Bị nghi mang thai vì loạt biểu hiện như bà bầu, cuối cùng Hari Won cũng phải nói ra sự thật

Chia sẻ dòng trạng thái với nhiều dấu hiệu của phụ nữ mang thai, bà xã Trấn Thành – Hari Won nhận được nhiều lời chúc mừng của cộng đồng mạng.

Dù đã “về chung nhà” được gần một năm nhưng cặp vợ chồng trẻ Trấn Thành và Hari Won vẫn chưa cho công chúng được dịp chúc mừng vì có tin vui. Song mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Trấn Thành vừa liệt kê hàng loạt triệu chứng mà cô gặp phải như chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu…

Ngay sau đó, bạn bè và cư dân mạng hào hứng vào chẩn bệnh cho giọng ca Anh cứ đi đi. Nhiều người thích thú và không ngần ngại gửi lời chúc mừng đến cặp đôi trẻ vì cho rằng Hari Won đang mang thai.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, sự thật lại khiến khán giả mừng hụt. Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ xứ kim chi đã giải thích rằng vì đói và say xe nên cơ thể mới xuất hiện những triệu chứng lạ như vậy, chứ cô không phải có thai.

Hari Won: 'Tôi thích làm việc, chưa muốn sinh con' Đó là chia sẻ của giọng ca "Anh cứ đi đi" trong buổi fan meeting của mình vào tối 2/12 tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nghi-mang-thai-vi-loat-bieu-hien-nhu-ba-bau-cuoi-cung-hari-won-cung-phai-noi-ra-su-that-262364.html