Điều ít biết về cuộc hôn nhân suốt 17 năm của Mạnh Quỳnh: Hé lộ 'hợp đồng' với vợ và điều đặc biệt liên quan đến Phi Nhung

Giải trí 24/10/2021 21:24

Mạnh Quỳnh tiết lộ, từ lâu, anh và vợ đã có 'hợp đồng hôn nhân'.

Mạnh Quỳnh là nam ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình quê hương. Anh và cố ca sĩ Phi Nhung từng được rất nhiều khán giả yêu thích qua những sân khấu biểu diễn ăn ý. Dù sự nghiệp thành công và được nhiều người yêu mến, nhưng nam ca sĩ khá kín tiếng về chuyện đời tư, nhất là cuộc hôn nhân suốt 17 năm của mình.

Được biết, Mạnh Quỳnh kết hôn cùng bà xã Cẩm Diệu vào năm 2004. Vợ nam ca sĩ là một cô gái người Mỹ gốc Việt và sinh sống tại xứ cờ hoa từ năm 3 tuổi. Thế nhưng ít ai biết được rằng vợ chồng Mạnh Quỳnh nên duyên là nhờ vào sự mai mối của Phi Nhung. 

Điều ít biết về cuộc hôn nhân suốt 17 năm của Mạnh Quỳnh: Hé lộ 'hợp đồng' với vợ và điều đặc biệt liên quan đến Phi Nhung - Ảnh 1
Phi Nhung chính là người se duyên cho Mạnh Quỳnh và vợ - Ảnh: Internet

 Mạnh Quỳnh gặp gỡ bà xã từ chính show diễn của anh và Phi Nhung. Khi đó, Cẩm Diệu là bạn của cố ca sĩ và đến xem cô biểu diễn. Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng chính Phi Nhung là người đã se duyên, mai mối cho vợ chồng anh. Cặp đôi này yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, Cẩm Diệu tuy không quá yêu thích dòng nhạc bolero nhưng lại bị cuốn hút bởi giọng hát của Mạnh Quỳnh, còn nam ca sĩ thì say đắm trước cô và chủ động làm quen.

Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyến định về chung một nhà bằng đám cưới ấm áp. Đến nay vợ chồng anh đã có với nhau hai con trai. 

Điều ít biết về cuộc hôn nhân suốt 17 năm của Mạnh Quỳnh: Hé lộ 'hợp đồng' với vợ và điều đặc biệt liên quan đến Phi Nhung - Ảnh 2
Mạnh Quỳnh là người xiêu lòng và chủ động làm quen với bà xã trước - Ảnh: Internet

 Theo thông tin từ Vietnamnet, gia đình của Mạnh Quỳnh hiện có cuộc sống bình yên tại Mỹ. Mạnh Quỳnh rất tự hào khi bà xã luôn thấu hiểu cho công việc của anh. Và mặc dù tính cách của hai vợ chồng Mạnh Quỳnh có trái ngược nhau, khi anh truyền thống còn bà xã lại phóng khoáng hơn do sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng cả hai vẫn rất hòa hợp và gắn bó trong 17 năm chung sống.

Đáng chú ý, trong một bài phỏng vấn với Dân Việt, nam ca sĩ từng tiết lộ, anh có "hợp đồng hôn nhân" với bà xã, cô phải chấp nhận tính chất công việc nghệ thuật của chồng.

"Tôi đi hát cuối tuần, ngày thường thì ở nhà. Khi kết hôn tôi đã có hợp đồng với bà xã: 'Em yêu anh, cưới anh thì phải chấp nhận tính chất công việc của anh là phải đi làm cuối tuần chứ không như những cặp đôi gia đình khác cuối tuần đi chơi! Tất nhiên, ban đầu bà xã cũng không quen lắm nhưng bù lại ngày thường tôi ở nhà chu toàn vai trò làm chồng làm cha nên vợ cũng dần chấp nhận", anh kể.

Điều ít biết về cuộc hôn nhân suốt 17 năm của Mạnh Quỳnh: Hé lộ 'hợp đồng' với vợ và điều đặc biệt liên quan đến Phi Nhung - Ảnh 3
Tổ ấm viên mãn hiện tại của Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet

 Được biết, Cẩm Diệu hiện đang là một chuyên gia phân tích tài chính và rất hiếm khi cùng chồng xuất hiện trước truyền thông. Nam ca sĩ cho biết bà xã rất thấu hiểu nên không quá ghen tuông khi anh diễn cùng các đồng nghiệp nữ. Anh từng tâm sự với báo Thanh Niên rằng: "Ghen thì tất nhiên phải có, nhưng cô ấy hiểu và biết rằng tôi chỉ là diễn thôi. Tôi diễn chung với Phi Nhung bao nhiêu năm nay mà không có gì thì làm sao diễn với mấy người khác có gì được. Tôi cứ đi hát xong là về với gia đình bởi trong cuộc sống ai cũng muốn điều đó".

Điều ít biết về cuộc hôn nhân suốt 17 năm của Mạnh Quỳnh: Hé lộ 'hợp đồng' với vợ và điều đặc biệt liên quan đến Phi Nhung - Ảnh 4
Vẻ lịch lãm của Mạnh Quỳnh ở tuổi U50 - Ảnh: Internet

 Chia sẻ về mối quan hệ với Phi Nhung trên báo Lao độngMạnh Quỳnh thừa nhận vợ anh ở Mỹ có ghen khi ngày ngày đọc báo về chồng cũng đều thấy người ta nhắc đến "người tình sân khấu" Phi Nhung. Tuy nhiên, bà xã anh chưa bao giờ phàn nàn hay tỏ ra khó chịu về mối quan hệ giữa anh và Phi Nhung. Đồng thời, anh cũng khẳng định mình xem giọng ca Bông điên điển như một tri kỷ.

"Đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết nhưng nói chính xác hơn thì mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ", Mạnh Quỳnh khẳng định.

Cũng vì lý do đó mà ngay tại tang lễ của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh không kiềm nén được nước mắt khi nhắc về người bạn thân thiết quá cố và những kỷ niệm đẹp giữa cả hai. Anh cũng mong những ồn ào về Phi Nhung được khép lại để nữ ca sĩ có thể yên nghỉ. 

Điều ít biết về cuộc hôn nhân suốt 17 năm của Mạnh Quỳnh: Hé lộ 'hợp đồng' với vợ và điều đặc biệt liên quan đến Phi Nhung - Ảnh 5
Phi Nhung là người bạn tri kỷ đặc biệt trong cuộc đời của Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet
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