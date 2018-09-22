Một số gợi ý trò chơi trung thu cho thiếu nhi cực vui và ý nghĩa

Du lịch 22/09/2018 21:37

Tết Trung thu là một trong những ngày tết Thiếu nhi được các bé rất mong chờ. Với những chiếc đèn ông sao lung linh huyền ảo đầy màu sắc, màn múa lân náo nhiệt và những trò chơi dân gian đặc sắc chắc chắn sẽ khiến các bé có một Đêm hội trăng rằm thú vị và khó quên. Và tất nhiên không thể thiếu những trò chơi Tết Trung Thu tổ chức cho các bé dưới đây.

1. Tự làm bánh Trung thu

Dịp Trung thu sẽ thật ý nghĩa nếu trẻ được tự học cách làm bánh Trung thu. Hơn nữa, bánh trung thu là món ăn ưa thích của các bé, chắc chắn bé sẽ rất thích thú nếu bạn tổ chức trò chơi cùng nhau làm bánh Trung thu. 

Các mẹ có thể làm theo cách tổ chức trò chơi kiểu như thế này: Bạn chuẩn bị sẵn các nguyên liệu rồi cho các em tự làm chiếc bánh của riêng mình và tổ chức chấm giải. Người làm được chiếc bánh ngon nhất sẽ được nhận giải và tặng quà. 

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Dịp trung thu sẽ thật ý nghĩa nếu trẻ được tự học cách làm bánh

Bạn cũng có thể chia đội cho các bé để thi làm bánh hoặc cho các bé cùng nhau làm một chiếc bánh khổng lồ. Không khí của trò chơi sẽ thật náo nhiệt, vui tươi. Đây cũng là cách để giúp bé hiểu được công đoạn làm bánh trung thu và trân trọng giá trị của sức lao động.


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Tổ chức trò chơi tự làm bánh trung thu cho trẻ

2. Tự làm đèn lồng Trung thu

Trong dịp tết Trung thu, rước đèn lồng là hoạt động không thế thiếu của người Việt và được các bé mong chờ. 

Một số gợi ý trò chơi trung thu cho thiếu nhi cực vui và ý nghĩa - Ảnh 3
Rước đèn lồng là hoạt động được các bé mong chờ trong ngày Trung thu

Với nhiều loại đồ chơi Trung thu, đèn lồng điện tử được bán sẵn tràn lan trên thị trường hiện nay, các em nhỏ dần dần ít tiếp xúc với các loại đèn Trung thu truyền thống. Đó là lí do mà các loại đèn Trung thu của Việt Nam như: đèn Ông Sao, đèn kéo quân, đèn con cá... dần bị lãng quên. Nhiều bé cũng không biết cách làm đèn như thế nào.

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Dạy trẻ cách làm đèn trung thu truyền thống

Bạn có thể mời các nghệ nhân đến dạy cách làm đèn lồng truyền thống đơn giản cho các bé.  Sau đó, tổ chức cuộc thi xem bé nào có thể làm đèn đẹp và nhanh hơn. Đến tối, các bé sẽ dùng chính những chiếc đèn lồng mình làm ra để tham gia lễ rước đèn.

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Bé tự làm đèn trung thu

3. Trò chơi đập niêu

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Tổ chức trò chơi đập niêu 

Đập niêu được biết đến là một trong những trò chơi dân gian quen thuộc được trẻ rất yêu thích. Thế nhưng, hiện nay trò chơi này lại ít trẻ em biết đến, đặc biệt là những đứa trẻ ở thành phố.

Cách tổ chức trò chơi này như sau: Trẻ sẽ bịt mắt và đi tới vị trí cái niêu theo sự hướng dẫn của mọi người xung quanh.  Những bé nào đập trúng niêu sẽ được nhận phần quà giấu trong đó. 

 Để tăng thêm sự tò mò, mới lạ, bạn hãy để những phần quà khác nhau trong mỗi niêu. 

