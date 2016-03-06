Las Vegas Beer Club - điểm hẹn lý tưởng của mọi tầng lớp Sài thành

Điểm thu hút đầu tiên của Las Vegas Beer Club ngoài t? vi ệc tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố 212 Nguyễn Trãi quận 1, thì không gian là điều thu hút những thượng đế đến quán. Quán được thiết kế với không gian mở với kính trong suốt tạo cảm giác kết nối với bên ngoài. Bên cạnh đó, với những mảng gỗ 3D được ốp từ tường đưa ra, kết hợp với hệ thống ánh sáng sống động sẽ tạo cho khách hàng cảm giác sự năng động, đa sắc màu và sự tươi vui khi đến với quán.

Ngoài ra, khi đến đây, mọi người sẽ có cơ hội được thưởng thức những món ăn và thức uống có 1-0-2 như: Nori shushi tam quý chiên giòn, vây cá hồi nướng BBQ chanh, chả cừu nướng sốt quế xanh, ức vịt ủ muối đốt whisky với chả tôm giòn, cánh gà chiên shiracha sốt yogurt chanh dây, ức gà nhồi nấm rừng phô mai đút lò sốt vang đỏ, sườn heo nướng chanh muối thảo mộc, bò Rib eye nướng sốt tiêu nấu kem, bò striploin nướng sốt cốt vang đỏ, bò gà xào rau củ Quesadilla, với giá hấp dẫn chỉ 90 nghìn trở lên.

Nhiều chương trình hấp dẫn hằng đêm!

Để xóa đi cảm giá nhàm chán chỉ với nhạc, DJ và hệ thống chơi màu âm thanh, Las Vegas Beer Club luôn có những chương trình hấp dẫn hằng đêm như: thứ hai, thứ ba với combo sung sướng, chỉ với 490 nghìn đồng, bạn có thể ăn no say bét nhè.

Thứ tư sẽ là ngày hội dành cho thế giới LGBT với sự tham gia của các nghệ sĩ trong hội tên tuổi như Lâm Chi Khanh , Quách Hiền Tùng, Trân Trần, Tuấn Bùi. Bạn sẽ như chìm vào thế giới của đất nước Thái Lan với những người đẹp chuyển giới không thua gì nước bạn. Ngày thứ năm hàng tuần, các thượng đế sẽ được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập của các nhà thiết kế hàng đầu dưới sự trình diễn của các siêu mẫu, hoa hậu tên tuổi chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Các ngày cuối tuần còn lại thì không gian dành cho sự xuất hiện của những sao nổi tiếng, DJ trong và ngoài nước như DJ quốc tế Da Candy cho đến các ngôi sao tại Việt Nam như Đàm Vĩnh Hưng, Miu Lê, miss Ngôi sao Thùy Trang, hoa khôi doanh nhân Vy Marya, diễn viên Anna Huỳnh Thiên Trang.

Và nơi đây còn có cả bộ sưu tập phong phú của các loại bia Việt Nam và thế giới, hứa hẹn sẽ là một nơi giải trí độc đáo và mới lạ, mang đến cho bạn những trải nghiệm sống động, thú vị và đẳng cấp tại Sài Gòn.

Đúng như tên gọi của quán Las vegas - nơi tập trung những mô hình giải trí đẳng cấp và luôn mới lạ, bên cạnh đó khách hàng còn có dịp trải nghiệm những game hơn thua rất kịch tính và vui nhộn ngay tại bàn của mình! Las vegas - Nơi cuộc vui bắt đầu! Hãy đến với Las Vegas Beer Club 212 Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh để cảm nhận những trải nghiệm sống động, đẳng cấp tại Sài Gòn.