Bất ngờ về Việt Nam, hot girl Phoanh Charmmie khoe hình ảnh xinh đẹp, nóng bỏng khiến cộng đồng mạng “sốt rần rần”

Cách đây khoảng 8 năm, hot girl Phoanh Charmmie là một trong những hot girl nổi tiếng hàng đầu. Cô tên thật là Vũ Quỳnh Anh , sinh năm 1997, thu hút sự chú ý của dân tình nhờ nụ cười tỏa nắng, làn da trắng cùng đôi mắt to tròn, được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp gần giống với hot girl Mie.

Đang trên đà nổi tiếng nhưng Quỳnh Anh không đặt nặng. Cô gác lại niềm vui được săn đón mọi nơi để đi du học Mỹ. Năm 16 tuổi, Quỳnh Anh bắt đầu làm quen với cuộc sống tự lập nơi đất khách. Mãi tới gần đây, sau nhiều năm tập trung cho việc học tập, làm việc tại Mỹ, Phoanh Charmmie mới trở lại Việt Nam.

Nhờ vẻ ngoài ấn tượng, Phoanh Charmmie được nhiều tạp chí, trang báo mời làm mẫu ảnh, đồng thời mọi hoạt động trên trang cá nhân của cô đều thu hút sự quan tâm của nhiều netizen.

Ngay khi vừa đặt chân về nước, cô nàng đã “thả dáng” cực đẹp tại Hà Nội. Vẫn gương mặt toả sáng, vóc dáng hoàn hảo, Phoanh Charmmie chinh phục cả những đôi mắt khó tính nhất. Ngoài việc về nước thăm gia đình, cô nàng hot girl 9X còn tranh thủ tham dự các hoạt động, sự kiện cá nhân.

Quỳnh Anh "thả dáng" cực xinh tại Hà Nội.

Được biết, khi đặt chân sang nước Mỹ, ban đầu cô chọn học ngành Hóa sinh như ý nguyện của gia đình. Tuy nhiên, sau khi tự khám phá bản thân, Phoanh Charmmie nhận ra đây không phải đam mê đích thực của bản thân, đồng thời quyết định chuyển sang học ngành marketing trong lĩnh vực thời trang ở New York.

Vào năm 2021, học tập và sinh sống tại thành phố thời trang như New York đã mang tới cho Quỳnh Anh nhiều cơ hội làm việc với các nhãn hàng và tham gia show diễn và cũng trong năm này, khi đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm, cô chuyển về thủ đô Washington và trở thành chuyên viên tư vấn chiến lược marketing và mạng xã hội tại Bảo tàng văn hóa người gốc Á ở Mỹ.

Được theo đuổi đam mê, mỗi ngày đối với Phoanh Charmmie đều ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Cô chia sẻ: “Con đường nào mình lựa chọn, đúng hay sai thì mình không bao giờ biết trước. Nhưng việc dám đối diện và thay đổi sẽ là điều mình không hối tiếc”.

Xa nhà khi còn trẻ, phải tự lập từ A đến Z, Quỳnh Anh chia sẻ bản thân khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, lạc lõng, nhưng hiện tại, cô đã trưởng thành và chín chắn hơn ở độ tuổi 25.