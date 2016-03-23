Ca sĩ Ngọc Anh tham dự show diễn của Quỳnh Paris tại Mỹ

Với show diễn lần này, Quỳnh Paris đầu tư mạnh tay khi cho xuất hiện đến 36 người mẫu trình diễn BST của cô – đây là một con số khủng, khi các show diễn khác ở Los Angeles Fashion Week Thu Đông năm nay thường chỉ quy tụ khoảng 20 chân dài.

Choáng ngợp là cảm xúc của tín đồ thời trang khi chiêm ngưỡng những bộ cánh độc đáo của NTK tài hoa Quỳnh Paris tại Tuần lễ thời trang Los Angeles. Nhà thiết kế Việt Nam đã trình làng BST Thu Đông 2016 – 2017 mang tên gọi “Ánh sáng của các vì sao”.

Đảm nhận vai trò vedette chính cho show diễn của Quỳnh Paris là các diễn viên, ngôi sao Hollywood như: Jon Mack, Andrea Anderson và Dustin Quick. Là một trong những tín đồ trung thành và là người bạn thân thiết của nữ thiết kế, họ luôn ưu tiên lựa chọn trang phục độc đáo, phá cách của cô khi xuất hiện tại những sự kiện đặc biệt.

Mở màn cho show diễn năm nay, là giọng ca truyền cảm, da diết của nam ca sĩ Y Thanh, bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Toàn Cầu 2013 – Kim Duyên trên sàn catwalk, chân dài tự tin sải bước trong trang phục của nhà thiết kế Việt nổi danh nhất trên đất Mỹ.

Một danh dự lớn cho NTK Quỳnh Paris là sự góp mặt của những nhân vật nổi bật trên hàng ghế khách mời như: Ngài thị trưởng thành phố Fountain Valley CA Hoa Kỳ - Michael Vo cùng phu nhân, nữ diễn viên - người mẫu Jessica McClain cũng là đại diện danh dự của hãng Walt Disney - người luôn theo sát các show diễn của Quỳnh Paris vào mỗi mùa. Không thể không nhắc đến những nhân vật tầm cỡ hải ngoại như cô Thuý Nga Paris, nữ ca sĩ hải ngoại Ngọc Anh, nhà sản xuất – ca sĩ hải ngoại Andy Thanh, ca sĩ Nhật Hạ...

Trang phục của Quỳnh Paris luôn được thiết kế ấn tượng, độc đáo với những chi tiết cầu kỳ, phá cách, đó cũng chính là lí do thu hút lượng lớn những mỹ nhân Việt diện trang phục của cô, có thể kể đến như: nữ ca sĩ Hà Phương – vợ tỷ phú Chính Chu, ca sĩ hải ngoại duyên dáng Ngọc Anh...

Được biết đến là NTK Việt thành công và nổi tiếng tại xứ cờ hoa, nghiễm nhiên những show diễn của Quỳnh Paris liên tục được báo chí đình đám trong làng thời trang Mỹ đưa tin như: tạp chí “quyền lực” Vogue, Glamour, Los Angeles Times, WWD, LA Fashion Magazine, New York Fashion Times, Hollywood Times, và cũng là lần đầu tiên Fox New – Đài Quốc Gia của Mỹ đến tham dự và phỏng vấn riêng Quỳnh Paris.

Các kênh truyền hình Việt Nam tại Mỹ cũng thường xuyên săn đón tin tức, phỏng vấn các show diễn thời trang của nữ thiết kế như Phở Bolsa TV, VBS TV, VNA TV, S Channel, Vietface TV, VietUSA TV...

Đêm trình làng BST Thu Đông 2016 - 2017 của NTK Quỳnh Paris đã thành công rực rỡ, khép lại trong tiếng vỗ tay của những tín đồ yêu thời trang, những người bạn và nhất là những cộng sự đã luôn dõi theo cô. Sự thành công và ấn tượng này, không chỉ đến từ những sản phẩm nữ thiết kế tạo ra, mà còn từ chính những khách mời danh giá, những bạn bè “siêu sao” của cô.

Một lần nữa, NTK Quỳnh Paris khẳng định được vị thế dẫn đầu của mình trong việc đưa thời trang Việt đến gần hơn với người yêu thời trang xứ sở cờ hoa, đặc biệt là các ngôi sao Hollywood.

Dưới đây là những hình ảnh khách mời và hậu trường show diễn của Quỳnh Paris: