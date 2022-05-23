HLV Park Hang-seo cùng lời chia tay "rực rỡ" với U23 Việt Nam

Trận đấu tối ngày 22/5, U23 Việt Nam đã trải qua trận chung kết với U23 Thái Lan trên Sân vận động Mỹ Đình. Với pha ghi bàn xuất sắc của Nhâm Mạnh Dũng, đội tuyển Việt Nam chính thức giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 với tỉ số chung cuộc 1-0. Được biết, sau trận chung kết SEA Games 31 này, HLV Park Hang Seo sẽ dừng công việc dẫn dắt U23 Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Điều này nằm trong điều khoản hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc với VFF.

Người hâm mộ hào ứng và phấn khích trước chiến thắng vẻ vang của đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo vui mừng khi U23 Việt Nam giành chiến thắng

HLV Park Hang-seo không kìm nén được cảm xúc khi giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan, qua đó bảo vệ thành công HCV SEA Games 31. Ông chia sẻ: “SEA Games này là giải đấu có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Hai năm trước sau 60 năm chờ đợi tôi và U23 Việt Nam giành HCV SEA Games đầu tiên. Còn năm nay, U23 Việt Nam là chủ nhà. Tôi biết nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng vào chiếc HCV này. Cầu thủ cũng luôn cố gắng hết mình. Với tư cách HLV trưởng của U23 Việt Nam, tôi biết mình phải có trách nhiệm với sứ mệnh này”.