 Ngoài trò chơi này, bạn cũng có thể thay thế bằng một số trò chơi dân gian hấp dẫn khác như: nhảy bao bố, cướp cờ, rồng rắn lên mây...

4. Các trò chơi tập thể

Để không khí ngày trung thu thêm phần náo nhiệt bạn nên tổ chức các trò chơi vận động thể chất như: kéo co, bịt mắt bắt dê, thả đĩa ba ba... 

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Tổ chức trò chơi tập thể cho tết Trung thu thêm phần náo nhiệt

 

Những trò chơi tập thể thể này sẽ sẽ giúp bạn tổ chức một ngày tết Trung thu cực vui. Đây là những trò chơi không chỉ cho trẻ em mà còn giúp người lớn cũng sẽ thấy thú vị.

5. Múa rồng, múa lân

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Múa lân là hoạt động không thể thiếu trong ngày tết Trung thu cổ truyền

Múa rồng, múa lân với tiếng trống huyên náo, sôi động là hoạt động được hầu hết trẻ em rất thích thú. Để ngày Trung thu có không khí sôi động thì không thể thiếu hoạt động này.

Một số gợi ý trò chơi trung thu cho thiếu nhi cực vui và ý nghĩa - Ảnh 9
Tổ chức múa lân để ngày Trung thu có không khí sôi động 

6. Tổ chức văn nghệ đêm Trung thu

Thông thường, đêm trung thu sẽ có các tiết mục ca nhạc, múa hát của các em thiếu nhi. Tuy nhiên, để thêm phần thú vị hơn, bạn có thể đan xen vào chương trình các tiết mục xiếc và ảo thuât. 

Một số gợi ý trò chơi trung thu cho thiếu nhi cực vui và ý nghĩa - Ảnh 10
Tổ chức văn nghệ đêm trung thu

Để ngày Trung thu ý nghĩa hơn, bạn hãy hóa trang thành Chị Hằng, chú Cuội, chú Tễu... và chia sẻ về lịch sử và ý nghĩa của ngày tết Trung thu để các bé hiểu rõ hơn về ngày này. 

7. Rước đèn, phá cỗ

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Tổ chức cho bé rước đèn trong đêm Trung thu

 

Bạn hãy tổ chức cho các bé kết hợp các hoạt động rước đèn, nhảy múa, ca hát quanh mâm cỗ Trung thu thật sôi động. Nếu bạn tổ chức Trung thu cho Với các bé ở vùng nông thôn, bạn có thể tổ chứ Trung thu bằng cách cho bé rước đèn và hát hò vòng quanh thôn, xóm.

 

Một số gợi ý trò chơi trung thu cho thiếu nhi cực vui và ý nghĩa - Ảnh 12
Tổ chức cho bé phá cỗ Trung thu

Một số gợi ý cách tổ chức Tết Trung Thu cho bé bạn có thể tham khảo:

Cách 1:

  • Múa lân
  • Chương trình và khách mời
  • Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi và các phụ huynh
  • Phá cỗ, rước đèn
  • Trao quà cho các bé

Cách 2:

  • Gặp chị Hằng, chú Cuội, kể cho các bé nghe sự tích về Trung Thu
  • Biểu diễn văn nghệ với các tiết mục đặc sắc
  • Tổ chức chơi các trò chơi tập thể (Lựa chọn những trò chơi post ở phần bên dưới bài)
  • Trao quà cho các cháu thiếu nhi
  • Thả đèn trời
  • Phá cỗ, rước đèn ông sao

Bữa tiệc trung thu đông vui, ý nghĩa sẽ để lại cho các bé những kỷ niệm thật đẹp trong tuổi thơ. Hãy kết hợp những trò chơi trung thu cho thiếu nhi vừa chia sẻ trên để tổ chức bữa tiệc ngày hội trăng rằm vừa hoành tráng mà lại vô cùng ý nghĩa, khó quên. 

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