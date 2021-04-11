Kinh nghiệm du lịch Hà Giang 5 ngày 4 đêm: Ăn, chơi, nghỉ ngơi từ A đến Z

Mùa hè luôn là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn và gia đình có những chuyến đi chơi xa, khám phá những vùng đất mới. Nhưng nếu chưa biết đi đâu, thì Hà Giang là một gợi ý. Nơi đây không thiếu cảnh đẹp cũng không thiếu sự bình yên, một chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Yên tâm là chàng travel blogger "có tâm nhất quả đất" Tấn Hiếu đã kịp thời review lịch trình cụ thể cho chuyến du lịch Hà Giang. Bạn có thể tham khảo cho chuyến hành trình sắp tới của mình.

- Tháng 9 - 10: Hà Giang vàng rực với những cánh đồng lúa chín (tập trung chủ yếu ở khu vực Hoàng Su Phì).

- Tháng 10 - 12: Mùa hoa tam giác mạch.

Lịch trình cụ thể

- Ngày 1: TP. HCM – Hà Nội – TP. Hà Giang.

- Ngày 2: TP. Hà Giang – Đồng Văn (135Km).

- Ngày 3: Đồng Văn – Mèo Vạc (30Km).

- Ngày 4: Mèo Vạc – Du Già (75km).

- Ngày 5: Du Già – TP. Hà Giang (117Km) – Hà Nội.

- Ngày 6: Hà Nội – TP. HCM.

Lịch trình đã được lượt bớt một số điểm mà Tấn Hiếu đã đi qua như: Cột mốc số 0Km, Dốc Bắc Sum, Cổng trời Quản Bạ, Làng dân tộc Lùng Tám, Núi đôi Quản Bạ, Cột cờ Lũng Cú…

Phương tiện di chuyển

Máy bay: Từ TP.HCM bay buổi chiều tối đến Hà Nội sau đó bắt xe đêm đến TP. Hà Giang lúc sáng sớm.

Xe khách: Để đến TP. Hà Giang từ Hà Nội có rất nhiều hãng xe cho mọi người lựa chọn.

"Mình thì đã được trải nghiệm hai hãng xe là Bằng Phấn (xe cung điện chiều đi) và xe Ngọc Cường (xe limousine chiều về). Cả hai hãng xe trên đều rất ổn luôn" - Tấn Hiếu chia sẻ thêm.

- Xe cung điện Bằng Phấn: Giường nằm khoảng 300K/người hoặc khoảng 550K/2 người.

- Xe Limousine Ngọc Cường: Vé xe khoảng 300K.

Xe máy: Di chuyển ở Hà Giang chủ yếu là bằng xe máy để cảm nhận được hết vẻ đẹp hùng vĩ của Hà Giang (có thể thuê người bản địa chở).

- Thuê xe tại Nhà Giang Sơn: Giá thuê xe máy số là 150K, được trang bị đầy đủ phụ kiện phượt như: dây ràng xe, mũ bảo hiểm vàng cute, áo mưa, ủng đi mưa, bao tay…

Nơi ăn chốn ở

- Bụi Homestay (Đồng Văn): Homestay decor ổn nhưng hơi xa trung tâm thị trấn Đồng Văn.

- Vi Vi Homestay (Mèo Vạc): Nằm trong Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông tại Thôn Pả Vi.

- Du Già Homestay (Du Già): Homestay nhỏ xinh, có thể đặt đồ ăn tại đây.

Hà Giang có gì chơi?

CỘT MỐC KM 0: Đây là điểm check in đầu tiên trên hành trình khám phá hà Giang, nằm ngay thành phố Hà Giang.

CỔNG TRỜI QUẢN BẠ: Đây là địa điểm tuyệt vời để ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên Quản Bạ và núi đôi Quản Bạ. Để lên đến Cổng trời thì mọi người gửi xe ở điểm dừng chân Cổng trời rồi đi bộ lên các bậc thang

NÚI ĐÔI QUẢN BẠ: Đây cũng được coi như là "signature" của Quản Bạ vậy. Đến Quản Bạ thì sẽ nghe mọi người nhắc đến ngay – tuyệt tác thiên nhiên ở Cao nguyên đá Hà Giang. Hai quả núi này còn gắn liền truyền thuyết Núi Cô Tiên rất thi vị.

CÂY CÔ ĐƠN YÊN MINH: Để đến Cây cô đơn từ Quản Bạ bạn chạy thẳng đến ngay ngã 3 đường có cây cầu bắc qua sông, sẽ có bảng chỉ dẫn là Yên Minh (41km) hoặc Yên Minh (22.6km). Nếu tiếp tục đi theo QL 4C để đến Yên Minh (đường 41km) thì sẽ đi ngang qua Rừng thông Yên Minh. Còn nếu đi theo đường mới (22.6km) thì sẽ đi ngang qua Cây cô đơn.

HMONG VILLAGE: Khu resort mới được đưa vào hoạt động thời gian gần đây, có những khu vực vẫn chưa hoàn thiện. Mọi người có thể book phòng nghỉ tại đây hoặc có thể vào tham quan (vé 50K). Khu resort có xe điện đưa đi tham quan nội khu và có bể bơi vô rất đẹp để sống ảo.

