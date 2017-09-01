Mái tóc dài thướt tha tôn lên vẻ dịu dàng của Nhã Phương vừa bị cô nàng cắt phăng đi để phù hợp với nhân vật trong phim mới. Nhiều fan không thích diện mạo mới này của thần tượng và mong cô sẽ cố gắng nuôi lại tóc dài ngay sau khi bộ phim kết thúc.

Trên trang cá nhân, Nhã Phương tiết lộ với fan rằng cô đang chuẩn bị hóa thân thành một nhân vật có cá tính trong phim mới. Vì vậy, nữ diễn viên buộc phải thay đổi một chút trên mái tóc để phù hợp với yêu cầu của đạo diễn.

Mặc dù không thích Nhã Phương để tóc ngắn nhưng nhiều fan vẫn dành cho cô lời khen và hồi hợp chờ đợi Nhã Phương tiết lộ thêm thông tin về vai diễn này.

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