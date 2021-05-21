Đẹp đến ‘ngạt thở’ với rừng hoa đỗ quyên đỏ rực kéo dài bất tận giữa lòng cao nguyên Nhật Bản

Du lịch 21/05/2021 18:23

Dưới tiết trời mát mẻ của ngày đầu hè, xen giữa những rừng cây xanh tại cao nguyên Katsuragi ở tỉnh Nara, Nhật Bản là sắc đỏ rực rỡ của hoa đỗ quyên đầu mùa.

Cây hoa đỗ quyên hay còn gọi là cây sơn trà hoa, sơn thạch lựu hay mãn sơn hồng, ánh sơn hồng, báo xuân hoa. Đỗ Quyên là một loài cây bụi và lớn (hiếm), có nguồn gốc từ các vùng ôn đới như Nepal... Tại Nhật Bản mùa hoa đỗ quyên thường bắt đầu vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Đây là một loại hoa được yêu thích tại Nhật và được trồng rất nhiều ở hầu hết mọi công viên, dọc các vỉa hè.

Ở Nhật Bản có thể ngắm hoa đỗ quyên bất cứ ở đâu, nhưng một địa điểm hoa nở đẹp và nhiều nhất chính là cao nguyên Katsuragi ở tỉnh Nara. Với độ cao 1.000m, nơi đây là một quả núi rộng lớn được phủ kín hoa đỗ quyên đỏ rực.

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Ở Nhật Bản có thể ngắm hoa đỗ quyên bất cứ ở đâu, nhưng địa điểm hoa nở đẹp và nhiều nhất chính là cao nguyên Katsuragi ở tỉnh Nara - Ảnh: FBNV
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Nếu ở Asakayama hay Sorakuen có hoa đỗ quyên tím, trắng thì Katsuragi lại thu hút với một thảm hoa đỏ nổi bật trên nền trời xanh - Ảnh: FBNV

Nếu ở Asakayama hay Sorakuen có hoa đỗ quyên tím, trắng thì Katsuragi lại thu hút với một thảm hoa đỏ nổi bật trên nền xanh của cây lá. Vì thế, hàng năm nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch đến thưởng ngoạn phong cảnh đẹp tuyệt này. Đặc biệt, với những du khách thích leo núi tản bộ thì đây là địa điểm lý tưởng nhất để khám phá và trải nghiệm.

Chàng trai Lê Đức Nhân - một người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản hóm hỉnh chia sẻ: "Hết wao rồi lại ồ, thôi chớ ta nói bao nhiêu cảm xúc nó dồn hết vào đây, đẹp đến ngạt thở, đẹp gì mà đẹp dữ thần luôn".

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Cách đồng đỗ quyên rộng lớn bất tận - Ảnh: FBNV
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Những tán hoa to, nở rộ vào tháng 4-5 hàng năm - Ảnh: FBNV
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Lối mòn vào rừng hoa đỗ quyên đẹp như tranh - Ảnh: FBNV

Hoa đỗ quyên ở Nhật mọc theo bụi được trồng san sát nhau, khi bung nở tạo nên một thảm hoa tuyệt đẹp không một khoảng trống. Hoa đỗ quyên cũng mang ý nghĩa biểu thị mối tình đầu, niềm vui trong tình yêu và sự đam mê. Vì vậy, mỗi mùa hoa nở, nhiều cặp đôi thường cùng nhau đến ngắm vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa ẩn ý cho đối phương biết tình cảm của mình.

Ngoài Katsuragi thì khi đến Nhật vào mùa này, du khách có thể đến trải nghiệm lễ hội Bunkyo Tsutsuji (lễ hội thưởng hoa) được tổ chức tại ngôi đền Nezu Bunkyoku. Nơi đây có khu vườn rộng lớn với hơn 3.000 cây - thuộc 50 loại khác nhau của đỗ quyên.

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Một khung cảnh có sự đan xen màu sắc hài hòa giữa cây cối và hoa - Ảnh: FBNV
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Đức Nhân hài hước tạo dáng 'khó đỡ' với cánh đồng hoa đỗ quyên - Ảnh: FBNV

Qua hình ảnh trên, có thể thấy đỗ quyên mang một vẻ đẹp dịu dàng, sắc hoa nồng nàn… Loài hoa này làm nên diện mạo cuốn hút không giống với bất cứ loài hoa nào khác. Lạc chân vào những khu vườn hoa đỗ quyên tại Nhật Bản, du khách sẽ ngỡ như đang lạc vào thế giới thần tiên mà ở đó chỉ có hương hoa trải thảm.

Nguồn: Lê Đức Nhân

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Từ khóa:   Du lịch Nhật Bản Nhật Bản mùa hoa đỗ quyên

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