NHÀ CỦA PAO: Ngôi nhà gần 100 năm tuổi, đã từng là bối cảnh trong bộ phim cùng tên. Khu vực này có nhiều góc để chụp ảnh.

DINH THỰ HỌ VƯƠNG: Còn có tên khác là Dinh thự Vua Mèo. Nằm cách Phố cổ Đồng Văn khoảng 14km. Khu dinh thự này được công nhận là Di tích quốc gia năm 1993. Dinh thự nổi bật với kiến trúc cổ kính cuốn hút. Giá vé tham quan là 20K.

THÔN LAO XA: Lao Xa là một thôn nhỏ cách Sủng Là khoảng 6km. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi. Đến với Lao Xa vào mùa xuân, bạn sẽ có cơ hội được ngắm hoa đào nở rực rỡ, hoa cải vàng và hoa mận trắng trên các mái nhà trình tường.

THUNG LŨNG SỦNG LÀ: Được mệnh danh là bông hoa giữa cao nguyên đá. Nơi đây nổi tiếng với các vườn hoa đua nhau khoe sắc cùng với những ngôi nhà đá san sát nhau.

LÔ LÔ CHẢI: Làng Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, chỉ cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1km. Với 90% dân cư là đồng bào Lô Lô do đó nơi đây vẫn giữ nguyên nét văn hóa của dân tộc Lô Lô.

CỘT CỜ LŨNG CÚ: Đến Hà Giang thì nhất định không thể không đến Cột cờ Lũng Cú, cực Bắc của Việt Nam. Khu vực là nơi trồng nhiều hoa tam giác mạch nhất.

PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN: Phố cổ Đồng Văn có thể nói là một trong những nơi nhộn nhịp sầm uất nhất ở Hà Giang. Với vị trí nằm tại điểm giao giữa các khu vực tham quan nên đa số mọi người đều lựa chọn Đồng Văn để ngủ lại đêm.

HẺM TU SẢN, SÔNG NHO QUẾ: Đây có thể xem là địa điểm nổi tiếng nhất tại Hà Giang. Hẻm Tu Sản được mệnh danh là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Hiện nay thì mọi người có thể đi thuyền hoặc kayak dọc sông Nho Quế.

MÃ PÌ LÈNG: Cách Đồng Văn khoảng 20km, đi ngang qua Con đường Hạnh Phúc nối Đồng Văn và Mèo Vạc. Mã Pì Lèng là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Đây cũng là một trong những cung đường đẹp nhất ở Hà Giang khi một bên là núi đá cheo leo, một bên là vực sâu với dòng sông Nho Quế xanh thẳm.

LÀNG CỘNG ĐỒNG HMONG PẢ VI: Cách thị trấn Đồng Văn 17km. Hiện nay Làng có 28 hộ dân cùng nhau đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng với thiết kế kiến trúc nhà khung gỗ, trình tường, mái lợp ngói âm dương 2 tầng. Là nơi tập trung nhiều nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông, cảnh quan thiên nhiên không chỉ đẹp mà khi kết hợp cùng với kiến trúc xây dựng đẹp mắt tạo cho Làng du lịch cộng đồng Pả Vi trở nên thu hút lạ kỳ.

SUỐI BẢN ÁN: Cách trung tâm Mậu Duệ 15km. Đây được xem như viên ngọc xanh ẩn mình giữa Cao Nguyên đá Hà Giang. Hiện tại nơi này còn khá hoang sơ và mới mẻ nên không nhiều du khách biết tới.

DU GIÀ: Cách Làng du lịch Pả Vi khoảng 70Km. Cung đường từ Mèo Vạc đến Du Già có thể xem là cung đường hiểm trở và đẹp nhất. Nhất là vào mùa mộc miên, một bên là vách đá, một bên là hàng cây mộc miên thẳng tắp và đỏ thắm.

Hà Giang có gì ăn ngon?

Món ăn Hà Giang cũng rất đa dạng. Những món ăn các bạn hãy thử khi đến đây: Thắng cố, xôi ngũ sắc, thịt trâu gác bếp, cháo ấu tẩu, thắng dền, bánh cuốn, thịt lợn rang cháy cạnh...

Nhìn chung các quán ăn ở Hà Giang nấu ăn ngon và giá cả rất phải chăng:

- Nhà hàng Toàn Thủy (Yên Minh)

- Quán Quang Dũng (phố cổ Đồng Văn)

- Quán Dì Lan (phố cổ Đồng Văn)

- Quán Nga Thưởng (Mậu Duệ)

Một số món ăn độc đáo tại Hà Giang - Ảnh: FBNV

Hy vọng những chia sẻ của Tấn Hiếu có thể giúp bạn có thêm nhiều gợi ý hay ho cho chuyến du lịch hè sắp tới. Và tất nhiên, nếu được hãy đến Hà Giang một lần để trải nghiệm hết sự hùng vĩ và xinh đẹp của phong cảnh nơi đây.