Bị chê phản cảm và photoshop vòng 1 quá đà, Lệ Quyên đáp trả không thể gắt hơn!

Giải trí 10/05/2023 15:49

Mới đây, Lệ Quyên bị cộng đồng mạng chê phản cảm, lố lăng trong bộ ảnh tình tứ bên tình trẻ Lâm Bảo Châu.

Từng vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực khi công khai hẹn hò với tình trẻ Lâm Bảo Châu, cặp đôi Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu vẫn mặc dư luận mà công khai tình tứ. Hơn 3 năm yêu nhau, netizen đã không còn những ý kiến gắt gao như trước đây nữa. Cả hai vẫn thường 'khoe' những khoảnh khắc tình tứ, hạnh phúc bên nhau.

Bị chê phản cảm và photoshop vòng 1 quá đà, Lệ Quyên đáp trả không thể gắt hơn! - Ảnh 1
 Lệ Quyên tình tứ bên Lâm Bảo Châu trong bộ ảnh mới

Bình yên chẳng bao lâu, mới đây giọng ca 42 tuổi lại tiếp tục bị cộng đồng mạng chỉ trích vì những 'phô' hình tình tứ bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Trong bộ ảnh đôi của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu, nữ ca sĩ 42 tuổi tự tin khoe vòng 1 hết cỡ trong chiếc áo hai dây đen, kết hợp cùng quần jeans và áo khoác jeans bên ngoài. Không sở hữu vòng 1 quá khủng nhưng nữ ca sĩ rất tự tin với đôi gò bồng đảo đẹp mắt, vừa vặn với cơ thể. Cách o ép vòng 1 của Lệ Quyên khiến người xem bỏng mắt.

Bị chê phản cảm và photoshop vòng 1 quá đà, Lệ Quyên đáp trả không thể gắt hơn! - Ảnh 2
Dù đã 42 tuổi, nữ ca sĩ vẫn tự tin chọn concept ảnh cá tính, năng động và khoe được trọn vóc dáng 

Bộ ảnh hơi hướng gợi cảm nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Có rất nhiều ý kiến khen ngợi vẻ đẹp của Lệ Quyên và tình cảm của cặp đôi. Bên cạnh đó, những bình luận chê bai cũng không hề ít. Nhiều bình luận 'soi' chuyện nữ ca sĩ đã chỉnh ảnh quá đà. Cụ thể đã có một cư dân mạng nhận xét ngực của Lệ Quyên đã photoshop lộ liễu tới mức nhìn rõ 1 bộ ở nách và 1 bộ ở bên trên.

Bị chê phản cảm và photoshop vòng 1 quá đà, Lệ Quyên đáp trả không thể gắt hơn! - Ảnh 3
Cặp đôi không ngại tạo những dáng gợi cảm 

Bên cạnh đó, những bình luận chê bai cũng không hề ít. Nhiều bình luận 'soi' chuyện nữ ca sĩ đã chỉnh ảnh quá đà. Cụ thể đã có một cư dân mạng nhận xét ngực của Lệ Quyên đã photoshop lộ liễu tới mức nhìn rõ '2 bộ ngực'.

Bị chê phản cảm và photoshop vòng 1 quá đà, Lệ Quyên đáp trả không thể gắt hơn! - Ảnh 4
Nhiều cộng đồng mạng săm soi và thể hiện thái độ tiêu cực 

Nữ ca sĩ đã ngay lập tức đáp trả cưc gắt khiến ai nấy đều tán thưởng sự hài hước và mạnh mẽ của Lệ Quyên: 'tặng em, bộ sưu tập này áo corset gọng eo vun đẩy ngực, hoan hỉ lên cho đời xán lạn em nhé!', nữ ca sĩ phản pháo.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả lại những bình luận kém duyên của netizen. Không riêng về phần mình, nữ ca sĩ còn nhiều lần lên tiếng bảo vệ tình trẻ Lâm Bảo Châu khi vướng phải tình huống này.

Bạn trai kém 11 tuổi đăng ảnh tình tứ, Lệ Quyên lại vô tình tiết lộ 1 sự thật về anh khiến ai nấy đều 'phì cười'

Bạn trai kém 11 tuổi đăng ảnh tình tứ, Lệ Quyên lại vô tình tiết lộ 1 sự thật về anh khiến ai nấy đều 'phì cười'

Trong màn tương tác gần đây, Lệ Quyên bắt ngờ tiết lộ 1 sự thật về bạn trai kém 11 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   lệ quyên Lâm Bảo Châu Ca sĩ Lệ Quyên và người tình Lâm Bảo Châu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026

Người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đăng quang Miss Multicultural World 2026