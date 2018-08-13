Tưởng khó mà dễ: Kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai kiếm bộn tiền

So với những cây trồng khác, thời gian phát triển đến khi thu hoạch của dừa xiêm Mã Lai không quá lâu, chỉ khoảng 2, 3 năm là cây ra trái ổn định. Đồng thời, nhờ vẻ ngoài thu hút với thân lùn lùn mà buồng quả trĩu nặng nên bên cạnh việc thu hoạch trái cung cấp cho thị trường rộng lớn, bạn còn có thể mở cửa cho khách tham quan, tìm hiểu về giống dừa đặc biệt này.

Không phải ngẫu nhiên mà giống dừa xiêm Mã Lai ngày càng được ưa chuộng, bởi dừa này khá “dễ tính”, có thể sống tốt và ra trái hiệu quả trên nhiều loại đất. Trong đó, đất phù sa, đất cát pha hay đất có nhiều hữu cơ được xem là loại đất thích hợp nhất cho cây sinh trưởng và mỗi năm có thể cho tới 160 trái/cây.

Để trồng dừa xiêm Mã Lai cho năng suất cao, bạn phải biết cách trồng và chăm sóc đúng cách, đúng kỹ thuật.

Không những thế, theo kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai, cây còn có khả năng chống chịu điều kiện môi trường khắc nghiệt, dù hạn hán hay xâm nhập mặn vẫn giữ được sức sống mạnh mẽ đến bất ngờ.

Chọn giống

Khi trồng dừa xiêm, việc đầu tiên phải nghĩ đến là chọn giống

Chọn giống để trồng dừa là khâu đầu tiên và là khâu quan trọng nhất. Nó quyết định cho sự thành bại khi trồng và gắn liền gần suốt một đời người.

Có hai nhóm giống là dừa cao và dừa lùn. Khi chọn giống, bạn cần biết cách phân biệt. Dừa xiêm là giống dừa lùn thường có đường kính gốc khoảng 0,35m, tuổi thọ 25-35 năm, cây cao 10-12m, trái nhỏ, thường 12-15trái/tháng

Chọn đất

Tốt nhất nên chọn đất có kết cấu tơi xốp, có độ pH từ 4,8 trở lên và có hàm lượng dinh dưỡng cao.

Trồng dừa xiêm Mã Lai ở đất có kết cấu tơi xốp

Mặc khác, vì dừa không chịu bóng râm hay núp dưới bóng cây nào nên khoảng cách trồng dừa thích hợp nhất 5mx5m và trồng theo kiểu hình nanh sấu.

Trồng dừa xiêm theo kiểu hình nanh sấu

Bón phân

Tùy vào điều kiện thổ nhưỡng của nơi trồng mà kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai có cách trồng và bón phân phù hợp.

Bón phân tùy vào điều kiện thổ nhưỡng của nơi trồng

Trong đó, có 2 cách bón phân cho bạn tham khảo: một là xới đất xung quanh gốc cây để bón phân, sau đó lấy bùn phủ lên một lớp mỏng giúp phân hòa tan nhanh và không bị rửa trôi; hai là đào lỗ nhỏ xung quanh gốc rồi cho phân vào, tưới nước để chất dinh dưỡng thấm dần vào đất nuôi cây.

Lưu ý, để cây sinh trưởng tốt, bạn nên bón xen kẽ phân hóa học và phân hữu cơ ủ gốc để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và tạo độ ẩm cho cây.

Ngoài ra, sau khi cây ra trái, bạn nên chú ý dùng tre hoặc thanh gỗ chống đỡ các buồng dừa nặng để giúp buồng cố định, không dễ gãy, ngã khi gặp mưa bão hay gió to.

Áp dụng đúng và chăm sóc kỹ càng sẽ cho ra thành quả ngọt ngào

Như vậy, từ kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai trên đây, chỉ cần áp dụng đúng và chăm sóc kỹ càng, những cây dừa xiêm Mã Lai của bạn sẽ cho ra thành quả ngọt ngào. Với giá cả và nhu cầu thị trường cao quanh năm, bạn sẽ không chỉ có thêm niềm vui bên vườn cây trĩu quả xanh mát mà còn đủng đỉnh gia tăng thu nhập, giúp cải thiện kinh tế gia đình.