Từ ngày công khai yêu nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thoải mái xuất hiện tình tứ bên nhau ở những nơi đông người. Nam diễn viên "Hương Ga" cũng rất biết cách chiều lòng con trai của người yêu.
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Tranh thủ những ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý dắt bé Subeo đi đánh golf để rèn luyện tinh thần thể thao. Trong khi Kim Lý và Subeo mặc đồ ton-sur-ton thì Hồ Ngọc Hà mặc bộ váy maxi màu trắng nhẹ nhàng.
Trên sân, nam diễn viên Hương Ga tích cực hướng dẫn con trai Cường Đô la các bước cơ bản để thực hiện động tác đánh golf. Xa xa, Hồ Ngọc Hà lặng lẽ ngồi trong bóng râm dõi theo hai người đàn ông của mình tập luyện. Thi thoảng, “Nữ hoàng giải trí” cũng ra sân góp vui và trổ tài với môn thể thao này, còn Kim Lý và Subeo đứng về một bên làm khán giả cổ động.
Mặc dù quen biết Kim Lý chưa lâu nhưng bé Subeo hòa nhập rất nhanh, cậu bé vui vẻ đùa nghịch cùng bạn trai của mẹ như người thân trong gia đình. Nhìn họ quấn quít trên sân golf, nhiều người đoán rằng nam diễn viên Hương Ga sau này sẽ là một ông bố tốt.