Bằng Kiều lên tiếng về phát ngôn 'khán giả của tôi giàu, toàn đi ôtô'

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao phát ngôn được cho là "phân biệt khán giả giàu nghèo" của ca sĩ Bằng Kiều.

Cụ thể trong liveshow Bằng Kiều - Minh Tuyết: Bởi vì anh yêu em, khi giao lưu với Lam Trường, Bằng Kiều có kể chuyện một nhà tổ chức từng làm show ở Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ, Hà Nội... "than vãn" với anh: "Khán giả của Bằng Kiều toàn người đi siêu xe. Lần nào bọn em cũng phải điều thêm người để trông siêu xe cho khán giả". Ca sĩ bình luận về câu chuyện này: "Khán giả của Bằng Kiều toàn là người có tiền, cỡ anh trở lên, từ tuổi tác đến sự thành đạt. Chứ các bạn trẻ, sinh viên lấy đâu ra tiền, làm gì có siêu xe. Thế nên, tôi rất tự hào và sĩ vì khán giả của mình toàn là người có tiền thôi".

Bằng Kiều trong đêm nhạc Bởi vì anh yêu em. Phát ngôn trên gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phát ngôn trên gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng Bằng Kiều pha trò kém duyên, phân biệt khán giả giàu nghèo. Những phát ngôn phân biệt giàu nghèo nói chung đều nhạy cảm, có thể gây tổn thương một bộ phận người trong xã hội. Một số khác phản biện rằng Bằng Kiều nhận định chưa sát sao về thị trường hiện tại. Cụ thể, sức chi tiêu cho nhu cầu giải trí của khán giả trẻ cao hơn nhiều so với thế hệ trước. Họ sẵn sàng trả nhiều tiền để đi nước ngoài xem show, mua sản phẩm... ủng hộ thần tượng.



Bằng Kiều cho biết tính anh hay bông đùa với khán giả. Anh chạnh lòng khi câu nói đùa bị hiểu nhầm. Gần một tuần sau phát ngôn gây tranh cãi "sinh viên không có tiền mua siêu xe", Bằng Kiều chính thức lên tiếng giải thích. Anh khẳng định câu nói đặt trong ngữ cảnh trêu đùa với khán giả, đại ý khán giả của Bằng Kiều đa số đứng tuổi nên thành đạt, phải lớn tuổi mới thành đạt và có thể đi siêu xe. "Từ câu nói sinh viên làm gì đã có tiền đi siêu xe đã bị biến thành sinh viên chưa thể đủ điều kiện đi nghe tôi hát", Bằng Kiều phân trần. "Bằng Kiều có được ngày hôm nay phần lớn đều từ tình cảm yêu thương sâu đậm mà khán giả đã dành cho. Bản chất con người Bằng Kiều chân thành và giản dị, ai chơi cùng đều hiểu", anh nói. Nam ca sĩ bày tỏ sự biết ơn và trân trọng khán giả, không có lý do gì coi thường khán giả. "Nghèo hay giàu, điều đó đâu có phải là giới hạn trong tình yêu, nhất là tình yêu với âm nhạc", anh tâm sự. Sau ồn ào phát ngôn, Bằng Kiều buồn và tổn thương. Anh nói rằng đây là sự cố đáng tiếc và mong được khán giả cảm thông.

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