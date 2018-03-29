Ngày Cá tháng Tư là ngày bao nhiêu?

Ngày Cá tháng tư , còn gọi là ngày nói đùa, là ngày hội vui vẻ, hấp dẫn đối với những người tinh nghịch và hài hước, là ngày mà theo phong tục cũ tại một số quốc gia, bạn bè thường hay bày trò đùa giỡn nhau, và nhằm ngày 1 tháng 4 dương lịch hàng năm.

Ngày Cá tháng Tư là ngày mà bất cứ ai cũng "có quyền" nói dối. Thế nhưng trong số những người đang nói dối ấy liệu có bao nhiêu người biết rõ về ngày Cá tháng Tư là ngày nào?

Hầu hết mọi người đều tin rằng ngày Cá tháng Tư xuất hiện từ những những năm 1500s, khi Giáo hoàng Gregory XIII đưa ra hệ thống tính ngày dương lịch hiện nay.

Theo quan niệm từ xưa vào ngày Cá tháng Tư , tất cả mọi người có thể nói khoác với nhau càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, tại một số nơi quy định khung thời gian cụ thể, chẳng hạn trò chơi này sẽ kết thúc vào buổi trưa. Còn nếu sau buổi trưa mà vẫn nói khoác, trêu đùa thì sẽ gặp những điều không may mắn.

Ngày nói dối. Ảnh minh họa: Internet.

Nước Pháp được coi là quê hương của Ngày Cá tháng Tư. Vào năm 1562, Giáo hoàng Gregory XIII (1502 – 1585) đã quyết định chuyển dời ngày đầu tiên của năm mới từ ngày 1/4 sang ngày 1/1. Tuy nhiên, do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu, người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên nhiều người nhận được tin đổi lịch chậm mất vài năm. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày1/4. Trò ngoan cố này bị quy là "ngớ ngẩn" và trở thành trò cười cho thiên hạ. Những người khác khi biết được điều này đã lém lỉnh trêu đùa gọi ngày 1/4 năm đó là "ngày Nói dối". Cũng từ đó, cái tên "Cá tháng Tư" hay "ngày Nói dối" chính thức xuất hiện.

Cùng với thời gian, trò đùa vào ngày 1/4 trở thành truyền thống và lan từ Pháp sang Anh và Scotland (thế kỷ 18). Người Anh và người Pháp đưa tục lệ nói dối sang các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Từ đó, ngày Cá tháng Tư trở thành một lễ hội quốc tế được chấp nhận ở nhiều nước khác nhau. Người dân ở mỗi quốc gia tiếp nhận truyền thống này theo những cách riêng, "đóng dấu bản quyền" để trêu gia đình và bạn bè.

Một số giả thuyết về nguồn gốc ngày Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư có nhiều nguồn gốc thú vị. Ảnh minh họa: Internet.

"Lễ hội đổi mới"

Theo Hoaxes, hầu hết các nền văn hóa trên thế giới đều tổ chức một số lễ hội trong những tháng đầu tiên của năm để đón chào sự trở lại của mùa xuân. Các nhà nhân chủng học gọi những dịp này là "lễ hội đổi mới".

Đặc điểm chung của các "lễ hội đổi mới" là hình thức tổ chức lộn xộn. Vào những ngày này, trật tự xã hội tạm thời đảo lộn, người dân thường cải trang, trêu chọc bạn bè và người lạ.

Sự hỗn độn này chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định. Sau đó, căng thẳng được xoa dịu bởi những tiếng cười, trật tự xã hội phục hồi và tái ổn định giống như sự trở về của mùa xuân sau những tháng đông dài lạnh lẽo.

Ngày Cá tháng Tư mang tất cả các đặc điểm của một "lễ hội đổi mới". Vì vậy, nhiều người cho rằng tiền thân của nó là một lễ hội chào đón mùa xuân trong thời cổ đại.

Nguồn gốc thần thoại

Trong thần thoại Hy Lạp, thần Hades đã lừa dối và bắt cóc Persephone, con gái của nữ thần Demete xuống địa ngục để sống với ông ta. Persephone cầu cứu mẹ nhưng bà không thể tìm thấy con gái. Hành trình đi tìm con gái của nữ thần mùa màng và sự gian xảo của Hades có thể là "cảm hứng" ban đầu của ngày nói dối.

Theo Telegraph, một số giáo dân tin rằng ngày Cá tháng Tư có thể bắt nguồn từ hành động của Noah thả chim bồ câu bay ra khỏi thuyền trước khi lũ rút hoặc chuyện quản giám Pilate gửi Chúa Jesu tới chỗ vua Herod.

Vậy là bạn đã biết được ngày Cá tháng Tư là ngày bao nhiêu rồi và nó có nguồn gốc như thế nào rồi đấy. Chúc bạn có một ngày Cá tháng Tư thật là vui nhé.