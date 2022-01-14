Nhân 100 ngày mất của bố mình, Dương Triệu Vũ đã có những chia sẻ đầy xúc động kèm những hình ảnh hiếm hoi trong tang lễ.

Mới đây, nhân lễ cúng 100 ngày mất cho bố mình, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đã đăng tải hình ảnh hiếm hoi trong đám tang diễn ra khi tình hình dịch bệnh căng thẳng. Nam ca sĩ chia sẻ: "100 ngày Bố mất. 8:18pm. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui.

Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin vào ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai. Nắng lên đồi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời là nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa chẳng có hợp tan.Cảm ơn Bố luôn lo cho Mẹ, mấy anh chị em con, các cháu và người thân. Có những nhiệm mầu chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Có những yêu thương là hy sinh cả một cuộc đời… Một lần nữa xin cho Vũ gửi lời cảm ơn đến những người thân thương đã gửi tình cảm và sự an ủi cần thiết cho gia đình trong thời gian đau buồn nhất. Hôm nay là 100 ngày một cột mốc quan trọng đối với sự ra đi của người thân yêu".

Những hình ảnh hiếm hoi trong tang lễ của bố ruột Dương Triệu Vũ Danh hài Hoài Linh ngã quỵ vì suy sụp trong tang lễ của bố Trong loạt ảnh, ai nấy xúc động vì cảnh danh hài Hoài Linh đội tang và liên tục khóc đến ngất đi, phải có nhiều người đỡ dậy và dìu đi thì ông mới tiếp tục thực hiện những nghi lễ tiễn đưa bố mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Dương Triệu Vũ và Hoài Linh đều là những người con chí hiếu nên trong suốt thời kì tang lễ diễn ra, cả hai vô cùng suy sụp nhưng ráng gắng gượng chu toàn hậu sự cho người cha kính yếu. Ảnh: FBNV

Dương Triệu Vũ lần đầu song ca cùng Hồng Ngọc trên đất Mỹ Dương Triệu Vũ bày tỏ tình càm vô cùng yêu mến người chị thân thiết và đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch , nam ca sĩ và Hồng Ngọc có dịp được đứng chung sân khấu với nhau tại xứ cờ hoa.

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