Tổng hợp các loại hoa dễ trồng quanh năm nở rực rỡ rất được ưa chuộng

Không giống như những loài hồng mỏng manh khác, hoa hồng leo tuy cũng thuộc họ nhà hồng nhưng lại chẳng cần phải chăm sóc cầu kỳ, là một trong các loại hoa rất dễ trồng, nở rộ quanh năm ngay cả trong điều kiện thời tiết nóng ẩm của mùa hè tại Việt Nam.

Các loại hoa dễ trồng nở quanh năm đẹp nhất, sau đây là những gợi ý giúp bạn dễ dàng lựa chọn loài hoa theo ý thích.

Hoa hồng leo phát triển rất nhanh mà không cần chăm sóc nhiều

Hoa hồng leo có nhiều màu sắc tươi sáng bắt mắt, hương thơm đầy cuốn hút. Bông hoa hồng leo thường nhỏ xinh, cánh mỏng đung đưa trong gió rất được các gia đình ưa chuộng trồng nơi ban công để tô điểm cho căn nhà.

Hồng leo cũng rất phù hợp để trồng thành các giàn leo ở bờ tường, cổng chào giúp ngôi nhà có thêm hương sắc và bắt mắt hơn.

Hoa giấy là loài hoa nở quanh năm

Hoa giấy không còn là loài hoa gì xa lạ với người dân Việt Nam bởi chúng có một sức sống rất mãnh liệt. Những giàn hoa giấy mong manh tựa những tờ giấy đua nhau khoe sắc là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngôi nhà có sân vườn rộng cần nơi bóng mát nghỉ ngơi.

Hoa giấy là loài hoa quen thuộc nở rộ quanh năm

Hoa giấy rất chuộng những nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, là loài hoa chịu hạn rất giỏi nên làm giàn che nắng bằng hoa giấy trong vườn hoặc trồng hoa giấy nơi ban công sẽ giúp hoa càng phát triển tốt hơn.

Hoa dừa cạn

Với những màu sắc sặc sỡ như hồng, tím, đỏ, trắng,... hoa dừa cạn rất phù hợp để trang trí trong ngôi nhà nơi ban công, trước cửa. Hoa dừa cạn có thể trồng ở giỏ treo trên cao, hoa nở rũ xuống ôm sát thân chậu trông rất đẹp và bắt mắt.

Hoa dừa cạn phù hợp treo nơi cổng nhà, ban công

Hoa dừa cạn rất dễ trồng, không cần tưới nước quá thường xuyên mà cây vẫn phát triển tốt, ra hoa quanh năm, ít lá nên màu của hoa càng rực và đậm sắc.

Hoa thanh tú

Hoa thanh tú nở rộ vào thời điểm mùa hè, khi mà thời tiết nóng nực nhất thì loài hoa này lại sinh trưởng mạnh mẽ nhất. Đúng với tên gọi thanh tú của nó, hoa có màu sắc thanh nhã, cánh hoa mỏng, nhỏ xinh và mềm mại. Màu xanh biếc dịu mắt cùng với dáng hoa mảnh mai khiến ta có cảm giác như phải thật nâng niu loài hoa này.

Hoa thanh tú dịu dàng, thanh mảnh có thể trồng thành thảm hoặc hàng dài

Tuy nhiên, hoa thanh tú lại có sức sống rất mãnh liệt, tốc độ ra hoa nhanh nên người ta thường trồng thành các hàng dài trong chậu cảnh ven tường nhà hay trong vườn.

Hoa cúc bách nhật

Hình dáng tròn nhỏ như cục bông gòn nhưng hoa cúc bách nhật lại là một trong những loài hoa dễ trồng nhất. Hoa bách nhật có thể nở quanh năm, mọc thành từng khóm hoặc có thể trồng thành cả một thảm hoa rộng trong vườn.

Hoa cúc bách nhật sở hữu kiểu dáng độc đáo nhỏ xinh như bông gòn

Trái với hình dáng bé nhỏ mong manh của nó thì hoa cúc bách nhật rất dễ chăm sóc, không cần cắt tỉa cành lá hay bón phân, chăm chút kỹ lưỡng như các loài hoa khác.

Hoa nhài nhật

Nếu muốn một bụi hoa tươi trồng ở lối từ vườn vào nhà hay ở thềm cửa, bạn có thể chọn hoa nhài nhật. Hoa nhài nhật hay còn gọi là hoa lài nhật, là một giống hoa đẹp và không đơn sắc. Trên một bụi cây có thể có những bông hoa cùng màu nhưng với sắc thái màu khác nhau rất ấn tượng.

Hoa nhài nhật có hương thơm nhẹ, không quá nồng nàn. Màu xanh nhạt vừa trang nhã, vừa tạo cho căn nhà cảm giác sang trọng, nhẹ nhàng.

Hoa nhài nhật sinh trưởng tốt trong cả điều kiện thời tiết nắng nóng

Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt chắc hẳn không còn xa lạ với bất cứ ai. Ngay cả trong thời tiết nóng bức hay lạnh giá nhất thì hoa dâm bụt vẫn không hề tàn phai hương sắc. Với khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, hoa dâm bụt rất được ưa trồng ở những nơi bờ rào hay ngoài cổng lớn để tạo không gian xanh mát cho căn nhà.

Những nơi tường rào đơn điệu có thể tô điểm bằng hoa dâm bụt

Tuy những loài hoa trên đây đều là các loại hoa dễ trồng, nở quanh năm nhưng nếu muốn hoa phát triển theo hình dáng đẹp, gọn gàng, bạn vẫn nên cắt tỉa cành lá và tưới nước đều đặn để hoa nở dày và đẹp hơn.