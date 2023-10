Số phận 'bi kịch' của dàn sao Đất phương Nam đình đám một thời: Người 'bỏ nghiệp', người chạy xe ôm...

Vai diễn bé An của Hùng Thuận trong phim được khán giả rất yêu thích. Tuy nhiên lại khiến cho anh mãi không thoát ra được "cái bóng" quá thành công của vai diễn này. Cái tên Hùng Thuận dần mất hút và bị người hâm mộ lãng quên. Anh từng cố gắng lấn sân sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác để mong tìm lại được "ánh hào quang" nhưng không gây được tiếng vang. Trên con đường hôn nhân, nam diễn viên cũng không may mắn. Anh ly hôn với vợ đầu vào năm 2016. Những chuyện tình sau đó cũng không đem lại cái kết viên mãn nào. Mới đây nhất, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi thông báo vừa chia tay người yêu DJ Đặng Thái Hưng sau 3 năm yêu đương mặn nồng.

Trong Đất phương Nam, nghệ sĩ Lê Bình vào vai ông nông dân Tư Tại. Vai diễn của ông là một nhân vật chất phác, thật thà, có phần khắc khổ. Và có lẽ số phận của Tư Tại đã vận vào cuộc đời của cố diễn viên. Cuộc sống của ông khiến nhiều người thương cảm khi phải chống chọi với bệnh tật ở những năm tháng đáng ra phải được “an hưởng tuổi già”. Cố nghệ sĩ ra đi vì căn bệnh ung thư vào giữa năm 2019 để lại nhiều tiếc thương đối với người hâm mộ.

Nghệ sĩ Lê Bình chống chọi với căn bệnh ung thư - Ảnh: Internet

"Bác Ba Phi" Mạc Can cô độc khi về già

Vai diễn Ba Phi của ông được đánh giá là "một trong những dấu ấn xuất sắc" trong nghiệp diễn của Mạc Can. Tuy nhiên, Mạc Can cũng có cuộc sống hiện tại vất vả, bươn chải giữa lòng Sài Gòn tấp nập và xô bồ. Ở tuổi U80, ông sống 1 mình cô độc trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 15m2. Nghệ sĩ già có cuộc sống cơ cực nhưng không than vãn mà trái lại ông vẫn cố gắng làm đủ nghề để mưu sinh như viết sách, viết kịch bản truyện ngắn, truyện cổ tích cho các đài truyền hình, làm ảo thuật tại các tụ điểm… để có thêm "đồng vào đồng ra" trang trải cuộc sống một mình. Hiện tại tuổi đã cao nên sức khỏe của ông cũng yếu đi nhiều. Nghệ sĩ từng phải nhập viện vì viêm loét dạ dày do uống nhiều thuốc giảm đau vào năm 2019.

Bác Ba Phi cô đơn lúc tuổi xế chiều - Ảnh: Internet

Võ Tòng "trượt dài" trên con đường nổi tiếng

Trước khi theo nghiệp diễn viên và tham gia Đất phương Nam, Lê Quang từng kinh doanh quán nhậu và có nguồn thu khá dồi dào. Thế nhưng chính vai diễn Võ Tòng đã khiến cuộc đời anh rẽ ngang và bén duyên với "bộ môn nghệ thuật thứ 7". Vì quá đam mê nghiệp diễn xuất mà công việc kinh doanh của Lê Quang bị bỏ ngỏ rồi dần "sạt nghiệp". Sau ánh hào quang mà vai diễn để đời đó đem lại, Lê Quang nhiều lúc rơi vào cảnh trắng tay vì sự nghiệp kinh doanh đã không thể cứu vãn mà cũng không thể tiếp tục gắn bó lâu dài với diễn xuất. Bế tắc trong chính đam mê của mình, Lê Quang dần vắng bóng và chủ yếu đi hát theo lời mời từ các bầu show nhưng số tiền kiếm được cũng không phải là nhiều.

Lê Quang kiếm thu nhập dựa vào ca hát - Ảnh: Internet

“Thằng Cò” lái xe ôm kiếm sống qua ngày

Trong phim, Cò là người bạn đồng hành cùng An trong chặng đường cậu bé đi tìm cha ruột. Sau bộ phim, Phùng Ngọc dần biến mất trong showbiz Việt. Có đôi lần, anh tâm sự, từ bỏ nghiệp diễn vì không ai định hướng đúng đắn cho mình và khi trưởng thành anh lại tăng cân mất kiểm soát. Từng được đánh giá là một diễn viên nhí tài năng, nhưng hiện tại nam diễn viên lại phải chạy xe ôm kiếm sống tại Bình Dương.

'Cò' phát tướng, phải lao động chân tay để kiếm sống - Ảnh: Internet

"Ông Ba bắt rắn" may mắn hơn khi có vợ đồng hành bên cạnh

Trong phim, ông Ba cơ cực, ăn không no, mặc không ấm nhưng tấm lòng thì rộng lớn vô cùng. Ông sẵn sàng dang tay chở che những mảnh đời bất hạnh. Còn ở ngoài đời thực, nhà giáo Mạnh Dung vẫn đi diễn thường xuyên và sống hạnh phúc cùng vợ là NSƯT Thanh Dậu. Khán giả vẫn thường nhìn thấy hình ảnh "đôi bạn già" quan tâm, nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Nhiều lần chia sẻ trên sóng truyền hình rằng: "Cho đến tận bây giờ, khi da đã nhăn, tóc bạc, mỗi khi nhìn thấy vợ vẫn còn thấy thương thương". Vợ của nam diễn viên lo lắng cho ông từng chút một mỗi lần ông đi diễn xa. Tình cảm của hai vợ chồng khiến khán giả nể phục và xúc động.

Sau 25 năm, NSƯT Mạnh Dung vẫn theo nghiệp diễn và có vợ bên cạnh ủng hộ hết mình - Ảnh: Internet

Đã gần 25 năm đi qua thế nhưng những ký ức về Đất phương Nam vẫn còn sâu đậm trong lòng của nhiều người, gợi lại kỷ niệm một thời tuổi thơ không thể nào quên. Dù ở hiện tại, dàn diễn viên thời ấy đã không còn gắn bó với diễn xuất thì hình ảnh của "bé An", "Cò", "ông Ba" hay "Võ Tòng" vẫn là những mảnh ghép của một thế hệ yêu thích Đất phương Nam.