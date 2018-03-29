Ngày Cá tháng Tư (1/4) có nguồn gốc từ nước nào?

Ngày Cá tháng Tư hay còn gọi "ngày nói dối" có nguồn gốc từ nước Pháp. Vào thế kỷ XVI mùa lễ hội hàng năm thường diễn ra vào ngày đầu tháng Tư và đây được xem là ngày đầu tiên của mùa xuân. Tuy nhiên, năm 1582, Hoàng đế Charles IX đã ra lệnh chuyển ngày đầu năm mới về ngày 1/1.

Ngày 1/4 được gọi là ngày Cá tháng Tư hay " ngày nói dối ". Vào ngày này ai cũng có thể trêu đùa nhau một cách vui vẻ với những trò đùa thậm chí rất tinh quái. Vậy ngày Cá tháng Tư có nguồn gốc từ nước nào?

Nhiều người khi biết được điều này đã lém lỉnh trêu đùa gọi ngày 1/4 năm đó là “ngày nói dối”. Từ đây, cái tên “Cá tháng Tư” hay “ngày nói dối” chính thức xuất hiện.

Ngày đó, do phương tiện liên lạc còn lạc hậu, người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên không phải người dân nào cũng biết có sự thay đổi đó. Một số người tuy biết nhưng vẫn không chấp nhận lịch mới, họ tiếp tục đón năm mới vào ngày 1/4. Trò ngoan cố này bị quy là “ngớ ngẩn” và trở thành trò cười cho thiên hạ.

Theo thời gian, trò đùa vào ngày 1/4 trở thành truyền thống và lan từ Pháp sang Anh và Scotland (thế kỷ XVIII). Người Anh và người Pháp đưa tục lệ nói dối sang các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Từ đó, ngày Cá tháng Tư trở thành một lễ hội quốc tế được chấp nhận ở nhiều nước khác nhau.

Ngày 1 tháng 4. Ảnh minh họa: Internet.

Hai trò đùa “vô hại” để dùng trong ngày Cá tháng Tư

Ngày cá tháng Tư là một ngày duy nhất trong năm cho phép chúng ta có thể nói dối một cách thoải mái mà không sợ làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Trong ngày này những lời nói dối gần như vô hại và chỉ mang ý nghĩa là đem lại niềm vui và tiếng cười. Vậy nên trong ngày Cá tháng Tư này nếu bạn chưa nghĩ ra được lời nói dối nào thú vị thì có thể tham khảo một số lời nói dối dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, bất ngờ và đầy bối rối đó.

Những lời nói dối với cúc áo và khóa quần

Đây có thể được xem như là một câu nói dối huyền thoại và được nhiều người áp dụng rất hữu hiệu. Bởi ít khi có ai tự nhiên nhắc tới những vấn đề tế nhị này nếu bạn không gặp phải như "em ơi cúc áo bị tuột kìa, hoặc anh gì ơi cửa sổ của anh đang mở đón gió à". Những lời nhắc nhở này sẽ khiến nạn nhân phải hốt hoảng giật mình và sẽ "kiểm tra" xem có đúng hay không? Và lúc đó những người này đã bị mắc lừa, còn bạn thì được tràng cười vỡ bụng vì đôi khi thơ ngây quá lại trở thành ngốc nghếch.

Ngày Cá tháng Tư. Ảnh minh họa: Internet.

Nói dối người yêu

Một trò đùa mà khá nhiều cô gái thường lừa người yêu, khiến người yêu tin sái cổ, và khi đến nơi nhận một cái kết cay đắng đó là nhắn tin cho người yêu với nội dung "Anh ak, anh đến nhà em không? Nhanh nhanh nha, nhà em không có ai ở nhà, anh đến ngay nhé" và chàng trai nhanh nhảu, chớp ngay cơ hội, phi đến nhà người yêu nhưng thấy cổng khóa cửa, gọi điện cho cô người yêu thì nhận được câu trả lời cay đắng "thì em bảo nhà em không có ai ở nhà mà". Một trò đùa thú vị cho người yêu phải không nào?

Vậy là bạn đã biết lý do tại sao có ngày Cá tháng Tư rồi đấy. Chúc bạn có một “ngày nói dối” thật nhiều tiếng cười sảng khoái.