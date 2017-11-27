Khó nhận ra NSND Lan Hương 'Sống chung với mẹ chồng' với loạt ảnh trước khi dao kéo hạ gò má

Giải trí 27/11/2017 17:19

Ở tuổi 54, NSND Lan Hương - thủ vai mẹ ruột của Minh Vân trong "Sống chung với mẹ chồng" - gây ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung, xinh đẹp. Tuy nhiên, loạt ảnh của nữ diễn viên trước khi nhờ 'dao kéo' hạ gò má khiến nhiều rất khó nhận ra.

NSND Lan Hương để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua vai diễn kinh điển trong phim Em bé Hà Nội khi còn rất nhỏ. Tiếp theo đó là hàng loạt vai diễn ấn tượng khác trong các bộ phim như: Mối tình đầu, Những người sống bên tôi, Trăng trên đất khách...

Khó nhận ra NSND Lan Hương 'Sống chung với mẹ chồng' với loạt ảnh trước khi dao kéo hạ gò má - Ảnh 1
NSND Lan Hương với khuôn mặt bầu bĩnh đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả trong bộ phim Em bé Hà Nội - Ảnh: Internet

Khó nhận ra NSND Lan Hương 'Sống chung với mẹ chồng' với loạt ảnh trước khi dao kéo hạ gò má - Ảnh 2
Với gương mặt đẹp và khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, Lan Hương là cái tên được nhiều đạo diễn lúc bấy giờ muốn hợp tác - Ảnh: Internet

Khó nhận ra NSND Lan Hương 'Sống chung với mẹ chồng' với loạt ảnh trước khi dao kéo hạ gò má - Ảnh 3
Góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình với diễn xuất chân thật cùng với ngoại hình ưa nhìn, Lan Hương nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả - Ảnh: Internet

Mặc dù nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả cũng như là gương mặt được nhiều đạo diễn ưu ái nhưng NSND Lan Hương lại quyết định chuyển sang sân khấu kịch hình thể khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Khó nhận ra NSND Lan Hương 'Sống chung với mẹ chồng' với loạt ảnh trước khi dao kéo hạ gò má - Ảnh 4
Nữ diễn viên chuyển sang lĩnh vực kịch hình thể, từ đó ít xuất hiện trên màn ảnh cũng như báo chí - Ảnh: Internet

Việc tái xuất màn ảnh của nữ nghệ sĩ trong hai bộ phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng và Ngược chiều nước mắt nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, khuôn mặt khác lạ hơn trước đây rất nhiều của NSND Lan Hương khiến nhiều người tin rằng nữ diễn viên đã nhờ "dao kéo" để giữ lại tuổi thanh xuân. 

Khó nhận ra NSND Lan Hương 'Sống chung với mẹ chồng' với loạt ảnh trước khi dao kéo hạ gò má - Ảnh 5
Khuôn mặt khác lạ và trẻ hơn nhiều tuổi khi nữ diễn viên xuất hiện trong bộ phim ăn khách Sống chung với mẹ chồng làm nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet

Khó nhận ra NSND Lan Hương 'Sống chung với mẹ chồng' với loạt ảnh trước khi dao kéo hạ gò má - Ảnh 6
Với khuôn mặt trẻ trung, làn da căng bóng khi đã U60, nữ diễn viên được cho rằng đã nhờ đến "dao kéo" để giữ lại nhan sắc - Ảnh: Internet

Trước những nghi vấn đó, trong một buổi họp báo gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1963 đã thừa nhận chỉ nhờ "dao kéo" hạ gò má chứ không hề "đập đi xây lại" khuôn mặt.

Khó nhận ra NSND Lan Hương 'Sống chung với mẹ chồng' với loạt ảnh trước khi dao kéo hạ gò má - Ảnh 7
NSND Lan Hương cho biết để giữ được vẻ đẹp ngoại hình lẫn tính cách là phải yêu cuộc sống, công việc và bản thân mình - Ảnh: Internet

Khó nhận ra NSND Lan Hương 'Sống chung với mẹ chồng' với loạt ảnh trước khi dao kéo hạ gò má - Ảnh 8
Khuôn mặt của NSND Lan Hương sau khi hạ gò má được đánh giá là trẻ hơn nhiều so với độ tuổi U60 của cô - Ảnh: Internet

NSND Lan Hương "nghiện dao kéo" ở tuổi U50?

NSND Lan Hương "nghiện dao kéo" ở tuổi U50?

"Khi biết nhiều người nói với nhau "khuôn mặt Lan Hương đập đi xây lại", ban đầu tin đồn này khiến tôi rất đau đớn. Tôi muốn hét lên để khẳng định những lời mọi người nói là không đúng, hãy thông cảm cho tôi! Tôi không "đập đi xây lại" như lời đồn", NSND Lan Hương nói

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Lan Hương sống chung với mẹ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 2 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp