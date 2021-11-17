Giữa lúc bị dân mạng mỉa mai tố "sống ảo", Vy Oanh khoe tổ ấm hạnh phúc nhiều người ghen tị

Giải trí 17/11/2021 07:25

Trên trang cá nhân của mình, Vy Oanh hào hứng khoe tổ ấm kèm những câu chuyện vô cùng hạnh phúc.

Mới đây, nữ ca sĩ Đồng xanh tiết lộ chuyện ông xã đại gia 'mê' vợ ở điểm này đã khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Được biết, ông xã đại gia đã "mê mệt" tóc vợ cắt, nên thời gian gần đây anh không đi ra ngoài tiệm. Nữ ca sĩ cho biết giờ đây mình "múa kéo" khá giỏi vì ông xã và con trai đều yêu thích. "Người ấy bị nghiện tiệm tóc bất đắc dĩ của vợ rồi. Giờ không thích cắt tóc ở ngoài cứ vợ cắt mới chịu cơ, em lại có thêm nghề mùa dịch. Ngoài ba ra thì em yêu vô cùng tận 2 người đàn ông này, suốt cuộc đời luôn nha. Ai biểu yêu em thì em yêu lại ráng chịu".

Giữa lúc bị dân mạng mỉa mai tố 'sống ảo', Vy Oanh khoe tổ ấm hạnh phúc nhiều người ghen tị - Ảnh 1

Bỏ mặc ngoài tai những lùm xùm không đáng có, nữ ca sĩ vô tư khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng mái ấm nhỏ. 

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ liên tiếp bị dính những tin đồn cho rằng mượn nhà "sống ảo", Vy Oanh đã đáp trả bằng cách khoe thêm biệt thự khác siêu khủng rộng 1400m2, không gian nội thất bày trí sang trọng. Vy Oanh khẳng định ngôi nhà hoành tráng như cung điện này là của gia đình cô.

Giữa lúc bị dân mạng mỉa mai tố 'sống ảo', Vy Oanh khoe tổ ấm hạnh phúc nhiều người ghen tị - Ảnh 2

Giữa lúc bị dân mạng mỉa mai tố 'sống ảo', Vy Oanh khoe tổ ấm hạnh phúc nhiều người ghen tị - Ảnh 3

Vy Oanh cũng được dân mạng minh oan giúp nhờ loạt chi tiết trùng hợp.

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