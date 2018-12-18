Giáng sinh có nên ăn thịt chó không?

Thông tin Công giáo ăn thịt chó ngày Giáng sinh để rửa tội là hoàn toàn không có căn cứ

Thói quen ăn thịt chó trước giờ vẫn luôn có những ý kiến trái chiều, nhưng vẫn rất phổ biến. Thậm chí, có nhiều nơi đã quá quen thuộc với việc ăn thịt chó chẳng hạn như Trung Quốc có ngày hội giết chó, Hàn Quốc có làng bán thịt chó, Philippines và Việt Nam nhiều nơi vẫn giết chó lấy thịt.

Bất kể là người có đạo hay không đạo, mọi con vật gần gũi với con người, vật nuôi trong nhà, như con chó luôn được trân trọng. Ăn thịt chó là thói quen của từng người, từng vùng miền theo điều kiện sinh sống ở đó, chứ không có liên quan gì đến đạo thiên chúa, vì vậy mà thông tin ăn thịt chó trong ngày lễ Giáng sinh để rửa sạch tội hoàn toàn là thông tin bịa đặt và được lan truyền bởi những người thiếu hiểu biết.

Thực tế không có giáo lý nào của Công giáo khuyến khích tín đồ ăn thịt chó rửa tội cả. Con chó cũng không phải là con vật được đề cập đến trong các cuốn Kinh Thánh.

Giáng sinh có nên ăn thịt chó?

Chó là loại động vật trung thành và gần gũi với con người. Không riêng gì Công giáo, có lẽ không có tôn giáo nào khuyến khích con người giết chó cả. Còn việc giáng sinh có nên ăn thịt chó tùy vào quyết định của mỗi người.

Loài chó là một loài được xem là “bạn” của con người và rất cần được bảo vệ

Việc ăn thịt chó trong đạo Công giáo không nhắc tới, có nghĩa là không khuyến khích, cũng không cấm cản.

Việc ăn thịt chó nên bị lên án và cần kiêng ăn thịt chó để góp phần giảm bớt các tệ nạn ảnh hưởng đến đời sống con người

Giáng sinh có nên ăn thịt chó hay không tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người. Hiện nay, theo dư luận quốc tế, các hội bảo vệ động vật, và giới trẻ tiến bộ thì việc ăn thịt chó nên bị lên án. Kiêng ăn thịt chó sẽ góp phần giảm bớt tệ nạn: trộm chó, buôn lậu chó,… ảnh hưởng đến đời sống con người.

Vậy ngày lễ Giáng sinh nên ăn gì?

Những món ăn, đồ uống quen thuộc trong dịp lễ Giáng sinh

Thay vì phân vân với việc có nên ăn thịt chó trong đêm giáng sinh hay không bạn đọc có thể tham khảo các món ăn giáng sinh truyền thống. Những món ăn đêm giáng sinh này đã có từ lâu đời và được người phương Tây ưa chuộng.

Gà Tây

Gà tây - món ăn không thể thiếu trong đêm Giáng sinh

Gà Tây quay từ lâu đã trở thành một trong những món ăn giáng sinh truyền thống không thể thiếu. Món gà tây quay có hương vị độc đáo và rất bổ. Thưởng thức món gà tây cho lễ Giáng sinh bắt đầu từ những người dân Anh Quốc.

Đến năm 1863, khi Tổng thống Mỹ Lincoln công bố ngày lễ Tạ ơn sẽ trở thành một ngày lễ quốc tế, món gà tây được chọn làm món ăn chính vào ngày lễ Tạ ơn.

Cứ đến Giáng sinh, người ta lại quây quần bên bàn ăn và thưởng thức bữa tối với gà tây

Sau khi chấm dứt lễ Tạ ơn chấm dứt, gà tây lại trở thành món ăn chủ đạo trong suốt mùa đông. Từ đó, món ăn này trở thành một món ăn không thể thiếu trong đêm Giáng sinh. Cứ đến Giáng sinh, người ta lại quây quần bên bàn ăn và thưởng thức bữa tối với gà tây.

Món gà tây thường được chế biến với nhiều loại gia vị và sử dụng kèm với các loại nước sốt, và bánh pudding.

