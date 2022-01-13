Diệp Lâm Anh đã giàu, Quỳnh Thư còn nhỉnh hơn?

Theo những gì Quỳnh Thư chia sẻ thì gia thế và tài sản của cô cũng không phải dạng vừa.

Hiện tại, Quỳnh Thư đang là cái tên gây bão mạng xã hội nhưng theo hướng tiêu cực. Bởi Diệp Lâm Anh đã xác nhận cô chính là người thứ ba chen vào hôn nhân của mình và chồng thiếu gia. Nếu so kè về nhan sắc và tài sản, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư đúng là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Từ khi còn son rỗi, Diệp Lâm Anh đã tích cực lấn sân kinh doanh và hiện đang sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh làm ăn phát đạt thuộc nhiều lĩnh vực như ăn uống, làm đẹp.

Quỳnh Thư xinh đẹp và sexy không kém Diệp Lâm Anh

Còn Quỳnh Thư cũng giàu có không kém, thậm chí còn vượt trội hơn chính thất. Quỳnh Thư thường xuyên khoe những hình ảnhxuất hiện ở những khu nghỉ dưỡng sang chảnh, mua sắm đồ hiệu thả ga, tậu nhiều xe sang chảnh đắt đỏ. Người đẹp này còn tiết lộ, gia đình cô đang sống ở một tòa nhà bề thế thuộc trung tâm TP. HCM. Tính sơ sơ thì giá trị mảnh đất rộng gần 4.000 mét vuông này lên tới xấp xỉ 800 tỷ đồng.

Đáng nói hơn là trước khi bi Diệp Lâm Anh tố là người thứ ba, Quỳnh Thư từng khẳng định cô không bao giờ cho phép mình làm "người thứ 3", và tiêu chuẩn chọn bạn trai là người ấy không được phép ngoại tình. Nữ diễn viên nêu tiêu chí: "Anh ta có thể không quá giàu, không quá đẹp trai, nhưng anh ta nhất định phải tử tế và không được ngoại tình".

Không chỉ xinh đẹp mà cô còn sở hữu khối tài sản không kém Diệp Lâm Anh

Trước đó, Quỳnh Thư từng vướng tin đồn yêu đương với diễn viên người mẫu Doãn Tuấn sau khi anh ly hôn với diễn viên Quỳnh Nga. Sau đó, Quỳnh Thư còn bị đồn có tình cảm với cầu thủ Tiến Linh do hai người thường có những bình luận 'thả thính' trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những mối tình hay nghi vấn tình yêu đều mau chóng qua đi.

Diệp Lâm Anh từng cố cứu vãn hôn nhân nhưng cái kết không như mong đợi: 'Hôn nhân không phải chỉ một người chịu đựng' Diệp Lâm Anh nói về việc từng phủ nhận lục đục hôn nhân vào cuối năm 2021 vì từng nghĩ sẽ có hướng giải quyết, song mọi chuyện lại không như mong muốn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-da-giau-quynh-thu-con-nhinh-hon-445742.html