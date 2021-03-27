Hè về, 'xách ba lô lên và đi' khám phá thảo nguyên Đồng Lâm, đẹp tựa như tranh

Du lịch 27/03/2021 06:30

Nếu có dịp đặt chân đến các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc, thì bạn không nên bỏ qua Lạng Sơn. Nơi đây có một thảo nguyên hoang sơ, mộc mạc đẹp đến nao lòng mang tên Đồng Lâm.

Các bạn trẻ đam mê xê dịch chắc không còn xa lạ với chàng trai Bùi Ngọc Công với một nick name dễ thương là Rọt. Rọt là một người trẻ, đam mê du lịch và khám phá. Anh chàng đã đặt chân đến nhiều nơi trong đó có Lạng Sơn - một tỉnh vùng Đông Bắc nổi tiếng với Thành nhà Mạc, đền Kỳ Cùng... và cả thảo nguyên Đồng Lâm đẹp tựa như tranh.

Thảo nguyên Đồng Lâm thuộc xã Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn có diện tích rộng gần 100ha với những cánh đồng cỏ xanh mướt, thảm thực vật phong phú, núi đá to lớn cùng với đó là những hang động, suối ngầm, tất cả đã tạo nên sự hùng vĩ nhưng rất hữu tình, nên thơ. Khiến bất kỳ ai đặt chân đến đây đều cũng muốn hoà vào thiên nhiên, đất trời.

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Khung cảnh núi rừng xen kẽ nhau đã tạo cho Đồng Lâm một vẻ đẹp độc đáo mà không nơi nào có thể có được 
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 Người dân ở thảo nguyên vô cùng thân thiện và tử tế
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 Chàng Rọt và chuyến khám phá thảo nguyên Đồng Lâm - Lạng Sơn

Đến Đồng Lâm bạn sẽ được hòa mình vào cuộc sống hoang sơ, mộc mạc, không sóng wifi, không có điện và xung quanh là rừng nguyên sinh. Với những chú bò đang gặm cỏ ngoài đồng, những con ngựa đang lang thang trên triền núi, cây cối xanh mướt um tùm, mọc lên một cách tự nhiên, không có can thiệp của bàn tay con người.

Ở Đồng Lâm có 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mỗi mùa lại mang một phong vị riêng vô cùng đặc biệt. Vào mùa khô, thảo nguyên thích hợp cho các hoạt động du lịch dã ngoại, văn hóa thể thao và leo núi khám phá hang động. Tuy nhiên vào mùa mưa (từ tháng 7 - 10) nước sẽ ngập tràn vùng đồng cỏ với độ sâu từ 2 - 3 m. Lúc này, người dân không canh tác nông nghiệp trên vùng thảo nguyên này vì mùa nước ngập sẽ cuốn trôi hết hoa màu, thay vào đó, họ sẽ cho du khách thuê thuyền Kayak để chèo dọc theo dòng suối chảy qua thảo nguyên Đồng Lâm.

"Từ tháng 7-10, thảo nguyên Đồng Lâm sẽ bị chìm vào trong nước, để di chuyển thì người dân phải đi bằng thuyền, khách du lịch có thể thuê thuyền Kayak để chèo trên mặt nước, trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu tại đây. Vào mùa khô, nước sẽ bị rút hết, thảo nguyên Đồng Lâm sẽ hiện lên những cánh đồng cỏ xanh mướt, như được đắp lên mình một chiếc áo mới" - Rọt chia sẻ.

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Bạn có thể cắm trại ngay giữa thảo nguyên để hòa mình với thiên nhiên 
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 Chưa có quá nhiều sự khai thác từ bàn tay con người nên cảnh vật ở Đồng Lâm vẫn rất tự nhiên 
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 Thiên nhiên và địa hình tại Đồng Lâm vô cùng độc đáo

Khung cảnh núi rừng xen kẽ nhau đã tạo cho Đồng Lâm một vẻ đẹp độc đáo mà không nơi nào có thể có được, khiến bất kỳ ai khi đã đến đều không muốn rời đi. Với các bạn trẻ, Đồng Lâm cũng là thiên đường "sống ảo", khung cảnh nơi đây thích hợp để bạn hòa mình với thiên nhiên và có những tấm ảnh tuyệt đẹp.

Anh chàng hóm hỉnh chia sẻ: "Đúng là người có tâm thì trời có mắt, thời tiết sáng lên và nắng đen thui cả người, nhưng mà mình rất thích vì check-in được 7750 kiểu sống ảo".

Để đến được thảo nguyên Đồng Lâm, bạn chỉ mất khoảng 2 tiếng ngồi xe từ Hà Nội qua cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đến Hữu Liên. Từ xã Hữu Liên, đi khoảng 3km nữa sẽ đến thảo nguyên Đồng Lâm. Do ở đây vẫn chưa có những biển chỉ dẫn đường đi cụ thể nên nếu di chuyển bằng ô tô, bạn có thể thuê xe ôm người bản địa chở từ cửa thung lũng vào đến bên trong đồng cỏ.

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 Vẻ đẹp hoang sơ của nơi này đã khiến biết bao du khách say đắm
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Ở bất kỳ góc nào của Đồng Lâm, bạn cũng có thể thả dáng để có những tấm ảnh đẹp lung linh
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 Một hoạt động rất phổ biến ở thảo nguyên là cắm trại, picnic, không khó để thấy các lều trại được dựng lên từ khách du lịch

Với những ai yêu thích hòa mình với thiên nhiên và khám phá những nét đẹp văn hóa của vùng cao Đông Bắc, hãy thử một lần đến với Hữu Liên, với thảo nguyên xanh Đồng Lâm. Hy vọng những chia sẻ đầy hữu ích từ chàng trai Rọt, các bạn sẽ có thêm được địa điểm khám phá mới trong thời gian tới nhé.

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Từ khóa:   Lạng Sơn thảo nguyên Đồng Lâm du lịch Lạng Sơn

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