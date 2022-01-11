Diệp Lâm Anh xinh đẹp và nóng bỏng đến mức nào mà cư dân mạng tiếc thay cho chồng doanh nhân?

Những ngày qua, thông tin Diệp Lâm Anh ly thân với thiếu gia Đức Phạm đã làm dậy sóng mạng xã hội. Chia sẻ với truyền thông, người đẹp tâm sự, trong quá trình chung sống, vợ chồng cô thường xuyên xảy ra bất đồng, cãi vã do không cùng quan điểm trong công việc. Dù nữ ca sĩ nói vậy nhưng cư dân mạng lại khẳng định người chen vào hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia chính là diễn viên người mẫu Quỳnh Thư. Tuy nhiên, đến hiện nay, đây vẫn mới chỉ là đồn đoán từ phía cư dân mạng, ngoài ra chưa có bất kỳ chứng cứ nào.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa.Diệp Lâm Anh từng có sáu năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao nhưng không đoạt giải. Năm 2013, Diệp Lâm Anh giành quán quân chương trình “Cuộc đua kỳ thú”.