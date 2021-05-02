Kinh nghiệm du lịch 'tất tần tật' đảo Phú Quý của chàng trai 'mê xê dịch'

Du lịch 02/05/2021 06:21

Được ví như “thiên đường Maldives phiên bản Việt Nam” hay “viên ngọc thô” của Bình Thuận, đảo Phú Quý đang được các "tín đồ" du lịch rất yêu thích và mong muốn có cơ hội được trải nghiệm hòn đảo xanh tuyệt vời này.

Mùa hè này, bạn Khoa Beo – Travel blogger trên một diễn đàn du lịch Việt Nam đã review lại cụ thể lịch trình 3 ngày 2 đêm cho chuyến khám phá đến đảo Phú Quý. Bài viết đã ngay lập tức gây sốt trong cộng đồng du lịch Việt bởi những tấm hình “sống ảo” phô diễn toàn bộ khung cảnh miền đảo quá đỗi hoang sơ, quyến rũ và đầy bí ẩn này.

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Đảo Phú Quý là điểm du lịch đang nổi trong thời gian gần đây - Ảnh: FBNV

Thời điểm đẹp nhất để đến du lịch đảo Phú Quý là khoảng từ tháng 12 đến tháng 6 hàng năm, vào thời gian này biển êm và trong xanh thuận lợi cho việc di chuyển ra đảo và và vui chơi tại đảo.

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'Tiểu bali' phiên bản Việt Nam - Ảnh: Internet

DI CHUYỂN:

- Xe Phương Trang: Chuyến Sài Gòn – Phan Thiết (di chuyển 3 tiếng rưỡi)

- Tàu Phú Quý Express hoặc Superdong: Bến tàu (Phan Thiết) –  Đảo Phú Quý (di chuyển 2 tiếng)

“Điều quan trọng nhất là dù đi tàu hãng nào thì cũng nên dùng thuốc chống say sóng” – bạn Khoa lưu ý thêm.

NƠI LƯU TRÚ VÀ CÁCH DI CHUYỂN TRÊN ĐẢO:

- Có khá nhiều nhà nghỉ, khách sạn nhỏ ở trên Đảo: Giá trung bình 250 – 300k

- Một số khách sạn được đánh giá tốt: Khách sạn Hoàng Phú, Lamin Hotel, Phuong Quyen Hotel,…

“Ở Phú Quý có 1 điều đặc biệt, khi bạn liên hệ thuê xe thì khi bạn đặt chân tới đảo, bạn sẽ lấy xe chạy về khách sạn luôn. Ngày về, bạn cũng chạy xe để ngay tại cảng luôn mà không sợ mất. Thường sẽ có 1 người bên thuê xe ở đây đón bạn và trao trả xe.”, bạn Khoa chia sẻ.

ĂN GÌ TRÊN ĐẢO:

Hải sản rất tươi ngon, giá rẻ. Bạn hãy đến sớm vì quán ở đây rất đông. Quán hàng ăn vặt thì đa số là bánh plan, quán trà sữa, ốc, bánh tráng trộn ở khu trung tâm đảo, giá siêu "hạt dẻ".

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Hải sản trên đảo luôn tươi ngon và đầy hấp dẫn - Ảnh: Internet

Hải sản nổi tiếng ở Phú Quý có thể kể đến cua Huỳnh Đế, cua Mặt Trăng, cá Mú Bông, tôm hùm,… Các quán ăn được khá nhiều khách du lịch đánh giá tốt là: Lưới Seafood, quán Ông Già, nhà hàng Cột Buồm, Công viên hải sản,…

Lịch trình:

-  Ngày 1:

+ Trưa nhận phòng khách sạn

+ Chiều dạo quanh đảo chụp hình "sống ảo"

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Khung cảnh khiến nhiều người phải thốt lên vì quá đẹp - Ảnh: FBNV

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Hồ cá sau Mộ Thầy gây bão MXH vì giống 'Hy Lạp cổ đại' - Ảnh: FBNV

