NSND Lan Hương: 'Hai đời chồng âu cũng là duyên số'

Khi vào vai "Em bé Hà Nội", Lan Hương mới 12 tuổi. Hơn 40 năm, nữ nghệ sĩ giờ đây đã ngoài 50, sống bình yên bên người chồng thứ hai - đạo diễn Tất Bình. Con gái riêng ở bên Đức và hai con của chồng đều đã có cuộc sống ổn định. Chồng cô hiện vẫn rong ruổi đi làm phim trong khi Lan Hương vừa túc tắc với công việc đạo diễn ở Đoàn kịch Hình thể - Thể nghiệm thuộc Nhà hát Tuổi trẻ, vừa tự do theo đuổi những sở thích cá nhân.

Nghệ sĩ Lan Hương tóm gọn cuộc đời mình đến hiện tại trong một từ "ổn". Cô từng trải qua những năm tháng hôn nhân lận đận, mang tiếng hai đời chồng. "Việc có hai đời chồng, có thể nói vừa may vừa không may. May vì nó là lối thoát cho những người không hợp nhau. Không may cho những đứa con của họ. Nhưng rồi nó cũng qua thôi. Tôi không bao giờ tiếc nuối bất cứ điều gì về quyết định của mình", nữ nghệ sĩ nói.