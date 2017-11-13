Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi sẽ sinh con sau khi kết hôn với bạn trai kém 8 tuổi

Giải trí 13/11/2017 17:31

Nhiều khán giả "giật mình" khi Lâm Khánh Chi tuyên bố kết hôn xong chắc chắn sẽ sinh từ một đến hai con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Thái Lan.

Lâm Khánh Chi là một trong những người đẹp chuyển giới nổi tiếng của showbiz Việt, không chỉ là chuyện giới tính, tài năng mà còn do gắn liền với những phát ngôn gây "sốc" của mình; như: "Cơ thể tôi hoàn hảo 100%" hay "Tôi quan hệ như một người phụ nữ đích thực"...

Mới đây, nữ ca sĩ và hôn phu kém 8 tuổi - Trần Phi Hùng đã xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, chia sẻ về việc tổ chức đám cưới diễn ra vào ngày 28/12 sắp tới, nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi sẽ sinh con sau khi kết hôn với bạn trai kém 8 tuổi - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi sẽ chính thức lên xe hoa vào tháng 12 sắp tới - Ảnh: Internet

Lâm Khánh Chi cho biết đám cưới sẽ diễn ra ở Vũng Tàu và TP.HCM với số khách mời ở cả hai nơi là 1.000 người. Ngoài ra, người đẹp cũng hào hứng cho biết, cô đã nhờ thiết kế riêng 3 bộ áo dài và 5 váy cưới, tất cả đều được đính 10.000 viên đá pha lê mua từ Cộng hòa Séc.

Trong khi đó, chú rể sẽ diện 5 bộ vest và 2 bộ áo dài truyền thống. Tất cả trang phục đều được kỳ công thực hiện, hoàn thành trong suốt 3 tháng với tổng chi phí khoảng 500 triệu đồng.

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi sẽ sinh con sau khi kết hôn với bạn trai kém 8 tuổi - Ảnh 2
"Lâm công chúa" cho biết những bộ trang phục cưới của cô đều được thiết kế riêng - Ảnh: Internet

Đặc biệt, giọng ca Nếu em được lựa chọn tiết lộ sau khi kết hôn cô sẽ sang Thái thụ tinh nhân tạo để được thực hiện thiên chức làm mẹ.

Lâm Khánh Chi chia sẻ với Vietnamnet: "Việc sinh con chắc chắn phải thực hiện rồi. Tôi và chồng sẽ thụ tinh nhân tạo bên Thái Lan để có con nên vấn đề này không phải lo. Mình có tiền sẽ làm được tất cả mọi thứ. Chắc chắn tôi và ông xã sẽ có một đến hai con".

"Trong tình yêu, người con gái nên nhẹ nhàng và nhún nhường mới bền chặt"

Cũng tại buổi trò chuyện, nữ ca sĩ 40 tuổi và chồng sắp cưới đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc và ngưỡng mộ khi hoàn thành xuất sắc trò chơi hiểu ý nửa kia. Bên cạnh đó, khi được hỏi về thời gian giận nhau của cả hai, người đẹp chuyển giới và chồng sắp cưới đều khẳng định "chiến tranh lạnh" chỉ kéo dài từ 30 đến 60 phút.

Nhân dịp nói về chuyện giận dỗi, Trần Phi Hùng đã có tiết lộ thú vị về bà xã tương lai: "Hai đứa cứ gây lộn qua lại nhưng tỉ lệ thường xuyên phải bắt chuyện trước là Khánh Chi. Một tí là Khánh Chi cứ quay lại gọi anh ơi nên không tài nào giận lâu được".

Theo Lâm Khánh Chi, trong chuyện tình yêu, người con gái nên nhẹ nhàng và nhún nhường để duy trì được mối quan hệ lâu dài và bền chặt.

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi sẽ sinh con sau khi kết hôn với bạn trai kém 8 tuổi - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi đang vô cùng háo hức chuẩn bị cho đám cưới và cuộc sống sau hôn nhân - Ảnh: Internet

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