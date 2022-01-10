Cô là bạn gái cũ của Lưu Đức Hoa, từng gọi xin tinh trùng của anh sinh con làm kỷ niệm

Lưu Đức Hoa luôn là hình mẫu lý tưởng trong lòng của rất nhiều cô gái. Vào thời kỳ đỉnh cao, chỉ cần là bạn gái của Lưu Đức Hoa cũng đã là vinh hạnh rất lớn.

Lưu Đức Hoa là một trong tứ đại thiên vương nổi tiếng của Hồng Kông, nổi tiếng khắp nơi, vượt qua khỏi Châu Á trong thời điểm thập niên 90. Mỗi độ tuổi đều có fans của Lưu Đức Hoa, đến nay vẫn chưa hết hạ nhiệt, luôn là nam tài tử rất được yêu thích. Tuổi trẻ tài cao, điển trai, đa tài đa nghệ, nổi tiếng cũng kèm với tai tiếng, Lưu Đức Hoa dính không ít scandal tình cảm với các nữ minh tinh lúc bấy giờ. Thế nhưng đa số đều bị tuyên bố chỉ là bạn, duy nhất chỉ có một cô bạn gái được thừa nhận chính là Dụ Khả Hân. Dụ Khả Hân dù là người trong nghề nhưng không nhiều tác phẩm nổi bật, danh tiếng cũng không cao, rất nhiều người đều vì mối quan hệ giữa cô với Lưu Đức Hoa mà mới biết đến tên cô. Năm 1983, hai người cùng tham gia một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung, Lưu Đức Hoa khi đó 22 tuổi vừa gặp đã phải lòng Dụ Khả Hân mới 17 tuổi, sau đó bắt đầu theo đuổi cô quyết liệt. Chỉ một thời gian sau, Lưu Đức Hoa và Dụ Khả Hân đã ở bên nhau.

Dụ Khả Hân khi đó là cô gái vừa mới biết yêu, đối diện với một Lưu Đức Hoa điển trai như thế theo đuổi mình rất nhanh đã đánh mất lý trí, rơi vào bể tình. Trong quyển sách mà cô từng xuất bản từng nhắc tới rằng chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi cô đã đem lần đầu tiên của người con gái trao cho Lưu Đức Hoa. Tình cảm của cả hai phát triển thần tốc, mọi thứ đều cực kỳ tốt đẹp, mãnh liệt như những đôi tình nhân bình thường, họ đều xưng hô với nhau là "Chồng/Vợ". Dụ Khả Hân có khi không quản đường xa mà ngồi máy bay đến thăm Lưu Đức Hoa, trong khi đó nam tài tử cũng chăm sóc cô rất tỉ mỉ khi bạn gái bị bệnh. Dụ Khả Hân còn nguyện ý vì Lưu Đức Hoa mà bỏ qua cơ hội hợp tác với công ty giải trí Thiệu Thị.

Dưới sự ủng hộ, động viên và bầu bạn của Dụ Khả Hân mà sự nghiệp của Lưu Đức Hoa phát triển ngày càng thuận lợi. Thế nhưng danh tiếng của Lưu Đức Hoa càng lớn thì mối quan hệ của hai người càng xuất hiện nhiều vấn đề. Con đường chính mà Lưu Đức Hoa đang đi là một ngôi sao thần tượng, việc để lộ tin tức hẹn hò sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng nên cả hai chỉ có thể lén lút yêu nhau. Để xoa dịu tâm tình Dụ Khả Hân mà Lưu Đức Hoa còn ở trước mặt mẹ cô ký giấy hôn thú. Dù không có hiệu lực pháp luật nhưng cho thấy được thành ý của Lưu Đức Hoa với mối quan hệ của hai người. Thế nhưng những hứa hẹn hay nghi thực đều bất lực trước một mối tình tan vỡ, hai người vẫn chia tay. Có thể là một cách thức thăm dò hay lấy hết dũng khí để đặt dấu chấm hết, Dụ Khả Hân đã đề nghị chia tay trước, Lưu Đức Hoa chỉ dùng một chữ "Được" kết thúc mối tình 3 năm của hai người. Sau khi chia tay, Lưu Đức Hoa nhanh chóng quay trở lại tập trung cho công việc, Du Khả Hân vẫn như vậy không thể bước ra khỏi bóng tối của sự tan vỡ. Trong những ngày tháng sau đó, Dụ Khả Hân vẫn dây dưa không muốn buông tay, thỉnh thoảng còn cố tình để lộ tin tức với Lưu Đức Hoa ra cho truyền thông. Dụ Khả Hân còn viết một quyển hồi ký liên quan đến chuyện tình của mình và Lưu Đức Hoa. Trong đó nói về từng câu chuyện khi ở cùng Lưu Đức Hoa, tiết lộ Lưu Đức Hoa là người lấy đi trinh tiết của cô, hơn nữa còn kể lại quá trình một cách chi tiết. Dụ Khả Hân còn nói rằng ở "phương diện đó" Lưu Đức Hoa rất tốt, khiến cô vô cùng hạnh phúc. Hơn nữa, Dụ Khả Hân còn công khai trước mặt truyền thông gọi tên Lưu Đức Hoa, hi vọng anh có thể hiến tặng tinh trùng để cô có thể sinh một đứa con với anh, chí ít có cái để nhung nhớ, làm kỷ niệm. Đối với những hành vi gần như điên cuồng của Dụ Khả Hân, Lưu Đức Hoa cũng chẳng để tâm tới. Hiện tại sự nghiệp và tình cảm của Lưu Đức Hoa đều cực kỳ tốt đẹp. Năm 2008, anh kết hôn cùng Chu Lệ Thiến và sinh một bé gái. Trong khi đó Dụ Khả Hân cứ mãi chìm trong quá khứ giờ cũng ít được nhắc đến nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-la-ban-gai-cu-cua-luu-duc-hoa-tung-goi-xin-tinh-trung-cua-anh-sinh-con-lam-ky-niem-445204.html