"Bé An" Đất phương Nam giờ ra sao sau 25 năm đóng phim?

Giải trí 24/09/2022 09:08

Cuộc sống hiện tại của "bé An" Hùng Thuận đã có những thay đổi bất ngờ

Bộ phim Đất phương Nam ra mắt vào năm 1997 tái hiện lại hành trình xuôi về phương Nam tìm cha của bé An đã để lại không ít cảm xúc cho khán giả. Với những cảnh quay gần gũi, bình dị cũng diễn xuất xuất thần của các diễn viên, sau 25 năm, bộ phim vẫn được công chúng đánh giá cao và đón nhận nhiệt liệt.

Trong đó, nhân vật "bé An" lém lỉnh cùng hành trình tìm cha đầy xúc động đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả và lấy bao nhiêu nước mắt của người xem. Người đảm nhận vai diễn này là diễn viên Hùng Thuận. Sau 25 năm, "bé An" Đất phương Nam đã trở thành một người đàn ông U40 và trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống. 

'Bé An' Đất phương Nam giờ ra sao sau 25 năm đóng phim? - Ảnh 1
Nhân vật "bé An" lém lỉnh cùng hành trình tìm cha đầy xúc động đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả và lấy bao nhiêu nước mắt của người xem. Ảnh minh họa

Mặc dù thành công vang dội với vai diễn "bé An", song dường như cái bóng của nhân vật này quá lớn đã khiến Hùng Thuận gặp không ít khó khăn trên hành trình làm nghệ thuật. Dù được kỳ vọng sẽ trở thành một gương mặt nổi trội trong làng phim Việt Nam, song Hùng Thuận vẫn khá chật vật trong hành trình khẳng định tên tuổi của mình.

Nam diễn viên từng tham gia với vai trò ca sĩ trong nhóm Nhật Thực, sau đó là nhóm MBK, song sự nghiệp ca hát của anh cũng không thành công như mong đợi. Nam diễn viên sau đó đã quay trở lại nghiệp diễn trong bộ số bộ phim khá nổi tiếng như Cổng mặt trời, Nàng dâu bất đắc dĩ, Hoa ngũ sắc song những vai diễn này vẫn chưa đủ để anh bứt phá. 

'Bé An' Đất phương Nam giờ ra sao sau 25 năm đóng phim? - Ảnh 2
Cái bóng của nhân vật này quá lớn đã khiến Hùng Thuận gặp không ít khó khăn trên hành trình làm nghệ thuật. Ảnh minh họa

Trải qua không ít khó khăn trong cuộc sống, hôn nhân rạn nứt, nghề làm nghệ thuật không ổn định, kinh doanh không suôn sẻ, cuối cùng đến cuối năm 2020, Hùng Thuận cũng đã tìm được "bến đỗ" phù hợp với mình. Nhờ một người bạn giúp đỡ, anh thử sức với nghề kinh doanh bất động sản và đạt được không ít thành công lớn.

Đến nay, ở tuổi 39, Hùng Thuận đã có cho mình ba văn phòng nhà đất tại TP. HCM và 1 công ty bất động sản mở chung với Lương Thế Thành. Nam diễn viên cho biết công việc hiện tại đã giúp anh có cuộc sống ổn định hơn và không phải lo lắng về kinh tế. Nói đến sự nghiệp nghệ thuật, Hùng Thuận tiết lộ việc kinh doanh bất động sản khá bận rộn nên anh khó có thể nhận vai. Song nếu có cơ hội anh sẽ trở lại trong một số vai diễn khác mời.

'Bé An' Đất phương Nam giờ ra sao sau 25 năm đóng phim? - Ảnh 3
Đến nay, ở tuổi 39, Hùng Thuận đã có cho mình ba văn phòng nhà đất tại TP. HCM và 1 công ty bất động sản mở chung với Lương Thế Thành. Ảnh minh họa

 

 

 

 

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Từ khóa:   Đất Phương Nam bé An Đất phương Nam Hùng Thuận

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