Bạn gái Trường Giang cắt phăng mái tóc dài để đóng phim mới khiến fan tiếc hùi hụi

Giải trí 01/09/2017 17:25

Mái tóc dài thướt tha tôn lên vẻ dịu dàng của Nhã Phương vừa bị cô nàng cắt phăng đi để phù hợp với nhân vật trong phim mới. Nhiều fan không thích diện mạo mới này của thần tượng và mong cô sẽ cố gắng nuôi lại tóc dài ngay sau khi bộ phim kết thúc.

Trên trang cá nhân, Nhã Phương tiết lộ với fan rằng cô đang chuẩn bị hóa thân thành một nhân vật có cá tính trong phim mới. Vì vậy, nữ diễn viên buộc phải thay đổi một chút trên mái tóc để phù hợp với yêu cầu của đạo diễn.

Mặc dù không thích Nhã Phương để tóc ngắn nhưng nhiều fan vẫn dành cho cô lời khen và hồi hợp chờ đợi Nhã Phương tiết lộ thêm thông tin về vai diễn này. 

Bạn gái Trường Giang cắt phăng mái tóc dài để đóng phim mới khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 1
Nhã Phương chia sẻ nhiều hình ảnh với fan ngay sau khi vừa cắt phăng mái tóc dài - FBNV

Bạn gái Trường Giang cắt phăng mái tóc dài để đóng phim mới khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 2
Tuy nhiên, bạn gái Trường Giang vẫn đang giữ bí mật về vai diễn mới khiến nhiều fan tò mò - Ảnh: FBNV

Bạn gái Trường Giang cắt phăng mái tóc dài để đóng phim mới khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 3
Tuy mái tóc ngắn giúp Nhã Phương trông cá tính hơn... - Ảnh: FBNV

Bạn gái Trường Giang cắt phăng mái tóc dài để đóng phim mới khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 4
... nhưng theo nhiều người hâm mộ nữ diễn viên, tóc dài có vẻ phù hợp với khuôn mặt của Nhã Phương hơn nhiều - Ảnh: FBNV

Bạn gái Trường Giang cắt phăng mái tóc dài để đóng phim mới khiến fan tiếc hùi hụi - Ảnh 5
Trước giờ, bạn gái Trường Giang chuyên trị những vai diễn hiền lành, giàu nội tâm. Khán giả hy vọng lần này Nhã Phương sẽ hóa thân vào một vai diễn có cá tính mạnh hơn - Ảnh: FBNV

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