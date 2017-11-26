Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy

Giải trí 26/11/2017 09:21

Chào tuổi mới, mỹ nhân Hồ Ngọc Hà trở thành cô dâu xinh đẹp, cuốn hút khi diện váy cưới cúp ngực, xẻ cao, để lộ vòng 1 nóng bỏng.

Trong bộ ảnh mới, “Nữ hoàng giải tríHồ Ngọc Hà làm thốn tim hàng triệu fan lẫn cư dân mạng khi diện váy cưới lộng lẫy được thiết kế cách điệu vô cùng tinh tế, khoe trọn đôi chân dài miên man lẫn thân hình nuột nà của chủ nhân.

Tuy nhiên, phần trên của chiếc váy vô tình lại là "nhân tố bí ẩn" khiến giọng ca Cả một trời thương nhớ mất điểm vì thiết kế cúp ngực ôm bó sát khiến vòng 1 như chực chờ bật ra ngoài do bị chèn ép quá mức.

Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà diện váy cưới vô cùng xinh đẹp...

Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy - Ảnh 2
... song, chiếc váy cúp ngực ôm vòng 1 chặt đến mức như muốn bật ra ngoài gây phản cảm - Ảnh: Dân Việt

Dù không có sự hiện diện của chú rể nhưng qua thần thái, cử chỉ, ánh mắt có thể cảm nhận được Hà Hồ đang là “cô dâu” ngập tràn hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, “Nữ hoàng giải trí” cũng chăm khoe hình ảnh về cuộc sống nhiều hơn, khoảnh khắc hạnh phúc bên tình mới, những chuyến du lịch, từ thiện vui vẻ cùng người thân, bạn bè... tất cả đều là những tín hiệu tích cực, xuất phát từ trái tim một người phụ nữ đang yêu và được yêu.

Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy - Ảnh 3
Hà Hồ chào mừng tuổi 33 với bộ ảnh cưới lộng lẫy - Ảnh: Internet

Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy - Ảnh 4
Dù không xuất hiện bóng dáng của người đàn ông nào nhưng "cô dâu" Hà Hồ vẫn vô cùng ngọt ngào - Ảnh: Internet

Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy - Ảnh 5
Nữ ca sĩ sinh năm 1984 vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc trong shot hình này - Ảnh: Internet

Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy - Ảnh 6
Qua ánh mắt, bờ môi khán giả có thể nhận ra người phụ nữ trong ảnh đang tràn ngập tình yêu và hạnh phúc - Ảnh: Internet

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà

Rất nhiều sao nữ đã bị “lấn lướt” về khoản váy áo khi vô tình mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ nữ hoàng giải trí sinh nhật Hồ Ngọc Hà

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