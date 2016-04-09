Chàng trai bẻ cổ ngược ra sau lưng nhìn mông khiến Trấn Thành gợn tóc gáy

Số phát sóng lần này gồm 7 tiết mục gồm: Nguyễn Ngọc Hải – tài năng nhảy "bẻ xương" gây sốt vòng loại sân khấu Hà Nội, nút vàng của giám khảo Thanh Lam – dàn hợp xướng công giáo trẻ Hà Nội, nhóm nhạc gia đình P4 đến từ Philippines, thí sinh Nguyễn Bạch Mỹ Linh hát tân cổ giao duyên, bé Lê Thị Bích Ngọc với tài năng nhảy belly dance, ảo thuật vòng đến từ anh chàng Hoàng Minh và ảo thuật gia với chim bồ câu ấn tượng – Nguyễn Anh Tú.

Trong số các tiết mục tối qua, phần trình diễn "người không xương" của vũ công Ngọc Hải mang đến cho người xem nhiều cảm xúc nhất. Anh chọn chủ đề về tác hại của ma túy, diễn tả tâm trạng và sự phá hủy của chúng đến cơ thể người.

Thể hiện phần thi xuất sắc bằng các động tác bẻ tay, uốn dẻo, bẻ cổ ra sau lưng... chàng trai đến từ Hà Nội khiến MC Trấn Thành phải thốt lên: "Em là quái vật âm binh...".

Trước tài năng của Ngọc Hải, giám khảo Việt Hương đã hứa sẽ mời anh tham gia diễn show sắp tới của chị.

Xem lại phần thi của Ngọc Hải:

Giám khảo Huy Tuấn cũng “bái phục” trước tài năng của Ngọc Hải: “Hôm nay bạn còn làm còn tốt hơn thế, bạn làm tốt tới nỗi mà đến nửa chừng tôi còn muốn dừng lại, để dành đi để vòng sau làm tiếp. Chỉ có mỗi bẻ xương thôi mà bạn có thể làm tiết mục sau còn hay hơn tiết mục trước. Bạn như hoạ sĩ vậy, bạn muốn vẽ gì bằng cơ thể bạn cũng được, bạn làm tôi thật sự kinh ngạc”.

2 tấm vé vàng bước vào đêm chung kết "Vietnam's Got Talent 2016" thuộc về Nguyễn Ngọc Hải – tài năng nhảy "bẻ xương" và dàn hợp xướng công giáo trẻ Hà Nội.