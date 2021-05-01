'Càn quét' ẩm thực Cố Đô Huế với ‘tấu sớ’ các quán ăn ngon phải thử ít nhất một lần

Huế ngoài các công trình đền đài, lăng tẩm thì nơi đây còn gây nhớ thương cho bao người bởi nét ẩm thực độc đáo, vừa dân dã nhưng cũng không kém phần cầu kì, tinh tế.
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Bạn Thanh Quang – một người yêu ẩm thực đất Cố Đô đã chia sẻ trong 1 nhóm hoạt động du lịch trên Facebook về những trải nghiệm tuyệt vời trong thời gian khám phá nơi đây. Và không quên bật mí những địa điểm tin cậy mà bạn có thể ghé đến để thưởng thức trọn vẹn hương vị Huế. Bài viết đã nhận được sự đồng tình và chia sẻ của nhiều người: "Lưu lại để dùng sau", "Lên lịch để thưởng thức hết các quán này", "Nhớ món ăn Huế quá!",...
Huế hiện lên với những đền đài, lăng tẩm trang nghiêm đã nhuốm màu thời gian - Ảnh: vovworld
Và ẩm thực đất Cố Đô thì luôn độc đáo và thú vị - Ảnh: FBNV
1. Bún bò Huế: Nhắc đến ẩm thực Huế thì không thể bỏ qua bún bò Huế: sợi bún nhỏ, nước dùng đậm đà hương vị ruốc Huế, vị cay nồng nàn của ớt, ăn cùng chân giò, giò mắm, tiết lợn, vài lát thịt bò mới là bún bò Huế chính hiệu.
Bạn có thể thưởng thức bún bò Huế ở:
- Quán Cẩm, 45 Lê Lợi
- Quán Thuý, 18 Phạm Hồng Thái
- Quán Kim Đồng (cơ sở 1 - 56 Hai Bà Trưng, cơ sở 2 – Nguyễn Thị Minh Khai)
2. Bánh canh Nam Phổ: Một món ngon gia truyền nức tiếng của làng Nam Phổ - bánh canh Nam Phổ có cách nấu đặc trưng kỳ công, tỉ mỉ, khác với những món bánh canh khác ở khắp mọi miền đất nước.
- Quán Nam Phổ, 54 Nguyễn Công Trứ (từ 15:00)
- Quán Thúy, 16 Phạm Hồng Thái (từ 13:30)
- Quán O Thu, 374 Chi Lăng
- Khu ẩm thực Chợ Đông Ba (Đường Trần Hưng Đạo)
3. Cơm hến: Là món ăn đặc sản nổi tiếng nhất nhì xứ Huế. Cơm hến dù xuất thân từ tầng lớp bình dân nhưng lại được vinh hạnh cung tiến lên Vua. Cơm Hến ngon nhất được bán ở Cồn Hến, nơi hến được đánh bắt trực tiếp.
- Các quán nằm ở Cồn Hến (gần chợ Vỹ Dạ từ đường Nguyễn Sinh Cung rẽ vào)
- Quán Nhỏ (buổi sáng từ 6g30), 11 Ngô Quyền (bên trong sân Khách sạn Parkview)
4. Bánh Huế:
Bánh Bèo Nậm Lọc:
- Quán Bà Đỏ, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Quán Bà Cư, 107 Nguyễn Huệ
- Quán Hàng Me, 12 và 14 Võ Thị Sáu
Bánh khoái:
- Quán Lạc Thiên, 6 Đinh Tiên Hoàng
- Quán Hồng Mai, 65 Nguyễn Biểu
- Quán Hạnh, 11 Phó Đức Chính
Bánh ướt thịt nướng:
- Quán Huyền Anh, 52/4 Kim Long
- Quán Hạnh, 11 Phó Đức Chính
- Khu ẩm thực Chợ Đông Ba
5. Chè Huế: Huế có rất nhiều loại chè khác nhau, loại nào cũng thơm ngon lạ vị, đầy hấp dẫn. Người ta ví von nếu Hà Nội có 36 phố phường thì xứ Huế cũng có đến... 36 thứ chè.
- Quán Chè Hẻm, số 1 kiệt 29 Hùng Vương (chiều và tối)
- Quán Chè Sao, 60 Phan Chu Trinh
- Chè Cung Đình (31 Nguyễn Huệ)
- Chè mệ Tôn Đích (công viên Thương Bạc)
Ngoài ra, bạn còn có thể mua những món đặc sản ở Huế về làm quà cho bạn bè, người thân như mè xửng, tôm chua, kẹo cau, trà cung đình Huế,…