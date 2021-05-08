‘Đột nhập’ Mộc Châu mùa mận chín: Bạt ngàn rừng mận trĩu quả, bao nhiêu ngọt, ngon, tinh túy đều có ở mận đầu hè

Tháng 1, tháng 2 (âm lịch) mùa hoa đào, hoa mận ngập của một vùng núi đồi. Tháng 3, tháng 4 mùa hoa ban. Còn tháng 5, tháng 6, chính là mùa mận Mộc Châu , đỏ rực một góc trời Mộc Châu. Đến đây vào mùa này, các bạn có thể được vào các vườn mận của người dân để tự hái quả, thưởng thức những trái mận chín đỏ căng mọng ngay từ trên cây như người dân địa phương.

Mộc Châu nằm ở vùng núi Tây Bắc của Việt Nam nên có khí hậu mát mẻ. Mỗi mùa, Mộc Châu đều mang một vẻ đẹp khác nhau.

Mộc Châu (Sơn La) được xem là vựa mận lớn nhất cả nước, tuy nhiên, cũng chỉ có một số khu vực là được trồng nhiều nhất. Du khách có thể ghé thăm những địa điểm này để tự tay hái những quả mận chín ngọt, thơm lừng mùi hoa quả đầu hè.

Chàng trai Duy Anh, một chàng travel blogger đã miêu tả cảnh đẹp ở Mộc Châu vào mùa mận: "Mùa mận sẽ kéo dài khoảng 2 tháng. Mùa này, Mộc Châu rất đẹp, cái đẹp của mùa xuân hè với hoa quả vào vụ, cái cái đẹp của đất trời Tây Bắc, mây trên đầu, nắng trên vai. Ẩn sau vẻ xanh mướt của những cánh rừng mận là bạt ngàn những chùm mận trĩu quả, cạnh những nương rau đang vụ thu hoạch..."

Thung lũng mận Nà Ka

Thung lũng mận Nà Ka cách thị trấn nông trường Mộc Châu khoảng 20km. Từ thị trấn rẽ vào hướng đi xã Tân Lập, thấy biển chỉ cách Tân Lập 9km thì rẽ trái, đi khoảng 1km là đến thung lũng mận Nà Ka. Đây là thung lũng mận đẹp và rộng bậc nhất ở Mộc Châu với hơn 100ha mận bạt ngàn. Vào mùa, mận ở đây nhiều không đếm xuể, du khách tha hồ hái và ngắm nhìn sự rực rỡ của nó.

Giá vé vào vườn hái mận giao động khoảng 20k – 30k/ người (ăn thỏa thích tại chỗ). Giá mua về sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm của mùa vụ.

Đến đây, du khách sẽ được hóa thân thành những người dân bản địa cùng nhau hái mận - Ảnh: FB Vu Duy Anh

Thung lũng mận chín Mu Náu

Thung lũng mận Mu Náu là một địa điểm ít người biết đến vì nơi này khá khó tìm. Khi du khách search google maps thì sẽ được chỉ đến địa điểm Karaoke Phố Núi. Cứ di chuyển đến đó rồi hỏi thăm người dân đường đi lên, hoặc có thể nhờ người quen thông thạo địa hình ở Mộc Châu dẫn đến nơi.

Rừng mận Mu Náu được ví như là nóc nhà của Mộc Châu với độ cao 1.500m so với mực nước biển. Nơi đây cảnh vật vẫn còn hoang sơ, chưa có nhiều nhà nghỉ, homestay nên rất thích hợp cho những ai thích hòa mình cùng thiên nhiên.

Những quả mận tươi đỏ mọng trên cây khiến du khách vô cùng thích thú - Ảnh: FB Vu Duy Anh

Có 2 địa điểm hái mận nổi tiếng là thung lũng Nà Ka và thung lũng Mu Náu - Ảnh: FB Vu Duy Anh

Ngày hội hái quả Mộc Châu

Đây là một ngày hội của người dân địa phương tổ chức nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá mận Mộc Châu, bên cạnh đó là giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây mận nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mận. Du khách khi đến đây sẽ có cơ hội biết thêm về cây mận, được tham gia các hoạt động như người dân bản địa.

Kinh nghiệm du lịch Mộc Châu mùa mận hậu

Phương tiện di chuyển: Mộc Châu cách Hà Nội khoảng 200km, có một số đoạn là đường đèo dốc nên các bạn có thể chọn 3 phương tiện di chuyển phổ biến là xe máy, xe giường nằm, xe limousine. Thời gian để di chuyển đến Mộc Châu khoảng 4-6 tiếng tùy từng loại xe, giá cả dao động từ 200.000 - 250.000VNĐ.

Nơi nghỉ ngơi, lưu trú: Mộc Châu có đến 2 thị trấn là Thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu. Tại 2 thị trấn này có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, homestay để du khách lựa chọn.

Món thịt trâu gác bếp nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc - Ảnh: FB Vu Duy Anh

Những món ăn ở đây đều mang đậm văn hóa ẩm thực Tây Bắc - Ảnh: FB Vu Duy Anh

Một cách đẹp khác vô cùng hùng vĩ của Mộc Châu - Ảnh: FB Vu Duy Anh

Ăn uống tại Mộc Châu: Những món ăn ở đây đều mang đậm văn hóa ẩm thực Tây Bắc mà mức giá rất phải chăng. Một số món ăn du khách nên thử khi đến Mộc Châu chính là thịt trâu gác bếp, thịt bê chao, cải mèo, cá suối.