là những nghệ sĩ tài năng và vô cùng thành công trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Chính vì vậy, không có gì lạ khi họ tích lũy được cho mình khối tài sản khủng sau nhiều năm làm việc chăm chỉ.