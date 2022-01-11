Diệp Lâm Anh xinh đẹp và nóng bỏng đến mức nào mà cư dân mạng tiếc thay cho chồng doanh nhân?

CĐM không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của Diệp Lâm Anh, thậm chí một số netizen còn tiếc thay cho chồng doanh nhân của cô nàng vì bỏ lỡ mỹ nhân sắc vóc vẹn toàn.
- Diệp Lâm Anh dọn ra khỏi nhà chồng sau khi ly thân, mẹ chồng ra sức níu kéo mong có thể hàn gắn
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Những ngày qua, thông tin Diệp Lâm Anh ly thân với thiếu gia Đức Phạm đã làm dậy sóng mạng xã hội. Chia sẻ với truyền thông, người đẹp tâm sự, trong quá trình chung sống, vợ chồng cô thường xuyên xảy ra bất đồng, cãi vã do không cùng quan điểm trong công việc. Dù nữ ca sĩ nói vậy nhưng cư dân mạng lại khẳng định người chen vào hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia chính là diễn viên người mẫu Quỳnh Thư. Tuy nhiên, đến hiện nay, đây vẫn mới chỉ là đồn đoán từ phía cư dân mạng, ngoài ra chưa có bất kỳ chứng cứ nào.
Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa.Diệp Lâm Anh từng có sáu năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao nhưng không đoạt giải. Năm 2013, Diệp Lâm Anh giành quán quân chương trình “Cuộc đua kỳ thú”.
Về diễn xuất, cô tham gia một số phim như: Siêu nhân X, Con ma nhà họ Vương, Vệ sĩ Sài Gòn, Lục Vân Tiên… Tháng 5/2018, Diệp Lâm Anh kết hôn với doanh nhân Đức Phạm. Sau khi kết hôn, cô sinh hai con, tập trung kinh doanh và ít tham gia hoạt động showbiz.
Dù đã là mẹ hai con nhưng Diệp Lâm Anh vẫn vô cùng nóng bỏng, sexy. Cô thường xuyên luyện tập để giữ vóc dáng thon gọn, săn chắc. Đường cong gợi cảm của cô nàng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và ghen tỵ. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên thay đổi phong cách thời trang khiến ai nấy phải trầ trồ vì mắt thẩm mĩ tinh tế của người đẹp.
Ảnh: Tổng hợp, Internet