HLV Park Hang-seo cùng lời chia tay "rực rỡ" với U23 Việt Nam

Tối ngày 22/5 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã đem về chiến thắng vẻ vang tại SEA Games 31. Được biết, đây cũng chính là trận đấu cuối cùng của ông Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng U23 Việt Nam.
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Trận đấu tối ngày 22/5, U23 Việt Nam đã trải qua trận chung kết với U23 Thái Lan trên Sân vận động Mỹ Đình. Với pha ghi bàn xuất sắc của Nhâm Mạnh Dũng, đội tuyển Việt Nam chính thức giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 với tỉ số chung cuộc 1-0. Được biết, sau trận chung kết SEA Games 31 này, HLV Park Hang Seo sẽ dừng công việc dẫn dắt U23 Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Điều này nằm trong điều khoản hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc với VFF.
HLV Park Hang-seo không kìm nén được cảm xúc khi giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan, qua đó bảo vệ thành công HCV SEA Games 31. Ông chia sẻ: “SEA Games này là giải đấu có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Hai năm trước sau 60 năm chờ đợi tôi và U23 Việt Nam giành HCV SEA Games đầu tiên. Còn năm nay, U23 Việt Nam là chủ nhà. Tôi biết nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng vào chiếc HCV này. Cầu thủ cũng luôn cố gắng hết mình. Với tư cách HLV trưởng của U23 Việt Nam, tôi biết mình phải có trách nhiệm với sứ mệnh này”.
Có thể thấy, chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo không chỉ thể hiện tài năng , bản lĩnh của người đứng đầu mà còn là lời khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam với người Thái và cả khu vực Đông Nam Á.
Được biết, người kế nhiệm vị trí HLV trưởng ở U23 Việt Nam sẽ là HLV Gong Oh-kyun. Giải đấu đầu tiên HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt U23 Việt Nam là vòng chung kết U23 châu Á. Sau kỳ Đại hội lần này, HLV Park Hang Seo sẽ trở về và tập trung hoàn toàn vào công việc ở ĐTQG Việt Nam.
Như vậy, U23 Việt Nam đã khép lại SEA Games 31 với chức vô địch đầy cảm xúc. Đội tuyển Việt Nam lại một lần nữa mang về chiến thắng vẻ, đầy tự hào cho nước nhà. Ngoài ra, SEA Games 31 này còn là cột mốc vẻ vang, rực rỡ và cuối cùng của thầy Park với đội U23 Việt Nam sau hàng loạt thành công mà ông mang lại kể từ năm 2018.
Ảnh: Tổng hợp, Thể thao 24/7