Bị chê phản cảm và photoshop vòng 1 quá đà, Lệ Quyên đáp trả không thể gắt hơn!

Mới đây, Lệ Quyên bị cộng đồng mạng chê phản cảm, lố lăng trong bộ ảnh tình tứ bên tình trẻ Lâm Bảo Châu.

Từng vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực khi công khai hẹn hò với tình trẻ Lâm Bảo Châu, cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu vẫn mặc dư luận mà công khai tình tứ. Hơn 3 năm yêu nhau, netizen đã không còn những ý kiến gắt gao như trước đây nữa. Cả hai vẫn thường 'khoe' những khoảnh khắc tình tứ, hạnh phúc bên nhau. Lệ Quyên tình tứ bên Lâm Bảo Châu trong bộ ảnh mới Bình yên chẳng bao lâu, mới đây giọng ca 42 tuổi lại tiếp tục bị cộng đồng mạng chỉ trích vì những 'phô' hình tình tứ bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Trong bộ ảnh đôi của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu, nữ ca sĩ 42 tuổi tự tin khoe vòng 1 hết cỡ trong chiếc áo hai dây đen, kết hợp cùng quần jeans và áo khoác jeans bên ngoài. Không sở hữu vòng 1 quá khủng nhưng nữ ca sĩ rất tự tin với đôi gò bồng đảo đẹp mắt, vừa vặn với cơ thể. Cách o ép vòng 1 của Lệ Quyên khiến người xem bỏng mắt.

Dù đã 42 tuổi, nữ ca sĩ vẫn tự tin chọn concept ảnh cá tính, năng động và khoe được trọn vóc dáng Bộ ảnh hơi hướng gợi cảm nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Có rất nhiều ý kiến khen ngợi vẻ đẹp của Lệ Quyên và tình cảm của cặp đôi. Bên cạnh đó, những bình luận chê bai cũng không hề ít. Nhiều bình luận 'soi' chuyện nữ ca sĩ đã chỉnh ảnh quá đà. Cụ thể đã có một cư dân mạng nhận xét ngực của Lệ Quyên đã photoshop lộ liễu tới mức nhìn rõ 1 bộ ở nách và 1 bộ ở bên trên. Cặp đôi không ngại tạo những dáng gợi cảm Bên cạnh đó, những bình luận chê bai cũng không hề ít. Nhiều bình luận 'soi' chuyện nữ ca sĩ đã chỉnh ảnh quá đà. Cụ thể đã có một cư dân mạng nhận xét ngực của Lệ Quyên đã photoshop lộ liễu tới mức nhìn rõ '2 bộ ngực'.

Nhiều cộng đồng mạng săm soi và thể hiện thái độ tiêu cực Nữ ca sĩ đã ngay lập tức đáp trả cưc gắt khiến ai nấy đều tán thưởng sự hài hước và mạnh mẽ của Lệ Quyên: 'tặng em, bộ sưu tập này áo corset gọng eo vun đẩy ngực, hoan hỉ lên cho đời xán lạn em nhé!', nữ ca sĩ phản pháo. Được biết đây không phải là lần đầu tiên Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả lại những bình luận kém duyên của netizen. Không riêng về phần mình, nữ ca sĩ còn nhiều lần lên tiếng bảo vệ tình trẻ Lâm Bảo Châu khi vướng phải tình huống này.

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