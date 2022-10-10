Hạnh phúc giản dị của Dustin Nguyễn: trở về làm “bố bỉm” ở tuổi 60

Dustin Nguyễn là diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt. Ngoài vai trò diễn viên, anh còn làm các công việc khác như biên kịch, sản xuất, đạo diễn. Trước khi về Việt Nam, gây tiếng vang với "Dòng máu anh hùng", Dustin Nguyễn đã có một sự nghiệp vững chắc ở Hollywood.

Một số dự án nổi tiếng có sự góp mặt của anh phải kể đến: "Dòng máu anh hùng", "Để mai tính", "Cánh đồng bất tận"... và gần nhất là "798 Mười". Từ năm 2013, Dustin Nguyễn chuyển sang làm đạo diễn. Bộ phim "Trúng số" (2015) do anh làm đạo diễn nhận giải Cánh Diều Vàng giải thưởng Phim điện ảnh xuất sắc.

Năm 2015, Dustin Nguyễn kết hôn cùng Bebe Phạm. Con gái lớn nhất của anh là Scarlett, con gái thứ là Sky. Tháng 8/2020, vợ chồng anh tiếp tục đón tin vui có thêm bé út tên Sahara. Có thêm con ở độ tuổi 60, anh chia sẻ bản thân vẫn rất vui, hào hứng, cảm xúc vẹn nguyên như lần đầu có con.

Dustin và Bebe kết hôn vào năm 2015.

Chia sẻ về cái tên khá lạ của con, bà xã Dustin Nguyễn chia sẻ: “Con gái út có nhiều nét giống hai chị Sky, Scarlett. Chúng tôi đặt tên con là Sahara. Nghe cái tên, nhiều người liên tưởng đến sa mạc Sahara, nhưng nó có nghĩa khác là trăng rằm hoặc hừng đông.”

Dustin cùng cô con gái nhỏ Sahara.

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thế nhưng từ khi có gia đình, Bebe Phạm lùi về hậu phương, dành nhiều thời gian chăm lo cho tổ ấm nhỏ để Dustin Nguyễn được an tâm phát triển sự nghiệp của bản thân. Cựu mẫu thấy hạnh phúc và cho rằng niềm vui lớn nhất hiện tại của cô cũng là nuôi dạy các con, vun vén gia đình. Tính đến nay, vợ chồng Dustin Nguyễn đã đồng hành cùng nhau được hơn 10 năm. Dù chênh lệch đến 20 tuổi nhưng họ vẫn sống với nhau rất hòa hợp.

Những khi không bận rộn với các dự án phim, Dustin Nguyễn cùng bà xã đưa ba con đi chơi để gắn kết tình cảm gia đình, cho các con khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Vợ chồng Dustin Nguyễn hiện sống tại thành phố Costa Mesa thuộc Orange County, bang California, Mỹ.

Cả hai có một gia đình hạnh phúc sau 10 năm bên nhau.

Dustin vừa tròn 60 tuổi hồi giữa tháng 9. Anh được nhiều người khen vẫn trẻ trung, phong độ như thanh niên nhờ chăm tập thể dục và theo đuổi phong cách thời trang bụi bặm, cá tính.

Được biết, sau 2 năm dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, công việc của Dustin cũng tạm thời dừng lại. Thời gian đó, anh dành thời gian chơi cùng với 3 công chúa nhỏ, đồng thời phụ vợ làm việc nhà, bù đắp cho những thời gian phải đi quay phim cả tháng dài không ở nhà.

Bà xã Dustin chia sẻ, 2 bé Scarlett và Sky hiện đang học tiểu học, tính cách của 2 bé đều hướng ngoại, thích chơi những môn thể thao như yoga, võ thuật,...

Dustin rất cưng chiều 3 cô công chúa, thời gian ở nhà, việc yêu thích nhất của anh là đưa Scarlett và Sky đi ăn sữa chua, ăn kem vào cuối tuần. Từ khi có bé Sahara, Scarlett và Sky trưởng thành, chững chạc hơn. Hai nhóc tỳ luôn yêu thương và thích chơi cùng em gái út.