Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy

Trong bộ ảnh mới, “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà làm thốn tim hàng triệu fan lẫn cư dân mạng khi diện váy cưới lộng lẫy được thiết kế cách điệu vô cùng tinh tế, khoe trọn đôi chân dài miên man lẫn thân hình nuột nà của chủ nhân.

Tuy nhiên, phần trên của chiếc váy vô tình lại là "nhân tố bí ẩn" khiến giọng ca Cả một trời thương nhớ mất điểm vì thiết kế cúp ngực ôm bó sát khiến vòng 1 như chực chờ bật ra ngoài do bị chèn ép quá mức.