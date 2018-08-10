Hướng dẫn chi tiết cách trồng và chăm sóc hoa Bỉ Ngạn bằng hạt đơn giản

Hoa bỉ ngạn có 3 màu sắc chính là đỏ, vàng, trắng. Trong đó, màu đỏ là màu chủ đạo. Hoa màu trắng gọi là Mạn Đà La Hoa (mandarava), hoa màu đỏ gọi là Mạn Châu Sa Hoa (Manjusaka).

Cây hoa bỉ ngạn có tên khoa học là Lycoris Radiata. Cây có nguồn gốc từ Trung Quốc và phát triển ở một số nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ và có du nhập về Việt Nam trong thời gian gần đây.

Hoa bỉ ngạn là loài hoa đẹp, hoa tạo thành chùm sắp xếp lạ mắt. Cánh hoa vươn dài từ mặt đất, đài hoa từ 5-7 nụ. Chúng nở xòe ra hết cỡ về mọi hướng chẳng khác gì muốn đón lấy tất cả tinh túy của trời đất.

Ngoài ra, hoa bỉ ngạn còn có tên là Hồng Hoa Thạch Toán Long Trảo Hoa, Vô Nghĩa Thảo, U Linh Hoa. Đây là giống cây thân thảo, có chiều cao trung bình 40-100 cm. Cây hoa bỉ ngạn thường mọc sát nhau và phát triển tại các bờ sông, ven đường và nhiều địa điểm khác.

Điều thú vị là một khi cây ra hoa thì lá sẽ không phát triển nữa, có lá thì lại không có hoa

Điểm đặc biệt của loài hoa này là có lá thì sẽ không có hoa và một khi cây ra hoa thì lá sẽ không phát triển nữa.

Bởi vậy, mới có câu hoa và lá cây bỉ ngạn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ. Nhiều người còn tin rằng hoa bỉ ngạn tượng trưng cho cửa ngõ đi vào thế giới của những người đã chết, là nơi trú ngụ của những linh hồn lưu lạc.

Thời điểm nở rộ của hoa bỉ ngạn thường là vào mùa xuân phân, người ta hay gọi đây là 7 ngày của mùa thu.

Ý nghĩa của hoa bỉ ngạn:

Hoa bỉ ngạn mang trong mình ý nghĩa của sự chia ly, tang thương, hi sinh, tuyệt vọng, đau khổ.

Hoa bỉ ngạn mang trong mình ý nghĩa của sự chia ly, tang thương, hi sinh

Hoa bỉ ngạn cho thấy rõ tính chất sinh tử luân hồi ( gặp nhau rất khó khăn) giữa lá và hoa. Đó là khoảng cách của “bỉ ngạn” (hoa – bờ kia) với “thử ngạn” (lá – bờ này).

Truyền thuyết kể lại rằng xưa kia cứ đến lúc hoa bỉ ngạn nở cũng là dịp mà những người sống đi vào được thế giới của người chết. Do đó, ở nước Nhật, mỗi khi thấy bỉ ngạn nở hoa là học sẽ viếng mộ, sửa sang mồ mả.

Bạn có thể thấy hoa bỉ ngạn được trồng nhiều ở các khu vực đền chùa. Hoa bỉ ngạn thể hiện được sự uy nghiêm. Hoa được trồng ở những lối đi vào, bạn sẽ có cảm giác giống như đang lạc vào thế giới của màu sắc vậy.

2. Cách trồng và chăm sóc hoa Bỉ Ngạn bằng hạt

Đất trồng

Để trồng hoa bỉ ngạn khá dễ dàng. Cây hoa bỉ ngạn là loài cây ưa bóng mát nên bạn cần ưu tiên lựa chọn những vùng đất dốc để có khả năng thoát nước tốt.

Ưu tiên lựa chọn những vùng đất dốc để có khả năng thoát nước tốt

Chọn đất trồng hạt giống hoa bỉ ngạn loại tơi xốp và ẩm để cây nhanh phát triển. Nếu cùng trong 1 chậu mà trồng nhiều củ thì khoảng cách giữa các cây ít nhất là 10 cm. Khi tiến hành trồng, bạn nên vùi 2/3 hoặc 3/4 củ xuống đất.

Thời vụ

Trồng hoa bỉ ngạn vào mùa xuân thì sẽ có hao đẹp và phát triển nhanh hơn

Trồng cây vào thời gian tốt nhất thường là cuối đông đầu xuân. Bạn vẫn có thể trồng vào các mùa trong năm. Nếu trồng vào mùa hè thì cây vẩn phát triển xanh tươi tốt. Tuy nhiên, trồng vào mùa xuân thì sẽ có hoa đẹp, phát triển nhanh hơn.

Ánh sáng

Cây hoa bỉ ngạn chịu nhiệt tốt và có thể trồng nơi nhiều nắng

Cây hoa bỉ ngạn chịu nhiệt tốt nên có thể được trồng ở các vùng nắng hoặc các khu vưc râm mát. Nếu trồng cây trong bóng râm sẽ cho kết quả nở hoa sớm hơn so với khi trồng ở nơi có ánh nắng mặt trời. Chỉ mất 2 - 3 tuần là có thể mọc hoa.

Tưới nước

Sau một thời gian các củ giống được trồng, bạn nên tưới nước 1-2 lần/tuần. Nếu trồng ở khu vưc nắng nóng thì nên tưới nước mỗi ngày để đủ ẩm cho cây phát triển, tưới dạng phun sương. Lúc cây đang nở rộ hoa, bạn nên tưới nước mỗi ngày để hoa nở lâu tàn.

Củ hoa bỉ ngạn có thể gây ngộ độc

Lưu ý: Củ hoa bỉ ngạn rất độc. Tương truyền rằng có người vì quá đói mà đã ăn phải củ hoa bỉ ngạn và lập tức qua đời. Cũng chính vì điều này mà người Nhật đều không thích hoa bỉ ngạn vì nó mang lại chết chóc và tang thương. Do đó, khi trồng bạn cần thận trọng.

Hoa bỉ ngạn thật đúng là giống hoa đặc biệt, đáng để bạn trồng,chiêm ngưỡng. Trên đây là hướng dẫn cách trồng và chăm sóc hoa bỉ ngạn bằng hạt giúp bạn dễ dàng trồng được loại hoa này thành công. Hi vọng những tips nhỏ trên sẽ giúp bạn có thể chăm sóc hoa bỉ ngạn tốt hơn nhé!