Tưởng khó mà dễ: Kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai kiếm bộn tiền

Du lịch 13/08/2018 15:12

Nếu gia đình bạn đang có mảnh đất và muốn trồng cây gì đó, vừa để tạo không gian xanh mát, vừa để gia tăng thu nhập thì hãy áp dụng ngay kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai. Đây là giống dừa có nhiều ưu điểm và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho không ít hộ gia đình.

1. Những lợi thế “hiếm có khó tìm” của dừa xiêm Mã Lai

Tưởng khó mà dễ: Kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai kiếm bộn tiền - Ảnh 1
Dừa xiêm Mã Lai có vẻ ngoài thu hút với thân lùn và buồng quả trĩu nặng

Không phải ngẫu nhiên mà giống dừa xiêm Mã Lai ngày càng được ưa chuộng, bởi dừa này khá “dễ tính”, có thể sống tốt và ra trái hiệu quả trên nhiều loại đất. Trong đó, đất phù sa, đất cát pha hay đất có nhiều hữu cơ được xem là loại đất thích hợp nhất cho cây sinh trưởng và mỗi năm có thể cho tới 160 trái/cây.

So với những cây trồng khác, thời gian phát triển đến khi thu hoạch của dừa xiêm Mã Lai không quá lâu, chỉ khoảng 2, 3 năm là cây ra trái ổn định. Đồng thời, nhờ vẻ ngoài thu hút với thân lùn lùn mà buồng quả trĩu nặng nên bên cạnh việc thu hoạch trái cung cấp cho thị trường rộng lớn, bạn còn có thể mở cửa cho khách tham quan, tìm hiểu về giống dừa đặc biệt này.

Tưởng khó mà dễ: Kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai kiếm bộn tiền - Ảnh 2
Dừa xiêm Mã Lai có thể ra trái hiệu quả trên nhiều loại đất trồng

Không những thế, theo kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai, cây còn có khả năng chống chịu điều kiện môi trường khắc nghiệt, dù hạn hán hay xâm nhập mặn vẫn giữ được sức sống mạnh mẽ đến bất ngờ.

2. Kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai dễ dàng, đạt hiệu quả cao

Để trồng dừa xiêm Mã Lai cho năng suất cao, bạn phải biết cách trồng và chăm sóc đúng cách, đúng kỹ thuật.

  • Chọn giống
Tưởng khó mà dễ: Kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai kiếm bộn tiền - Ảnh 3

Khi trồng dừa xiêm, việc đầu tiên phải nghĩ đến là chọn giống

Chọn giống để trồng dừa là khâu đầu tiên và là khâu quan trọng nhất. Nó quyết định cho sự thành bại khi trồng và  gắn liền gần suốt một đời người.

Có hai nhóm giống là dừa cao và dừa lùn. Khi chọn giống, bạn cần biết cách phân biệt. Dừa xiêm là giống dừa lùn  thường có đường kính gốc khoảng 0,35m, tuổi thọ 25-35 năm, cây cao 10-12m, trái nhỏ, thường 12-15trái/tháng

  • Chọn đất

Tốt nhất nên chọn đất có kết cấu tơi xốp, có độ pH từ 4,8 trở lên và có hàm lượng dinh dưỡng cao.

Tưởng khó mà dễ: Kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai kiếm bộn tiền - Ảnh 4
Trồng dừa xiêm Mã Lai ở đất có kết cấu tơi xốp

Mặc khác, vì dừa không chịu bóng râm hay núp dưới bóng cây nào nên khoảng cách trồng dừa thích hợp nhất 5mx5m và trồng theo kiểu hình nanh sấu.

Tưởng khó mà dễ: Kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai kiếm bộn tiền - Ảnh 5
Trồng dừa xiêm theo kiểu hình nanh sấu
  • Bón phân

Tùy vào điều kiện thổ nhưỡng của nơi trồng mà kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai có cách trồng và bón phân phù hợp.

Tưởng khó mà dễ: Kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai kiếm bộn tiền - Ảnh 6
Bón phân tùy vào điều kiện thổ nhưỡng của nơi trồng

Trong đó, có 2 cách bón phân cho bạn tham khảo: một là xới đất xung quanh gốc cây để bón phân, sau đó lấy bùn phủ lên một lớp mỏng giúp phân hòa tan nhanh và không bị rửa trôi; hai là đào lỗ nhỏ xung quanh gốc rồi cho phân vào, tưới nước để chất dinh dưỡng thấm dần vào đất nuôi cây.

Lưu ý, để cây sinh trưởng tốt, bạn nên bón xen kẽ phân hóa học và phân hữu cơ ủ gốc để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và tạo độ ẩm cho cây.                                        

Ngoài ra, sau khi cây ra trái, bạn nên chú ý dùng tre hoặc thanh gỗ chống đỡ các buồng dừa nặng để giúp buồng cố định, không dễ gãy, ngã khi gặp mưa bão hay gió to.

Tưởng khó mà dễ: Kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai kiếm bộn tiền - Ảnh 7
Áp dụng đúng và chăm sóc kỹ càng sẽ cho ra thành quả ngọt ngào

Như vậy, từ kỹ thuật trồng dừa xiêm Mã Lai trên đây, chỉ cần áp dụng đúng và chăm sóc kỹ càng, những cây dừa xiêm Mã Lai của bạn sẽ cho ra thành quả ngọt ngào. Với giá cả và nhu cầu thị trường cao quanh năm, bạn sẽ không chỉ có thêm niềm vui bên vườn cây trĩu quả xanh mát mà còn đủng đỉnh gia tăng thu nhập, giúp cải thiện kinh tế gia đình.

Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc sen quan âm đúng kỹ thuật

Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc sen quan âm đúng kỹ thuật

Sen quan âm là loại sen gợi đến vẻ đẹp của hình ảnh phật bà quan âm ngồi trên chiếc đài sen tỏa ra nhiều hào quang. Loại sen này giúp mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc, an lành cho gia chủ. Nếu muốn bạn hoàn toàn có thể tự trồng ở nhà với cách trồng sen quan âm đúng kỹ thuật sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trồng dừa xiêm cách chăm sóc dừa xiêm kỹ thuật trồng dừa xiêm dừa xiêm mã lai

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 45 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay