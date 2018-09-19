Hướng dẫn nuôi côn trùng làm thức ăn cho gà mau lớn đạt năng suất cao

Dòi được gọi là ấu trùng của ruồi, là một loại thức ăn cho gà cực kỳ giàu protein. Dòi là nguồn thức ăn sống tốt nhất với giá thành nuôi cực kỳ thấp. Bởi vậy mà nhà nông có thể chọn dòi làm thức ăn cho gà, vịt, cá, tôm, cua, ếch,... đem đến chất lượng thịt tốt, thơm ngon.

Kỹ thuật nuôi côn trùng, các loại ấu trùng làm thức ăn cho gà không khó và ít tốn kém so với các loại thức ăn công nghiệp khác. Nuôi gà ăn gì đạt năng suất cao, gà khỏe ít ốm bệnh, theo dõi ngay những cách làm theo hướng dẫn dưới đây:

Ấu trùng của các loại côn trùng là nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp gà mau lớn

Nuôi dòi phát triển rất nhanh, nếu nuôi nhiều dòi cho gà ăn, bạn có thể tiết kiệm được kha khá chi phí so với các loại thức ăn khác mà giá trị dinh dưỡng đem lại vô cùng cao.

Nếu nuôi với số lượng nhỏ, bạn có thể dùng một chiếc chậu nhựa có đường kính từ 30-60cm để nuôi dòi theo 2 cách sau:

Cách 1: Lấy 1 miếng nội tạng của động vật để ra nơi có nhiều ruồi trong 1 ngày để thu hút chúng đẻ trứng vào đó. Sáng hôm sau, thu lại trứng ruồi bỏ vào chậu rồi cho thêm một chút rượu trắng, đậy kín nắp sẽ có dòi sau khoảng 2 ngày.

Nuôi dòi làm thức ăn cho gà không quá vất vả, rẻ tiền lại cho số lượng nhiều

Cách 2: Trộn 1 thìa phân gà với 1 thìa phân lợn, sau đó cho thêm 2 cốc nước cùng với 1 thìa rượu. Tương tự như cách trên, bạn đậy nắp kín lại rồi đợi khoảng 3-4 ngày là sẽ thấy có dòi phát triển trong đó. Khi lấy dòi cho gà ăn, bạn đập nhẹ và thành chậu để dòi nổi toàn bộ lên bên trên mặt nước, sau đó vớt lấy dòi, rửa sạch rồi khử trùng là được.

Nuôi mối làm thức ăn cho gà

Nuôi mối cũng đơn giản không kém nuôi dòi, tuy nhiên mối là loài vật có hại nên bạn cần phải cách ly tuyệt đối, tránh để mối ra ngoài phá hoại.

Làm tổ nuôi mối đơn giản như sau:

- Xếp các tấm gỗ hoặc que kem vào 1 chiếc hộp, sau đó khoét ở giữa miếng gỗ hoặc đặt vào trong hộp 1 miếng giấy ăn thấm nước ẩm. Bạn có thể đặt một vài miếng giấy báo vào tổ mối để tăng nguồn thức ăn cho chúng

- Nhặt lấy ấu trùng mối vua và mối chúa ở tổ mối để chúng có thể giao phối và phát triển thành tổ mối hoàn chỉnh.

- Đặt hộp tổ mối vào trong 1 chiếc hộp khác có kích thước to hơn, đổ nước ra hộp to bên ngoài để ngăn không cho mối bò ra khỏi tổ.

Nuôi mối cần chú ý không để mối lọt ra ngoài, tiêu hủy khi không dùng tới để tránh chúng gây hại

- Đục các lỗ kim nhỏ lên nắp để mối có không khí thở, sau đó đậy nắp thật chặt, để tổ mối ở nơi tối tăm, mát mẻ và ẩm thấp như các góc nhà, bên trong nhà kho,...

Ngoài cách nuôi dòi và nuôi mối làm thức ăn cho gà, có nhiều cách làm thức ăn tự nhiên khác giúp gà phát triển tốt mà không tốn kém cho người nông dân như: bật điện sáng ở máng ăn của gà vào ban đêm để côn trùng tự bay tới làm thức ăn cho gà, nuôi giun đất, dùng bèo cho gà ăn,...