Cocktail trứng

Cocktail trứng Eggnog là một món đồ uống làm từ trứng rất phổ biến trong những ngày Giáng sinh

Cocktail trứng là thức uống phổ biến trong những dịp Giáng sinh, lễ tết ở các nước Phương Tây. Cocktail trứng được chế biến với các nguyên liệu gồm kem, sữa, đường và lòng đỏ trứng, có thể kết hợp với bột quế, ít rượu brandy, rum hay whiskey.

Cocktail trứng sữa

Rượu táo

Rượu táo là thức uống rất được ưa chuộng trong những bữa tiệc gia đình và phù hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ như tiệc Giáng sinh.

Rượu táo là thức uống rất được ưa chuộng trong bữa tiệc Giáng sinh

Rượu táo được làm từ táo lên men, nồng độ cồn từ rất ít cho tới không có. Cách làm rượu táo tương tự như nước ép táo nhưng không chắt bỏ toàn bộ phần bã, mà vẫn giữ lại một phần thịt táo rồi lên men.

Rượu táo có độ chua - ngọt – cay cân bằng và giữ được hương vị tươi mới, tự nhiên lâu hơn

Tuy không thể để lâu như nước táo ép nhưng rượu táo sẽ giữ được hương vị tươi mới, tự nhiên lâu hơn. Rượu táo có độ chua - ngọt – cay cân bằng.

Bánh khúc cây

Bánh khúc cây là loại bánh theo truyền thống được dùng trong dịp lễ hội Giáng sinh.

Bánh khúc cây

Trong đêm trước Giáng sinh, người ta hay có tục lệ chặt một khúc cây lớn và đem vào nhà để làm lễ. Khúc cây này sẽ được đặt trên lò sưởi và được gia chủ sử dụng để làm lễ dâng rượu bằng cách rắc lên khúc cây một ít dầu, muối, và rượu nóng. Những bột than có từ khúc cây đã cháy này được tin rằng sẽ bảo vệ ngôi nhà không bị thiên tai và ma quỷ xâm nhập.

Bánh khúc cây là loại bánh theo truyền thống được dùng trong dịp lễ hội Giáng sinh

Hiện nay, những chiếc bánh khúc cây thường được trang trí với bột đường trắng giống như tuyết, trái cây tươi, và những cái nấm được làm bằng kem đường.

Bánh quy gừng

Bánh quy gừng là món ăn ngày Giáng sinh truyền thống rất dễ làm

Bánh quy gừng là thứ bánh ít khi thiếu vắng trong lễ Giáng sinh. Đây là món ăn giáng sinh dễ làm có hương vị thơm ngon, giòn tan với đủ màu sắc, kiểu dáng như hình đường tàu, con tuần lộc, hình bông tuyết hay bánh nhà gừng...

Bánh quy gừng có hương vị thơm ngon, giòn tan với đủ màu sắc, kiểu dáng

Kẹo gậy

Những chiếc kẹo gậy Giáng sinh được xem là một biểu tượng thiêng liêng, đồng thời giúp con người hướng đến cuộc sống thánh thiện, tốt đẹp hơn. Nó là thứ kẹo chẳng thể thiếu được trong mỗi gia đình ở dịp lễ này.

Những chiếc kẹo gậy Giáng sinh được xem là một biểu tượng thiêng liêng

Chiếc kẹo gậy mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Cây kẹo có hình chữ J khi lật ngược, là chữ cái đầu tiên trong tên chúa Jesus. Màu sắc trắng muốt của kẹo có ý nghĩa biểu hiện cho sự xuất hiện của Đức Mẹ Đồng Trinh, sự trong trắng vô tội của Chúa.

Que kẹo hình chữ J có hình dáng như một chiếc gậy thông thường được trang trí bằng màu trắng với sọc đỏ

Tổng kết lại, loài chó được xem là người bạn thân thiết của con người. Có thể nhiều người trước giờ có thói quen và sở thích với món thịt chó, nhưng nếu bỏ được sẽ góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại. Với những chia sẻ trên chắc hẳn bạn đọc đã có thể quyết định được Giáng sinh có nên ăn thịt chó hay thay bằng những món ăn truyền thống khác mà vẫn đầy đủ ý nghĩa, ngon miệng.

Chúc bạn và gia đình có một mùa giáng sinh thật an lành!