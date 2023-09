Ngày cá tháng tư tiếng Anh là gì?

Ở Tây Ban Nha, ngày 28/12 được gọi là ngày Thánh vô tội, hoặc Childerma,s còn được tổ chức ở châu Mỹ Latinh. Người ta trêu đùa nhau, và nạn nhân không được giận dỗi vì những người đầu trò này được coi là vô tội. Thị trấn Ibi, Alicante thường tổ chức lễ hội Els Enfarinats, một trò đảo chính giả. Người ta ném bột và trứng vào người nhau trên khắp các đường phố. Những người đóng vai lính tráng chạy quanh thu thuế để làm từ thiện.

Ngày Cá tháng Tư. Ảnh minh họa: Internet.

Ở Bồ Đào Nha, ngày chủ nhật và thứ 2 trước ngày chay chính là ngày Cá tháng 4 của Bồ Đào Nha. Họ thường ném bột vào người nhau trong ngày này.

Ở Ấn Độ, người dân có thể trêu đùa, ném bột màu vào người nhau, vẽ mặt và khắp người bằng màu nước để chào đón mùa xuân.

Trong khi đó, ở Đan Mạch, ngày 1/4 và 1/5 đều được coi là ngày Cá tháng 4 ở Đan Mạch. Sau mùa đông dài lạnh lẽo, người xứ Bắc Âu rất phấn khích chờ đón mùa xuân.

Tại Anh, một trò đùa tháng tư là bất ngờ la hét "April fool!" (trò lừa hay là kẻ ngốc tháng Tư) và người nghe sẽ là "kẻ ngốc tháng Tư". Tuy nhiên, trò đùa này sẽ chấm dứt vào buổi trưa. Ai đùa giỡn sau buổi trưa thì sẽ tự nhận mình là “kẻ ngốc”.

Lời chúc ngày Cá tháng 4 bằng tiếng Anh

Ngày nói dối năm 2018. Ảnh minh họa: Internet.

1. Trust no one today, It's April 1 - a Fool's day, But act just like everyday, And everything will be OK!

Đừng tin bất cứ ai trong ngày hôm nay nhé vì hôm nay là ngày Cá tháng 4. Hãy làm như mọi ngày và bạn sẽ yên ổn.

2. Don't be afraid to be fooled today! It is not a Fool's day yet - it's March 32!

Đừng sợ bị lừa hôm nay nhé! Nay vẫn chưa phải là ngày Cá tháng 4 đâu, chỉ mới là ngày 32/3 thôi.

3. Today the doctor told me I was ill and there was nothing that could help me. I’m dying… Dying laughing! Ha-ha! Happy April Fool’s day!

Ngày hôm nay bác sĩ bảo tôi là tôi đang bị ốm nặng và chẳng có gì có thể cứu tôi được nữa. Tôi đang chết dần… chết dần vì buồn cười! Ha-ha! Chúc mừng ngày Cá tháng 4 nhé.

4. Sometimes we don’t need any special reason to smile. We smile just because we feel fine. So may your life be filled with laugh and joy all year round!

Đôi khi chúng ta không cần phải có bất cứ lý đo đặc biệt nào để cưới cả. Chúng ta cười chỉ bởi vì chúng ta cảm thấy ổn thôi. Thế nên mong là bạn có thật nhiều tiếng cười hôm nay và cả những ngày còn lại trong năm nhé.

Chúc bạn có một ngày Cá tháng 4 ngập tràn niềm vui.