 - Ngày 2:

+ Sáng tham quan Hòn Tranh

+ Chiều dạo quanh đảo

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Hòn Tranh hiện ra với vẻ đẹp nguyên sơ - Ảnh: FBNV

- Ngày 3:

+ Sáng ngắm bình minh tại Bãi Nhỏ - Bãi Đá đảo phú Quý

+ Về khách sạn nghỉ ngơi

+ 12h ra bến tàu về Phan Thiết

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Gành Hang - nơi hải quân Việt Nam làm nơi phòng vệ hướng ra biển - Ảnh: FBNV

CÁC ĐỊA ĐIỂM VUI CHƠI:

- Hải Đăng Phú Quý: Nằm trên ngọn núi Cấm với độ cao 108m so với mực nước biển. Địa hình ở đảo khá bằng phẳng, không có nhiều núi cao nên ngọn hải đăng Phú Quý là điểm cao nhất trên đảo. Từ nơi đây, bạn sẽ phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh đảo từ trên cao, và nhìn thấy những tàu thuyền đánh cá chạy tấp nập trên biển.

- Vạn An Thạnh: Là một trong những vạn tại đảo thờ và tín ngưỡng ông Nam Hải. Nơi đây có bộ xương cá voi khủng, to thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau bộ xương cá voi đang có ở Phan Thiết

- Chùa Linh Sơn: Ngụ tại núi Cao Cát, được dân đảo xem như ngọn núi thiêng, nơi đây có tượng Phật Bà Quan Âm được đặt trên đỉnh núi. Từ đây, chúng ta có thể phóng tầm mắt xuống cả một vùng không gian rộng lớn quanh đảo.

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Núi Cao Cát - một trong những ngọn núi cao nhất ở đảo Phú Quý - Ảnh: FBNV

- “Phong điện” là những chiếc quạt gió được xây dựng để tạo ra nguồn điện phục vụ cho người dân trên đảo. Trên đảo hiện có 3 cây quạt gió. Từ trên ngọn hải đăng và đỉnh núi chùa Linh Sơn bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc quạt gió khổng lồ này. Đặc biệt, đường ra tham quan những cây quạt gió này rất đẹp, một bên là biển, một bên là những hàng cây trồng dọc hai bên đường đi trông rất đẹp mắt.

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'Sống ảo' tại một trong những cột phong điện lớn nhất của đảo Phú Quý - Ảnh: FBNV

- Vịnh Triều Dương: Có thể nói đây là bãi biển đẹp nhất đảo, biển ở đây trong xanh, nước biển cạn, bãi cát rất đẹp với những hàng dương xanh rì. Xa xa là hòn Tranh đẹp như tranh vẽ.

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Vịnh Triều Dương được xem là bãi biển đẹp nhất đảo - Ảnh: FBNV

- Dốc Phượt: Đây là cung đường sát biển, gần với khu tập bắn của bộ đội biên phòng. Nên đi qua bạn sẽ thấy một bên là biển, một bên là núi và có cả rừng phi lao đầy hoang dại. Đi qua đây, bạn không chỉ được ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên mà còn có được những góc chụp cực xinh và cực xịn.

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View chụp hình rất xịn xò, hứa hẹn sẽ cho bạn những tấm hình cực 'chất' - Ảnh: FBNV

- Hồ Vô Cực: Đây thực chất là một khe nước gần khu vực Gành Hang, tên gọi này được khách du lịch đến đây đặt cho bởi vì vẻ đẹp ấn tượng hiếm có của nó. Hình dáng của hồ nước này tựa như một bể bơi thường thấy trong các khu nghỉ dưỡng. Nhưng ở đây nó lại hoàn toàn được tạo nên do thiên nhiên mà không có bất cứ tác động nào của bàn tay con người.

Mong rằng với những chia sẻ của bạn Khoa có thể giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn hay ho cho mùa hè sắp đến.

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Từ khóa:   đảo phú quý Du lịch Bình Thuận kinh nghiệm du lịch

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