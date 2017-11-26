Diện váy cưới lộng lẫy khoe vòng 1 sexy, Hồ Ngọc Hà khiến hàng triệu fan xốn xang tan chảy

Chào tuổi mới, mỹ nhân Hồ Ngọc Hà trở thành cô dâu xinh đẹp, cuốn hút khi diện váy cưới cúp ngực, xẻ cao, để lộ vòng 1 nóng bỏng.
Trong bộ ảnh mới, “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà làm thốn tim hàng triệu fan lẫn cư dân mạng khi diện váy cưới lộng lẫy được thiết kế cách điệu vô cùng tinh tế, khoe trọn đôi chân dài miên man lẫn thân hình nuột nà của chủ nhân.
Tuy nhiên, phần trên của chiếc váy vô tình lại là "nhân tố bí ẩn" khiến giọng ca Cả một trời thương nhớ mất điểm vì thiết kế cúp ngực ôm bó sát khiến vòng 1 như chực chờ bật ra ngoài do bị chèn ép quá mức.
Dù không có sự hiện diện của chú rể nhưng qua thần thái, cử chỉ, ánh mắt có thể cảm nhận được Hà Hồ đang là “cô dâu” ngập tràn hạnh phúc.
Trên trang cá nhân, “Nữ hoàng giải trí” cũng chăm khoe hình ảnh về cuộc sống nhiều hơn, khoảnh khắc hạnh phúc bên tình mới, những chuyến du lịch, từ thiện vui vẻ cùng người thân, bạn bè... tất cả đều là những tín hiệu tích cực, xuất phát từ trái tim một người phụ nữ đang yêu và được yêu.