Mãn nhãn với bộ ảnh style 'quý tộc' tại Đà Lạt, 'sang - xịn - mịn' như Lọ Lem trẩy hội

Bộ ảnh hóa thân thành những "công nương" xinh đẹp của cô nàng Phương Thảo cùng mẹ và các chị em đã gây chú ý cộng đồng mạng. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi cho sự sáng tạo và đầu tư chỉnh chu của họ. Một cư dân mạng đã bình luận: "Đẹp hết cả 4 thế này thì Hoàng Tử biết chọn ai bây giờ?".

"Đẹp hết cả 4 thế này thì Hoàng Tử biết chọn ai bây giờ?" - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh "chất như nước cất" được đầu tư chỉnh chu và cẩn thận - Ảnh: FBNV

Thung Lũng Tình Yêu - Đà Lạt là địa điểm không còn xa lạ với du khách, đặc biệt là những người đam mê sống ảo, nhưng để có được bộ ảnh "chất như nước cất" này thì chắc chỉ có mỗi gia đình Phương Thảo. Cô nàng chia sẻ về kỉ niệm vui khi chụp ảnh tại đây: "Mình dẫn gia đình đến thung lũng tình yêu, xong đi bộ trong đó để kiếm khung cảnh đẹp, cuối cùng là đến vườn cẩm tú cầu, lúc đó trời mưa nên cứ phải vừa trú chờ bớt mưa rồi chạy ra chụp, đồ ướt lướt thướt, mấy bạn đi chụp hình nhớ né mùa mưa".