Hà Hồ - Kim Lý đưa Subeo đi đánh golf, quấn quít hạnh phúc như một gia đình

Giải trí 04/01/2018 11:12

Từ ngày công khai yêu nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thoải mái xuất hiện tình tứ bên nhau ở những nơi đông người. Nam diễn viên "Hương Ga" cũng rất biết cách chiều lòng con trai của người yêu.

Tranh thủ những ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý dắt bé Subeo đi đánh golf để rèn luyện tinh thần thể thao. Trong khi Kim Lý và Subeo mặc đồ ton-sur-ton thì Hồ Ngọc Hà mặc bộ váy maxi màu trắng nhẹ nhàng.

Trên sân, nam diễn viên Hương Ga tích cực hướng dẫn con trai Cường Đô la các bước cơ bản để thực hiện động tác đánh golf. Xa xa, Hồ Ngọc Hà lặng lẽ ngồi trong bóng râm dõi theo hai người đàn ông của mình tập luyện. Thi thoảng, “Nữ hoàng giải trí” cũng ra sân góp vui và trổ tài với môn thể thao này, còn Kim Lý và Subeo đứng về một bên làm khán giả cổ động.

Mặc dù quen biết Kim Lý chưa lâu nhưng bé Subeo hòa nhập rất nhanh, cậu bé vui vẻ đùa nghịch cùng bạn trai của mẹ như người thân trong gia đình. Nhìn họ quấn quít trên sân golf, nhiều người đoán rằng nam diễn viên Hương Ga sau này sẽ là một ông bố tốt.

Hà Hồ - Kim Lý đưa Subeo đi đánh golf, quấn quít hạnh phúc như một gia đình - Ảnh 1
Kim Lý kiên nhẫn hướng dẫn bé Subeo đánh golf - Ảnh: Internet
Hà Hồ - Kim Lý đưa Subeo đi đánh golf, quấn quít hạnh phúc như một gia đình - Ảnh 2
Kim Lý luôn biết cách chiều lòng Hồ Ngọc Hà và con trai riêng - Ảnh: Internet
Hà Hồ - Kim Lý đưa Subeo đi đánh golf, quấn quít hạnh phúc như một gia đình - Ảnh 3
Nam diễn viên diện đồ đôi với Subeo, thân thiết như hai bố con - Ảnh: Internet
Hà Hồ - Kim Lý đưa Subeo đi đánh golf, quấn quít hạnh phúc như một gia đình - Ảnh 4
Nhiều người đồn đoán, chẳng bao lâu nữa Hà Hồ và Kim Lý sẽ về chung một nhà - Ảnh: Internet
Hà Hồ - Kim Lý đưa Subeo đi đánh golf, quấn quít hạnh phúc như một gia đình - Ảnh 5
Dù mẹ và bố thay đổi người yêu liên tục, song bé Subeo hòa nhập rất nhanh - Ảnh: Internet
Hà Hồ - Kim Lý đưa Subeo đi đánh golf, quấn quít hạnh phúc như một gia đình - Ảnh 6
Cậu bé đã quá quen với việc đi chơi cùng người yêu của Hồ Ngọc Hà hay Cường Đô la - Ảnh: Internet
Hà Hồ - Kim Lý đưa Subeo đi đánh golf, quấn quít hạnh phúc như một gia đình - Ảnh 7
Subeo càng lớn càng bảnh trai, nhận được nhiều tình cảm yêu mến của fan - Ảnh: Internet
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