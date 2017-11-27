Khó nhận ra NSND Lan Hương 'Sống chung với mẹ chồng' với loạt ảnh trước khi dao kéo hạ gò má

NSND Lan Hương để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua vai diễn kinh điển trong phim Em bé Hà Nội khi còn rất nhỏ. Tiếp theo đó là hàng loạt vai diễn ấn tượng khác trong các bộ phim như: Mối tình đầu, Những người sống bên tôi, Trăng trên đất khách...

Mặc dù nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả cũng như là gương mặt được nhiều đạo diễn ưu ái nhưng NSND Lan Hương lại quyết định chuyển sang sân khấu kịch hình thể khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Việc tái xuất màn ảnh của nữ nghệ sĩ trong hai bộ phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng và Ngược chiều nước mắt nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, khuôn mặt khác lạ hơn trước đây rất nhiều của NSND Lan Hương khiến nhiều người tin rằng nữ diễn viên đã nhờ "dao kéo" để giữ lại tuổi thanh xuân.

Trước những nghi vấn đó, trong một buổi họp báo gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1963 đã thừa nhận chỉ nhờ "dao kéo" hạ gò má chứ không hề "đập đi xây lại" khuôn mặt.