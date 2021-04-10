Mãn nhãn với bộ ảnh style 'quý tộc' tại Đà Lạt, 'sang - xịn - mịn' như Lọ Lem trẩy hội

Du lịch 10/04/2021 08:59

Gần đây, cô nàng Võ Vy Phương Thảo (TP HCM) đã có một bộ ảnh chụp cùng gia đình của mình tại Thung Lũng Tình Yêu - Đà Lạt. Điểm đặc biệt thu hút cư dân mạng chính là concept hóa thân thành những nữ quý tộc phương Tây sang trọng, ngọt ngào.

Bộ ảnh hóa thân thành những "công nương" xinh đẹp của cô nàng Phương Thảo cùng mẹ và các chị em đã gây chú ý cộng đồng mạng. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi cho sự sáng tạo và đầu tư chỉnh chu của họ. Một cư dân mạng đã bình luận: "Đẹp hết cả 4 thế này thì Hoàng Tử biết chọn ai bây giờ?".

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"Đẹp hết cả 4 thế này thì Hoàng Tử biết chọn ai bây giờ?" - Ảnh: FBNV
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Bộ ảnh "chất như nước cất" được đầu tư chỉnh chu và cẩn thận - Ảnh: FBNV

Thung Lũng Tình Yêu - Đà Lạt là địa điểm không còn xa lạ với du khách, đặc biệt là những người đam mê sống ảo, nhưng để có được bộ ảnh "chất như nước cất" này thì chắc chỉ có mỗi gia đình Phương Thảo. Cô nàng chia sẻ về kỉ niệm vui khi chụp ảnh tại đây: "Mình dẫn gia đình đến thung lũng tình yêu, xong đi bộ trong đó để kiếm khung cảnh đẹp, cuối cùng là đến vườn cẩm tú cầu, lúc đó trời mưa nên cứ phải vừa trú chờ bớt mưa rồi chạy ra chụp, đồ ướt lướt thướt, mấy bạn đi chụp hình nhớ né mùa mưa".

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Mẹ Phương Thảo (váy tím) cũng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng khi đã ngoài 50 mà vẫn rất trẻ trung - Ảnh: FBNV
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Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của mẹ Phương Thảo được cho là không thua kém gì 3 cô con gái - Ảnh: FBNV
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Trang phục là do tự tay Phương Thảo lên kế hoạch thiết kế - Ảnh: FBNV
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Bộ ảnh trên giúp gia đình cô nàng lưu giữ lại những kỷ niệm và cũng là thực hiện ước mơ ngày bé - Ảnh: FBNV

Phương Thảo chia sẻ, bộ ảnh trên cũng là giúp gia đình cô nàng lưu giữ lại những kỷ niệm cho chuyến đi và cũng là thực hiện ước mơ ngày bé của Thảo. Ước mơ được hóa thân thành Công Chúa trong câu chuyện cổ tích.

Với lợi thế làm về thời trang nên Phương Thảo dễ dàng lên concept và ý tưởng cho bộ ảnh này của 4 mẹ con. Cô nàng đã tự tay thiết kế những chiếc áo đầm lộng lẫy và độc đáo để cả nhà có được bộ ảnh "để đời" xinh đẹp như những nàng Công Chúa phương Tây thời xưa.

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3 chị em đều vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp, hệt như những nàng Công Chúa bước ra từ cổ tích - Ảnh: FBNV
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Bộ ảnh thu hút rất nhiều cư dân bởi sự xinh đẹp và đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phương Thảo cũng cho biết để chụp được bộ ảnh này, mọi người đã rất vất vả, di chuyển rất khó khăn trong bộ trang phục cầu kỳ tóc tai và guốc cao, cả nhà cô nàng đã đi bộ gần hết cái thung lũng tình yêu, leo lên leo xuống nhiều bậc thang và đồi núi để tìm được view thích hợp. Không những thế, trong lúc chụp thì mưa cứ rả rích khiến ai cũng ướt nhem nhưng mọi người vẫn vui vẻ chọc ghẹo nhau và động viên: "Càng gian khổ thì kỉ niệm càng quý báu, quan trọng nhất là mọi người luôn bên nhau".

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