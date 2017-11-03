Hari Won 'ăn gạch đá' khi ra mắt tự truyện, fan cuồng đã phản ứng sốc thế này đây

Giải trí 03/11/2017 16:33

Tuy nhận không ít phản ứng tiêu cực khi ra tự truyện, song Hari Won vẫn được rất nhiều người hâm mộ yêu mến, ủng hộ. Thậm chí, một số khán giả còn xăm tên bà xã Trấn Thành lên người.

Sau khi ra mắt tự truyện kể về quá khứ của mình, Hari Won đã nhận được không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Đặc biệt, bà xã Trấn Thành nhận được nhiều sự chỉ trích khi trách móc mối tình 9 năm với Đinh Tiến Đạt.

Mặc dù ngay sau đó Tiến Đạt đã lên tiếng bênh vực bạn gái cũ nhưng ca sĩ gốc Hàn vẫn nhận không ít “gạch đá” từ dư luận.

Hari Won 'ăn gạch đá' khi ra mắt tự truyện, fan cuồng đã phản ứng sốc thế này đây - Ảnh 1
Hari Won bị rất nhiều sự chỉ trích của dân mạng khi nhắc lại mối tình kéo dài 9 năm với Tiến Đạt - Ảnh: Internet

Hari Won 'ăn gạch đá' khi ra mắt tự truyện, fan cuồng đã phản ứng sốc thế này đây - Ảnh 2
Tiến Đạt vẫn đứng sau và ủng hộ Hari Won khi cô bị dân mạng "ném đá" - Ảnh: Internet

Trước nhiều “làn sóng” tiêu cực, giọng ca Anh cứ đi đi vẫn được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Một số fan ruột đã chứng minh tình cảm dành cho thần tượng bằng cách xăm tên cô lên người, bất chấp những đau đớn về thể xác.

Hari Won 'ăn gạch đá' khi ra mắt tự truyện, fan cuồng đã phản ứng sốc thế này đây - Ảnh 3
Fan nam xăm tên Hari Won trên vai kèm dòng chữ bằng tiếng Anh để động viên thần tượng - Ảnh: Internet

Hari Won 'ăn gạch đá' khi ra mắt tự truyện, fan cuồng đã phản ứng sốc thế này đây - Ảnh 4
Fan nữ cũng xăm tên bà xã Trấn Thành lên vai để thể hiện tình cảm - Ảnh: Internet

Hari Won 'ăn gạch đá' khi ra mắt tự truyện, fan cuồng đã phản ứng sốc thế này đây - Ảnh 5
Sau khi kết thúc chuyện tình kéo dài 9 năm với Đinh Tiến Đạt, Hari Won đã nhận rất nhiều sự đả kích từ phía dư luận - Ảnh: Internet

Hari Won 'ăn gạch đá' khi ra mắt tự truyện, fan cuồng đã phản ứng sốc thế này đây - Ảnh 6
Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi cô công khai chuyện tình cảm với Trấn Thành - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ được người hâm mộ yêu mến, thậm chí xăm tên lên người là chuyện bình thường. Tuy nhiên, với Hari Won lúc này thì đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn giúp cô vượt qua được những thị phi, chỉ trích của dư luận.

Phương Thanh tiết lộ con người thật của Đinh Tiến Đạt: Người cũ thế này bảo sao Hari Won không ‘dứt áo ra đi’

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