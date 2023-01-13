Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Tiến Linh bay người đánh đầu, Việt Nam tạm dẫn trước Thái Lan 1-0

Giải trí 13/01/2023 20:20

Đội tuyển Việt Nam có cuộc tiếp đón đội tuyển Thái Lan trên sân nhà trong khuôn khổ Chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Vào tối ngày 13/1/2023, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra trận đấu chung kết lượt đi Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 (AFF Mitsubishi Electric Cup 2022) giữa đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) gặp đội tuyển Thái Lan (áo xanh).

Ở phút 24, HLV Park Hang-seo đã cho thấy sự cao tay khi sử dụng một trung vệ như Quế Ngọc Hải thường xuyên dâng cao tham gia tấn công. Từ tình huống Quế Ngọc Hải tạt bóng gừ cánh phải, Tiến Linh có mặt đúng lúc để bay người đánh đầu cận thành mở tỷ số 1-0 cho trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của Tiến Linh ở AFF Cup 2022.  

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Tiến Linh bay người đánh đầu, Việt Nam tạm dẫn trước Thái Lan 1-0 - Ảnh 1
Việt Nam tạm dẫn trước Thái Lan 1-0 - Ảnh: Tổ Quốc

Đây là trận “chung kết trong mơ” giữa Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2022. Sau 14 năm, hai đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á mới có dịp tái ngộ trong trận quyết đấu giành chức vô địch.

Trước đó, xuyên suốt 6 trận đấu đã qua tại AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo thường xuyên thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát, ngoại trừ 2 thủ môn dự bị thì tất cả các cầu thủ đều được vào sân. Tuy nhiên cũng phải tới trận bán kết lượt về trước Indonesia thuyền trưởng người Hàn Quốc mới tìm ra được đội hình và công thức chiến thắng đẹp nhất cho tuyển Việt Nam.

 

Cụ thể, HLV Park Hang Seo vẫn sử dụng sơ đồ với 3 trung vệ và đưa Tuấn Hải ra sân ngay từ đầu với nhiệm vụ phá sức hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống để Tiến Linh ghi bàn. Một thay đổi nhỏ với Tuấn Hải, cùng lúc Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức đã tìm thấy nhau ở hàng tiền vệ giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng khá đẹp trước Indonesia và lấy vé vào chơi trận chung kết.

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Tiến Linh bay người đánh đầu, Việt Nam tạm dẫn trước Thái Lan 1-0 - Ảnh 2
Đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Mục tiêu của tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan là chiến thắng, hoặc ít nhất không cho đối thủ ghi bàn vào lưới Văn Lâm. Chính bởi vậy, yêu cầu trước tiên mà ông Park cần đặt ra cho các học trò vẫn nằm ở sự chắc chắn, đặc biệt với các tiền vệ trung tâm hòng giảm tải cho hàng phòng ngự.

Muốn thế, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải và Tuấn Hải sẽ phải hoạt động rộng cũng như tranh chấp quyết liệt từ phần sân của Thái Lan mỗi khi mất hay có bóng để thể lực là vấn đề buộc ông Park phải lưu ý. 

 

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Tấn Tài, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải, Tiến Linh

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