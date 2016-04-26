Diễm My 9x, Tùng Leo có cơ hội phỏng vấn Chris Evan

Sự kiện có sự tham gia của các thành việc thuộc team Captain như Chris Evan (Captain America), Sebastian Stan (Bucky), Anthony Mackie (Falcon) và đạo diễn Joe Russo. Đặc biệt, nữ diễn viên Diễm My 9x và Tùng Leo đại diện cho Việt Nam có mặt tại sự kiện này.

Buổi họp báo diễn ra trong không khí vô cùng thân thiện và vui vẻ. Nhận xét về bộ phim, Chris Evan cho rằng "Bộ phim sẽ là một kỷ lục mới", còn Sebastian Stan nghĩ "Bộ phim này sẽ làm trái tim bạn tan vỡ", "Cực kỳ xuất sắc" là lời nhận xét của Anthony Mackie.

Bên cạnh những chia sẻ của dàn diễn viên, đạo diễn Joe Russo tiết lộ: "Kết cục của Civil War sẽ có ảnh hưởng lớn tới Infinity Wars. Civil War là bộ phim quan trọng nhất từ trước tới giờ".

Trong buổi họp báo, diễn viên Diễm My 9x cùng Tùng Leo đã có cơ hội được phỏng vấn Chris Evan. Bên cạnh những thông tin về bộ phim, khi được hỏi: “Nhân vật nữ nào là người mà anh muốn hẹn hò nhất khi đọc phiên bản comic?”, Đội trưởng Mỹ đã không ngại ngần tiết lộ đó là Black Widow, vì hai người đã có nhiều thời gian tham gia chiến đấu và sát cánh cùng nhau.

CAPTAIN AMERICA: NỘI CHIẾN SIÊU ANH HÙNG xoay quanh việc Steve Rogers (Captain America) dẫn đầu một nhóm siêu anh hùng với các thành viên của Avengers với mục tiêu tiếp tục nỗ lực để bảo vệ nhân loại.

Nhưng sau nhiều vụ việc xảy ra do biệt đội Avengers làm thiệt hại tài sản, chính phủ đã thiết lập cơ quan quản lý và giám sát nhóm. Điều này gây ra sự chia rẽ trong nội bộ nhóm Avengers, tạo nên hai phe đối đầu nhau.

Một bên được lãnh đạo bởi Steve Rogers (Captain America) với mong muốn duy trì nhóm để thực hiện mục tiêu bảo vệ nhân loại mà không có sự can thiệp của chính phủ. Phe còn lại là của Tony Stark (Iron Man) luôn hỗ trợ giám sát và có trách nhiệm giải trình mọi việc làm với chính phủ.

Bom tấn CAPTAIN AMERICA: NỘI CHIẾN SIÊU ANH HÙNG dự kiến bùng nổ tại các rạp phim trên khắp Việt Nam với định dạng 3D và IMAX 3D, từ ngày 29.04.2016, sớm hơn 1 tuần so với ngày khởi chiếu tại Bắc Mỹ.

