Hari Won 'ăn gạch đá' khi ra mắt tự truyện, fan cuồng đã phản ứng sốc thế này đây

Sau khi ra mắt tự truyện kể về quá khứ của mình, Hari Won đã nhận được không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Đặc biệt, bà xã Trấn Thành nhận được nhiều sự chỉ trích khi trách móc mối tình 9 năm với Đinh Tiến Đạt.

Mặc dù ngay sau đó Tiến Đạt đã lên tiếng bênh vực bạn gái cũ nhưng ca sĩ gốc Hàn vẫn nhận không ít “gạch đá” từ dư luận.