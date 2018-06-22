Điểm danh các loài hoa thường nở vào mùa hè đẹp và dễ chăm

Nếu không có duyên ngắm nghía hoa anh đào nở vào đầu hè thì bạn cũng đừng lo, dưới đây là danh sách những loài hoa gì nở vào mùa hè rất đẹp mà bạn có thể tham khảo để đem về trồng tại nhà mình.

Mùa hè có hoa gì ? chắc hẳn cái tên được nhắc đến nhiều nhất là cái tên hoa phượng, thường nở đỏ rực cả một góc trời mỗi khi hè sang. Ngoài hoa phượng ra, còn rất nhiều loài hoa cực đẹp nở vào mùa hè với sắc màu rực rỡ và rất dễ chăm bón.

Hoa lan nở vào mùa hè có giống lan long nhãn với 2 màu phổ biến là vàng và nâu với sức sống rất bền bỉ và cực đẹp. Trong số những loài hoa nở vào mùa hè, hoa lan là khó chăm nhất vì nó đòi hỏi sự cầu kỳ một chút để giữ cho lan đẹp lâu, không rụng lá, không héo úa sớm.

Mai hoàng yến

Hoa mai hoàng yến nở vào mùa hè với màu vàng nhạt dịu mắt, mọc thành từng chùm lớn vô cùng rực rỡ. Mai hoàng yến là giống cây thân leo, lá xanh tốt và phát triển mạnh mẽ dưới ánh nắng mặt trời. Bạn có thể đem mai hoàng yến về trồng ở ngoài ban công, cổng nhà, ngoài sân vừa trang trí vừa làm giàn che nắng rất hiệu quả.

Mai hoàng yến có màu vàng nhạt và mọc thành chùm - Ảnh: Internet

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền thường nở bắt đầu từ mùa xuân cho tới khi vào hè, thời điểm thích hợp nhất là lúc nắng hạ chưa quá gay gắt, vẫn chỉ là những tia nắng ấm nhẹ nhàng và có gió thoảng. Hoa đồng tiền nở to và dễ chăm sóc, tuy nhiên bạn lưu ý không trồng loài hoa này ở nơi quá nhiều ánh nắng có thể khiến hoa chóng héo tàn.

Hoa đồng tiền nở vào đầu hè - Ảnh: Internet

Hoa đồng tiền là loài hoa biểu trưng cho hạnh phúc viên mãn, tròn đầy, màu sắc rực rỡ nên có thể trang trí trước hiên đón khách rất bắt mắt.

Hoa cẩm chướng

Ở những vùng đất có khí hậu không quá nóng vào mùa hè thì có thể trồng hoa cẩm chướng quanh năm từ mùa xuân cho tới đầu mùa đông khi những cơn gió lạnh bắt đầu kéo tới. Hoa cẩm chướng thích hợp để trồng ở những nơi có bóng râm, thoáng mát như phòng khách, phòng đọc sách, phòng làm việc,...

Hoa cẩm chướng nhỏ xinh và nhiều màu rực rỡ - Ảnh: Internet

Những khóm hoa cẩm chướng rực rỡ sắc màu như đỏ, tím, vàng, hồng,... và có cả màu sắc trộn lẫn tạo nên sức hấp dẫn mong manh cực kỳ đặc biệt. Một chậu hoa cẩm chướng nhỏ xinh sẽ làm sáng bừng cả căn phòng, giúp bạn có thêm cảm hứng mỗi khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Hoa huỳnh anh

Hoa huỳnh anh mọc theo giàn, rất thích ánh sáng và sẽ cố mọc đua ra những nơi có nhiều ánh nắng. Do đó, hoa huỳnh anh là sự lựa chọn rất tuyệt vời để bạn đem trồng ở ban công, cổng chính, sân vườn, hàng rào vừa giúp trang trí thêm cho ngôi nhà, vừa giúp che nắng.

Hoa huỳnh anh mọc theo giàn và ưa ánh nắng gay gắt mùa hạ - Ảnh: Internet

Hoa huỳnh anh mọc giữa ánh nắng hè gay gắt những vẫn tươi rói và nở màu vàng rực hấp dẫn. Ánh nắng giúp hoa mọc nhanh, vươn cao với những kèn nhỏ loe ra. Nếu muốn hoa huỳnh anh tươi lâu và đậm màu, bạn nên ưu tiên cho nó mọc ở những nơi nhiều ánh nắng mặt trời bởi chúng là loài hoa không thích bóng râm.

Hoa sen

Hè đến cũng là mùa hoa sen bắt đầu nở rộ. Những đóa sen hồng trồng ở ao nhỏ trong nhà hay bạn thả vào chậu nước nhỏ cũng có thể giúp hoa sen nở đẹp suốt mùa hè.

Những chậu sen sẽ giúp cảnh sắc ngôi nhà thêm phần thanh tao - Ảnh: Internet

Hoa sen nở báo hiệu mùa hạ tới trên những cánh đồng lúa xanh mướt. Hoa sen mùa hè là đặc sản của các vùng quê, gợi nhớ đến những hình ảnh đẹp và tao nhã. Bạn có thể đem sen về nhà trồng trong mùa hè, hoa sẽ nở rất nhanh và đẹp lâu mà không cần phải chăm sóc quá nhiều.

Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt có rất nhiều màu sắc khác nhau như hoa dâm bụt đỏ, hoa vàng, hoa tím và cả màu hồng. Những màu thường thấy nhất ở Việt Nam là loài hoa dâm bụt với màu đỏ chót, thân cây xanh mướt và mọc tốt tươi vào mùa hè.

Hoa dâm bụt dễ trồng quanh năm, kể cả khi thời tiết hè nóng bức - Ảnh: Internet

Hoa dâm bụt là loài hoa đặc trưng của các quốc gia có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thường được trồng ở hàng rào, ngoài hiên nhà hoặc ngoài ban công để tô điểm thêm sắc màu, giúp căn nhà thêm nổi bật, rực rỡ.

Hoa dâm bụt không có nhiều yêu cầu khi chăm sóc, chỉ cần thỉnh thoảng bạn tưới nước cho nó là cây có thể phát triển tốt và hoa nở lâu.